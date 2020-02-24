Игрок «Херенвена» вместо ворот попал мячом в окно закусочной

В матче 24-го тура Эредивизие между «Херенвеном» и «АДО Ден Хааг» случилось необычное происшествие.
В концовке матча один из игроков команды хозяев решил пробить по воротам, однако мяч вместо ворот, перелетев через рекламные щиты и ограждение, залетел в окно закусочной и напугал находившуюся внутри работницу.
SC Heerenveen striker shoots into the club's kitchen from open play 😂— MansionBet (@MansionBet) February 24, 2020
🎥 - @FOXSportsnl pic.twitter.com/QYrsDZqKmf
А так странное расположения закусочной.
А так странное расположения закусочной.