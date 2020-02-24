Игрок «Херенвена» вместо ворот попал мячом в окно закусочной

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сегодня, 15:43

В матче 24-го тура Эредивизие между «Херенвеном» и « АДО Ден Хааг» случилось необычное происшествие.

В концовке матча один из игроков команды хозяев решил пробить по воротам, однако мяч вместо ворот, перелетев через рекламные щиты и ограждение, залетел в окно закусочной и напугал находившуюся внутри работницу.