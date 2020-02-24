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Игрок «Херенвена» вместо ворот попал мячом в окно закусочной

сегодня, 15:43
ХеренвенЛоготип футбольный клуб Херенвен2 : 2Логотип футбольный клуб Ден Хааг (Гаага)Ден ХаагМатч завершен

В матче 24-го тура Эредивизие между «Херенвеном» и «АДО Ден Хааг» случилось необычное происшествие.

В концовке матча один из игроков команды хозяев решил пробить по воротам, однако мяч вместо ворот, перелетев через рекламные щиты и ограждение, залетел в окно закусочной и напугал находившуюся внутри работницу.

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Все комментарии
Bom Bom
Bom Bom
сегодня в 16:40
Просто "идеальное" место для закусочной. Неужели не было варианта получше?
max74
max74
сегодня в 16:20
Снайпер, чо
Inside91
Inside91
сегодня в 16:16
Будь такие закусочные во времена Роберто Карлоса ,работникам доплачивали бы за риск для здоровья)
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 16:02
Забавно что Халилович не только напугал торговку чебуреками, но заодно и пристрелялся, а чуть позже счёт таки сравнял.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 16:02
Окна будут защищены сеткой. Удивительно что при таком расположении это случилось первый раз.
Да ладно вам
Да ладно вам
сегодня в 15:54
Убытки вычтут из з/п футболиста или продавщицы?
Don trambon
Don trambon
сегодня в 15:50
Реинкарнация кержакова?) Воробью могут отдыхать, а работники общепита бояться?)

А так странное расположения закусочной.
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