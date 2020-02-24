Подвиг «Геракла»

1582531778

сегодня, 11:09

Неожиданное поражение чемпиона, очередные успехи «Фейеноорда» и ПСВ , три пенальти для «Алкмара» и многое другое в обзоре «Соккер.ру».

Главным событием 24-го тура Эредевизие стал проигрыш «Аякса» в Алмело. Чемпион, не так давно битый в Лиге Европы мадридским «Хетафе», сыграл весьма неважно. Не хватало в атаке Квинси Промеса и Хакима Зиеша. Потерялся на поле ветеран Клас-Ян Хунтелар, уставшими выглядели Душан Тадич и Райан Бабел.

Взять «Хераклес» одной левой не получилось. Напротив, хозяева поняли, что с таким «Аяксом» можно и нужно бороться. И чем меньше времени оставалось до конца встречи, тем убедительнее выглядел «Геракл». Другой же «античный герой» был бы рад ничьей, да и её не получилось. Гол родился из ничего. Вратарь «Хераклеса» Ян Бласвих выполнил свободный со своей половины поля так сильно, что мяч прилетел к штрафной аяксидов. Лучший снайпер Эредивизие Сириль Дессерс принял мяч и, не дав тому опуститься на газон, нанёс мощный удар. Андре Онана с ним не справился. Счёт не изменился, и 15-й гол Дессерса принёс «Гераклу» три очка. Более того, поражение чемпиона заметно обострило интригу в чемпионате.

Ближайший из преследователей аяксидов «Алкмар» добился победы над «Зволле». Попробуй не выиграй, если в ворота соперника трижды назначались пенальти. Причём все три пенальти были правильными, так что претензии к судье Йохену Компхёйсу снимаются. Первый из трёх ударов был назначен ненадолго до перерыва. К мячу подошёл капитан Теун Купмейнерс и не смог переиграть вратаря Михаэля Цеттерера. Но два следующих 11-метровых тоже пробивал несостоявшийся спартаковец, и оба раза Купмейнерс был точен. «Алкмар» выиграл 2:0 и теперь отстаёт от «Аякса» на три очка. 1 марта два лидера встретятся в столице.

Неудача «Аякса», равно, как и неважное состояние чемпиона, дают шанс не только «Алкмару». Появились пусть пока малюсенькие, ещё теоретические возможности включиться в чемпионскую гонку «Фейеноорду» и ПСВ . Которые свои матчи выиграли, ещё не зная о «подвиге Геракла». «Фейе» одержал свою восьмую, а с учётом кубковых встреч - десятую победу подряд. Нельзя сказать, что три очка в игре с «Фортуной» дались команде Дика Адвоката легко. Пришлось постараться. Стивен Бергейс забил свой очередной, 14-й мяч, реализовав пенальти. Потом гости также после удара с точки отыгрались. Снова победным оказался гол Роберта Боженика. Словак становится всё более и более значительной фигурой в составе 15-кратных чемпионов.

«Фейеноорд» тем временем сократил отставание от лидера до семи очков. Много ещё. Но не 15 же как было. Почти в два раза сократили отставание при Адвокате.

ПСВ одержал нелёгкую, волевую победу над “Витессом", причём в Арнеме. Хозяевам, которым и после замены Леонида Слуцкого на Эдварда Стюринга, не хватает стабильности. Даже на протяжении одной игры. «Орлы» провели сильный первый тайм, даром что не извлекли из этого никаких выгод, хорошо начали второй, тут то и отличился Тим Матавж. Но вскоре всё растеряли, пропустив при этом два мяча. Сэм Ламмерс с пенальти и Коди Гакпо с игры обеспечили брабантцам три важных очка. Не 5:0, как в первом круге, но и 2:1 тоже сойдёт. У ПСВ 45 очков, но команда Эрнеста Фрезера сыграла на игру больше, чем три клуба находящихся выше.

Спустил колёса «Виллем II». «Королевская гвардия» была бита «Эмменом» с результатом 2:4 и теперь отстаёт от соседей из ПСВ на четыре очка. Зато готов вмешаться в спор за билет в Лигу Европы «Утрехт», который в матче с «Твенте» не только отыгрался, но забил победный мяч. В тройке - «Виллем», «Витесс» и «Утрехт» наиболее боеспособной выглядит сейчас именно команда Джона ван дер Брома.

Мог бы находиться рядом с ними и «Гронинген», но он неожиданно уступил дома «Венло». Не может вечно везти, и не может Сержио Падт вечно выручать. За три минуты до финального свистка оборона гронингенцев не уследила за Уссамой Дарфалу. Алжирец, практически не игравший в «Витессе», весьма недурно вписался в состав «Венло». После перехода он забил уже три мяча.

«Спарта» за счёт гола Патрика Йостена приблизилась к серединке, а заодно и сделала более несчастным и без того несчастный «Ваалвейк». Третий представитель Северного Брабанта застрял на дне и, похоже, смирился со своей участью. В отличие от «Ден Хааг», который дал бой «Хервенвену». «Аисты» забили один мяч в ворота фризов, потом развили успех за счёт автогола Родни Конголо. Но удержать преимущество в два мяча не смогли. «Херенвен», с которым во втором круге творится непонятно что, сумел уйти от поражения. Спас Аднан Халилович, который когда-то считался восходящей звездой, да так толком и не взошёл. Ничья 2:2. Безвыигрышная серия «Ден Хааг» продолжается и достигла пяти встреч. Не получается пока у английского тренера Алана Пардью запустить голландский клуб. А тем временем от идущего шестнадцатым «Зволле» клуб из Гааги отстаёт на четыре очка.

Лидер «Хераклеса» Сириль Дессерс, забивший победный гол в ворота «Аякса», возглавляет турнир самых метких с 15 мячами. По 14 голов у Стивена Бергейса («Фейеноорд») и у Брайана Линссена («Витесс»). 13 раз отличился нападающий «Алкмара» Майрон Боаду, 12 - его одноклубник Уссама Идрисси.