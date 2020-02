«Ливерпуль» в матче против «Вест Хэма» (3:2) одержал 18-ю победу подряд в чемпионате Англии и повторил рекорд АПЛ , установленный в 2017 году «Манчестер Сити».

Побить достижение «красные» смогут в гостевом матче 28-го тура с «Уотфордом», который состоится 29 февраля.

Liverpool equal the record for most consecutive #PL wins 👏 pic.twitter.com/cmTqvHJzAG