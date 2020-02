Алькасер набрал 6 очков по «гол+пас» за 6 игр Примеры, когда был в старте

«Вильярреал» проиграл «Атлетико» во встрече 25-го тура Примеры.

Единственный мяч в составе «желтой субмарины» забил . Таким образом, испанец набрал 6 очков (4 гола и 2 ассиста) в последних 6 матчах чемпионата Испании, когда был в стартовом составе.

6 - Paco Alcácer has been involved in six goals in his last six games as starter in @LaLigaEN: four goals & two assists (four games for Villarreal & two for Barcelona). Flood#LaLigaSantander pic.twitter.com/sJfytezmRA