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Макаров: «Многие в 17 лет не могут преодолеть переход во взрослый футбол»

сегодня, 09:06

Бывший голкипер «Зенита» Александр Макаров рассказал о проблемах молодых игроков при адаптации во взрослом футболе.

Многие в 15-17 лет не способны преодолеть переход во взрослый футбол. А системе нужны квалифицированные игроки, с набором определенных качеств. Умный, но медленный — не проходит. Быстрый, но с ограниченным игровым мышлением тоже не пройдет. Конкуренция очень серьезная. Держать и помогать, из-за того, что ты местный, никто не будет. И это правильно.

Я вижу, что условия в «Зените-2», молодежном «Зените» такие, что игрокам можно совершить быстрый рывок наверх. Если они талантливые. Им все объясняют, все дают. Лимит, положение о доморощенных — только на руку молодым. Не раскрыл тут свои возможности — пожалуйста, уходи в аренду, проявляй себя, за тобой будут следить. Но при этом никто не будет заигрывать тебя просто так за основу и ждать, пока ты начнешь соответствовать. Ставки слишком высоки.

Вот ты стал «космонавтом», условно говоря, тебе доверили лететь в космос. И надо там не потеряться. Искусственно вводить молодежь, конечно, можно, но при этом будет совершенно другой результат. А результат — во главе угла сейчас в спорте.

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Сп62
Сп62
сегодня в 09:34
Всё правильно, но многое зависит и от тренера.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 09:26
Лакмусовая бумажка - еврокубки, там этот пресловутый "результат"как раз налицо.
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 09:18
Надо работать над этим
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