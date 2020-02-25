Макаров: «Многие в 17 лет не могут преодолеть переход во взрослый футбол»

Бывший голкипер «Зенита» Александр Макаров рассказал о проблемах молодых игроков при адаптации во взрослом футболе.

Многие в 15-17 лет не способны преодолеть переход во взрослый футбол. А системе нужны квалифицированные игроки, с набором определенных качеств. Умный, но медленный — не проходит. Быстрый, но с ограниченным игровым мышлением тоже не пройдет. Конкуренция очень серьезная. Держать и помогать, из-за того, что ты местный, никто не будет. И это правильно.

Я вижу, что условия в «Зените-2», молодежном «Зените» такие, что игрокам можно совершить быстрый рывок наверх. Если они талантливые. Им все объясняют, все дают. Лимит, положение о доморощенных — только на руку молодым. Не раскрыл тут свои возможности — пожалуйста, уходи в аренду, проявляй себя, за тобой будут следить. Но при этом никто не будет заигрывать тебя просто так за основу и ждать, пока ты начнешь соответствовать. Ставки слишком высоки.

Вот ты стал «космонавтом», условно говоря, тебе доверили лететь в космос. И надо там не потеряться. Искусственно вводить молодежь, конечно, можно, но при этом будет совершенно другой результат. А результат — во главе угла сейчас в спорте.