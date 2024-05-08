Ветеран Хуммельс и молодые голкиперы. Их не ждали среди лучших футболистов Лиги чемпионов

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вчера, 18:28

Герои сезона без самых предсказуемых имён.

Матс Хуммельс, «Боруссия»

Гризманна, Беллингема и Винисиуса могли ждать в списке лучших игроков главного еврокубка до начала турнира. Но кто мог подумать, что так хорошо себя покажет немецкий ветеран? На Хуммельса в финале точно не ставили. По статистике Матс лидирует по выносам мяча, отборам и перехватам. Редко можно встретить на мировом уровне первые места одного защитника по всем важным категориям. У Хуммельса 62 выноса мяча, 48 отборов и 25 перехватов в Лиге чемпионов. Равных нет. Даже молодые живчики из центра поля, вроде хавбека Райса из «Арсенала» и универсала Вальверде из «Реала», не догнали 35-летнего защитника Хуммельса по перехватам мяча.

У Матса был спад в недавнем прошлом, поэтому неожиданно увидеть его в такой шикарной форме. Готовится к домашнему Евро-2024. Напоминает всем, что десять лет назад стал чемпионом мира. Шикарный защитник, но удивил именно его отрыв от молодых коллег. В центре обороны в Лиге чемпионов есть Хуммельс и остальные. Даже Рюдигер из «Реала» с его хитрыми штучками не всегда демонстрирует такой чистый футбол как его коллега по сборной. У Матса, кроме отборов, есть также особенный гол в ворота ПСЖ . Только Джеко и Гиггз отличались на такой стадии, будучи ещё старше, а среди немцев защитник на первом месте.

Андрей Лунин, «Реал»

Анчелотти скуп на комплименты. Нахваливает только Винисиуса, поскольку знает об особенностях характера бразильца – ему нужны пафосные заявления тренера. Но для Лунина итальянец сделал исключение – заявил, что не было бы побед «Реала» в Ла Лиге и Лиге чемпионов без молодого вратаря. Украинский голкипер из другого теста, чем Винисиус, даже не очень бурно отреагировал на победу в серии пенальти против «Манчестер Сити». Но упрямый Лунин из третьего голкипера «Реала» стал первым, пока Куртуа восстанавливался после травмы, а Кепа, выписанный в аренду из «Челси», допускал ошибки и отправил Андрея в основу.

Лунин провел шикарный поединок против «Лейпцига». С «Манчестер Сити» и «Баварией» были огрехи, но важно учесть неизменный характер обороны «Реала». Клуб из Мадрида не всегда грамотно закрывает тылы. А сегодня у Лунина определяющий матч сезона. От голкипера зависит успех фаворита всего турнира. А дальше Андрею предстоит принять важное решение. Остаться в «Реале», где есть Куртуа, или уехать летом в другой большой клуб.

Фил Фоден, «Манчестер Сити»

В начале сезона, пока Де Брюйне не получил травму, эксперты из Англии справедливо не включали Фодена в основной состав, ведь Альварес, Де Брюйне и Бернарду могли помогать Холанду в атаке. А слева конкурировали между собой молодой бельгиец Даку и опытный англичанин Грилиш. Фоден был лишним. А в итоге стал одним из лучших футболистов всего европейского сезона, хотя англичанину всего 23 года.

В Лиге чемпионов Фил забил 5 мячей и отдал 3 голевые передачи. Фоден сыграл лучше, чем Холанд, оказался таким же полезным, как Альварес. Но аргентинец выходил на замену, а британец сыграл в основе «Манчестер Сити». От вылета в серии пенальти никто не застрахован, так что командная неудача «горожан» не отменяет геройский статус Фила. Классический британский атакующий футболист с плотным дальним ударом, светлой головой и умением грамотно сыграть в пас на уровне с легендами клуба Бернарду и Де Брюйне. Оба могут покинуть команду Гвардиолы в ближайшее время. Значит, будущее «Манчестер Сити» за такими ребятам как Фил Фоден.

Грегор Кобель, «Боруссия»

Голкиперу нужно везение, чтобы себя показать. За Кобеля против ПСЖ сыграли даже штанги и перекладины. Также улыбнулась удача, что Хуммельс не нарушил правила внутри штрафной площади – избежали пенальти в пользу ПСЖ . Позже Мбаппе промахнулся из хорошей позиции, а Грегор отразил все попытки французов выбить «Боруссию». Голкипер сборной Швейцарии, где у него в конкурентах невероятный ветеран из «Интера» Зоммер, в этом сезоне Лиги чемпионов может побить достижение Андре Онаны. Бывший голкипер миланского чемпиона Италии предотвратил более семи мячей по разнице между пропущенными мячами и xGA соперников год назад.

Кобель направляется к элитному значению, у него разница в районе семи. Но в финале «Боруссию» ждёт фаворит – «Реал» или «Бавария». Поэтому сомневаемся, что 26-летний швейцарский голкипер останется без работы на «Уэмбли». Форвард Марко Ройс не может поверить своему счастью – в его карьере случится вторая попытка выиграть Лигу чемпионов на стадионе в Лондоне. А Кобель рад, что перешел из «Штутгарта» в клуб из Дортмунда, ведь осечки в Бундеслиге не помешали команде Терзича выйти в главный финал клубного сезона. Достойно прошли «группу смерти», обыграли Гризманна и Мбаппе в плей-офф.

Давид Раум («Лейпциг»)

Сразу несколько новых имен зажглись на табло стадионов и в заголовках, привлекая скаутов больших клубов. Галено из «Порту» справедливо в их числе, но бразилец с фланга атаки набил себе статистику в поединках против «Шахтёра» на групповом этапе. А вот защитник Раум, хотя известнее публике, чем бразилец, круто сыграл против самого «Реала» в плей-офф. Вспомните, как Лунин выручал фаворита, и как близко немцы были к сенсации в сложнейших для испанцев поединках. Раум зажигает на левом фланге «Лейпцига», который часть сезон провел по бразильской схеме «4-2-2-2», где у левого латераля ключевая и сложная роль.

Давид заинтересовал «Барселону» и другие клубы с именем. А для начала после успеха в Лиге чемпионов ему нужно классно сыграть за сборную Германии на домашнем чемпионате Европы. «Бавария» в прошлом отказалась от левого защитника «Хоффенхайма», ведь у них был Дэвис. В итоге Альфонсо хочет в «Реал». А Раум раскрылся в «Лейпциге», хотя вряд ли до начала сезона многие ждали увидеть его большой успех. Хорошая и нестабильная команда Давида повторяет установки Алонсо из «Байера», у которого слева великолепный Гримальдо. Пусть основное внимание всегда для суперзвезд, но не проходите мимо – хвалите тех, кто чаще в тени.