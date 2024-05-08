«Байер» — «Рома». Прогноз на матч Лиги Европы (09.05.2024)

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вчера, 18:40

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение «Байеру», а коэффициент на их победу составляет 1.52. Успех римлян оценивается по коэффициенту 6.4 в букмекерской конторе Лига Ставок. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 4.5.

На результативный матч с исходом ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.7. Низовая встреча менее вероятна и составляет 2.18. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.83

Форма команд

«Байер» продолжает идти без поражений в сезоне и в первой игре в Италии добился очень хорошего для себя результата (2:0). Теперь «фармацевтам» достаточно надежно сыграть в обороне и не дать сопернику даже малейшего шанса вернуть интригу в эту встречу. В прошлом туре чемпионата Германии «Байер» разгромил «Айнтрахт» на выезде (5:1), а ранее на своем поле поделил очки с непростым «Штутгартом» (2:2).

«Рома» не смогла ничего противопоставить немецкому оппоненту в первой игре и теперь вынуждена отыгрываться против чемпиона Германии на его же стадионе, во что верится с трудом. Тем не менее, быстрый гол очень помог бы команд Де Росси и заставил их поверить в свои силы. В чемпионате коллектив располагается на шестом месте с 60 баллами и борется за место в Лиге чемпионов. После поражения на прошлой неделе от «Байера» (0:2), «Рома» сыграла вничью с «Ювентусом» (1:1).

Информация для ставок

«Байер» не проиграл ни одного поединка в нынешнем сезоне во всех турнирах

«Рома» выиграла пять выездных встреч из десяти последних

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Рома» выиграла два поединка у «Байера» из пяти последних

Прогноз

Команда из Леверкузена является большим фаворитом, несмотря на уверенную победу в первой игре. Предполагаем, что «Байер» и в этот раз добьется победы, поставить на которую можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.52.