Бубнов: «У „Реала“ нет шансов в ответном матче с „Сити“»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» - «Манчестер Сити» (1:2).

Игра получилась для «Реала» драматичной. Сюжет был закручен, два разных тайма. Первая половина равная, с борьбой в середине поля. А во втором тайме «Реал» здорово накрыл «Манчестер Сити» в прессинге и забил гол. После него у «Сити» появился Рахим Стерлинг, который поучаствовал в первом голе и сделал пенальти.

После его паса мог убежать Габриэл Жезус, на нём сфолил Серхио Рамос и получил красную карточку. Для «Реала» это большая потеря в ответной игре. Он капитан и всегда цементировал оборону. Здорово сыграл Кевин Де Брюйне. Он всегда играет на отлично, на своём уровне. У «Реала» был хорош Тибо Куртуа, который несколько раз выручил

Главное, что во втором тайме «Манчестер Сити» играл более активно, чем «Реал». Так что результат по такой игре не удивляет. Пропущенный гол на команду никак не повлиял. Но в данном случае, даже если бы они проиграли со счётом 0:1, ничего страшного для них не было бы. Теперь «Реалу» мало что может помочь. Он и в этой игре не считался фаворитом, а в ответной у мадридцев вообще шансов нет.

Следующий матч ещё нескоро. За это время «Реал» может получить большую нагрузку в чемпионате Испании. Поэтому состав будет неоптимальный. А «Манчестер Сити» будет играть на своём поле, и состав у команды будет более сбалансированный. Плюс «Сити» будет лучше мотивирован. Они ещё ни разу не выигрывали Лигу чемпионов, а с решением УЕФА об отстранении им необходимо выиграть этот приз. Они приложат все силы, чтобы добиться своей цели. Сейчас у них есть все шансы пройти «Реал», а дальше всё будет зависеть от жеребьевки. В турнире есть «Бавария», которая хорошо разобралась с «Челси». Будет интересно посмотреть на «Ман Сити» против «Барселоны».

Сам «Реал», который наверняка вылетит из Лиги чемпионов, ведёт борьбу с «Барселоной» в чемпионате Испании. Там всё решится в оставшихся играх. Борьба предстоит острая, но «Реал» точно поборется.