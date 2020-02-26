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Депутат Свищев: «Коронавирус не угрожает проведению Евро-2020 в Петербурге»

сегодня, 20:12

Член комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев поделился мнением о возможном переносе Олимпиады в Токио и Евро-2020 из-за распространения коронавируса:

Мы видим, что происходит во многих странах мира – в Италии, к примеру, некоторые матчи Серии А пройдут без зрителей, из Китая перенесли юниорский чемпионат мира по хоккею в одном из низших дивизионов. Но это все необходимые меры, поскольку здоровье спортсменов, здоровье болельщиков должно быть превыше всего.

Что касается переноса нескольких матчей предстоящего Евро-2020, у нас ситуация с коронавирусом под контролем, а вся необходимая инфраструктура для проведения матчей такого уровня есть.

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Все комментарии
ArtemonD
ArtemonD
сегодня в 21:45
Главное, чтобы какая-нибудь свинья не завезла.
STVA 1
STVA 1 ответил Юрий Сенатов 1
сегодня в 21:09
Сколько пафоса🤣🤣🤣
ДСА
ДСА
сегодня в 20:56
За время до начала чемпионата можно 10 раз сдохнуть, и не только из-за короновируса.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 20:51
В штормы и штили, ангел на шпиле
Сверху на нас глядит.
Через все войны, Невские волны
Бьются башкой в гранит.
Рвётся к победе,
Всадник из меди,
Резко встал на дыбы.
Мы остаёмся и не сдаёмся мы.
Тень Аналитика
Тень Аналитика ответил Юрий Сенатов 1
сегодня в 20:49
К вам вопрос, депутат Свищев: а вы уверены, что через пол - года ситуация нормализуется ? Буквально месяц назад вирус был не более чем прерогативой Китая, а сейчас ?... Ау, проснитесь, почитайте газеты, посмотрите новости, и вы узнАете, что происходит в мире с эпидемией. Не надо бежать впереди паровоза, избранник народа.
Здесь-то фактор наших скреп и скажется. Вирулентность вируса будет подавлена российской соборностью, сермяжностью, запретом гей-пропаганды и оппозиции.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 20:46
К вам вопрос, депутат Свищев: а вы уверены, что через пол - года ситуация нормализуется ? Буквально месяц назад вирус был не более чем прерогативой Китая, а сейчас ?... Ау, проснитесь, почитайте газеты, посмотрите новости, и вы узнАете, что происходит в мире с эпидемией. Не надо бежать впереди паровоза, избранник народа.
beefs
beefs
сегодня в 20:35
Новости смотрите, а до ЧЕ ещё 4 месяца и что будет не известно...
Князь с офтопа меломана
Князь с офтопа меломана
сегодня в 20:33
Петербург для короновируса будет газовой камерой. Аха-ха)
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 20:31
Подхалим долбанный.
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