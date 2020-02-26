Депутат Свищев: «Коронавирус не угрожает проведению Евро-2020 в Петербурге»

Член комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев поделился мнением о возможном переносе Олимпиады в Токио и Евро-2020 из-за распространения коронавируса:

Мы видим, что происходит во многих странах мира – в Италии, к примеру, некоторые матчи Серии А пройдут без зрителей, из Китая перенесли юниорский чемпионат мира по хоккею в одном из низших дивизионов. Но это все необходимые меры, поскольку здоровье спортсменов, здоровье болельщиков должно быть превыше всего.

Что касается переноса нескольких матчей предстоящего Евро-2020, у нас ситуация с коронавирусом под контролем, а вся необходимая инфраструктура для проведения матчей такого уровня есть.