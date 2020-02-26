«Тинькофф»: «Сможем привлечь новых болельщиков в РПЛ»

Председатель правления «Тинькофф Банка» Оливер Хьюз прокомментировал заключение спонсорского контракта с РПЛ :

Мы в «Тинькофф» с большим воодушевлением приняли решение стать титульным партнером РПЛ , чтобы поддержать российский футбол, который у нас в группе очень любят. Мы видим в этом партнерстве много возможностей для взаимовыгодного сотрудничества – в том числе с точки зрения бизнеса и маркетинговых интеграций.

Также свое мнение высказала вице-президент банка Анна Михина:

Мы уже давно присматривались к российскому футболу – самому популярному виду спорта в России. Одновременно мы изучали успешные примеры в Европе, когда частный бизнес становился титульным спонсором крупнейших национальных чемпионатов.

Мы поняли, что можем тоже обогатить российский футбол и клубы интересными маркетинговыми интеграциями и привлечь новых болельщиков на трибуны. Поэтому мы уверены, что это будет интересное и взаимовыгодное партнерство с точки зрения бизнеса.