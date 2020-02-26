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«Тинькофф»: «Сможем привлечь новых болельщиков в РПЛ»

сегодня, 17:33

Председатель правления «Тинькофф Банка» Оливер Хьюз прокомментировал заключение спонсорского контракта с РПЛ:

Мы в «Тинькофф» с большим воодушевлением приняли решение стать титульным партнером РПЛ, чтобы поддержать российский футбол, который у нас в группе очень любят. Мы видим в этом партнерстве много возможностей для взаимовыгодного сотрудничества – в том числе с точки зрения бизнеса и маркетинговых интеграций.

Также свое мнение высказала вице-президент банка Анна Михина:

Мы уже давно присматривались к российскому футболу – самому популярному виду спорта в России. Одновременно мы изучали успешные примеры в Европе, когда частный бизнес становился титульным спонсором крупнейших национальных чемпионатов.

Мы поняли, что можем тоже обогатить российский футбол и клубы интересными маркетинговыми интеграциями и привлечь новых болельщиков на трибуны. Поэтому мы уверены, что это будет интересное и взаимовыгодное партнерство с точки зрения бизнеса.

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pomor 445
pomor 445
сегодня в 18:54
Если банкир рад, то вкладчик остался внакладе.
Grabovsky
Grabovsky
сегодня в 18:47
Где мои деньги Тинькофф за рекламу. На суд хотя бы очкарика пришлите уроды
Project Pandora
Project Pandora
сегодня в 18:42
При получении кредита будет обязательное условие: посещение помойного чемпа как минимум два раза в месяц. В противном случае будут начилять штрафные пенни.
Sana Sotyy
Sana Sotyy
сегодня в 18:37
Посмотрим что будет .
ДСА
ДСА
сегодня в 18:30
Пиво в массы, народ на трибуны!
Правдолю
Правдолю
сегодня в 18:22
Если ты не клиент то вход воспрещён))
Алексей Миллер
Алексей Миллер
сегодня в 18:10
Тинькофф это самый мошеннический банк в РФ
An Jo
An Jo
сегодня в 18:04
посредине матча будет реклама тинькова этого, ага.
хочешь посмотреть забитый гол? - отправь смс на короткий номер или оформи подписку!
хочешь повлиять на исход матча? - отправь смс на коротки номер!
купи очко для своей команды!
Алексей Миллер
Алексей Миллер
сегодня в 17:59
Будут названивать и предлагать кредиты с бешенными процентами + кэшбек на покупку билетов?
Виссарионович
Виссарионович
сегодня в 17:49
Билеты в кредит под 72% годовых
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