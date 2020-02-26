РПЛ обратилась в РФС с предложением расширения лиги

Президент РПЛ Сергей Прядкин сообщил, что лига направила в РФС предложение о расширении состава участников лиги с 16 до 18 команд.
Решение есть, оно направлено в РФС. Создана рабочая группа, которая внимательно изучит вопрос. В ближайшее время выступим с заявлением. Насколько мы готовы к расширению, покажет работа рабочей группы.
Мало Сатурнов, Аланий, ФК Москва, Амкаров и Тосно? Снова хотят наплодить банкротов и гробить футбол на вязких полях? Ума палата!
Мало Сатурнов, Аланий, ФК Москва, Амкаров и Тосно? Снова хотят наплодить банкротов и гробить футбол на вязких полях? Ума палата!