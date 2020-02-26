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РПЛ обратилась в РФС с предложением расширения лиги

сегодня, 16:09

Президент РПЛ Сергей Прядкин сообщил, что лига направила в РФС предложение о расширении состава участников лиги с 16 до 18 команд

Решение есть, оно направлено в РФС. Создана рабочая группа, которая внимательно изучит вопрос. В ближайшее время выступим с заявлением. Насколько мы готовы к расширению, покажет работа рабочей группы.

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Все комментарии
Kэrroll
Kэrroll
сегодня в 17:10
Чтобы спартак не оказался в пердиве.
makkie
makkie
сегодня в 17:09
Дураки что ли?
Мало Сатурнов, Аланий, ФК Москва, Амкаров и Тосно? Снова хотят наплодить банкротов и гробить футбол на вязких полях? Ума палата!
VIPded
VIPded
сегодня в 16:45
Ой, ну не знаю... Будем поглядеть...
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 16:35
Все делают, чтобы рубин со спартаком оставить в вышке...
ДСА
ДСА
сегодня в 16:26
Теплая зима позволяет :)
beefs
beefs
сегодня в 16:19
Все же гнут свое...
RussianMango
RussianMango
сегодня в 16:17
Все таки решили подстраховаться, на случай вылета филлиалов. Этог и следовало ожидать.
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