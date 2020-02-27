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Роналду: «Уверены, что пройдём „Лион“»

сегодня, 10:36
ЛионЛоготип футбольный клуб Лион1 : 0Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду поделился впечатлениями после поражения от «Лиона» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Не тот результат, который мы хотели, но матчи в Лиге чемпионов всегда тяжелые. У нас есть 90 минут, чтобы отыграться в Турине. Мы уверены, что пройдем дальше.

Напомним, что ответный поединок состоится 17 марта. 

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Все комментарии
Дон Диего
Дон Диего
сегодня в 12:02
А пройдут дальше Наполи, Интер и Аталанта)))ахаха
Charismatic
Charismatic ответил h8you
сегодня в 12:00
почему в Лионе на нарисовал,хотя поводы были?
Поводы были только карточки дать за симуляцию. Хотя нет, согласен. Когда игрок Юве сыграл рукой в своей штрафной, тогда был повод дать пенальти.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 11:55
Не говори гоп, пока не перепрыгнешь.
h8you
h8you ответил Agamaga
сегодня в 11:49
Будет нырять и выпрашивать пенальти? Минимум 2 судья нарисует.
почему в Лионе на нарисовал,хотя поводы были?
Sana Sotyy
Sana Sotyy
сегодня в 11:43
Удачи.
Шатаут
Шатаут
сегодня в 11:33
В ответке Лион поставит автобус... Аналду опять будет выпрашивать пенки... А если Лион еще и забьет, то ПСЖ - готовь летом бабки...
112910415
112910415
сегодня в 11:23
все понимают, что Юве пройдёт ..
только чрезмерная уверенность ( самоуверенность, самонадеянность ) помешать может
Agamaga
Agamaga
сегодня в 11:19
Будет нырять и выпрашивать пенальти? Минимум 2 судья нарисует.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:11
Тренируйся более прилежно в бассейне, вчера не поверили...
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 11:10
Раз Рон говорит значит так и будет.
чемпионство с душком
чемпионство с душком
сегодня в 11:04
3:0 или 2:0 в ответке Юве победит.
drug01
drug01
сегодня в 11:02
Вторая игра покажет !
Виссарионович
Виссарионович ответил ZjzoRe
сегодня в 10:54
Я конечно не совсем персофан, но выбирая между гномом и белоснежкой, я выбрал бы гнома, там хоть футбол есть.
У белоснежки же, то новые прически, то шмотки, то джакузи. На футбол времени там нет. А виноват Сарри.
beefs
beefs
сегодня в 10:54
Не зарекайся...
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 10:54
Дома задавят Лион.
ZjzoRe
ZjzoRe ответил Виссарионович
сегодня в 10:49
Роналду все таки очень опытный игрок, досадно что он никак не натренирует нырки до совершенства. Ведь пенальти это его хлеб, без пенальти роналду забил бы не больше Дзюбы.
сразу видно что ты персофан гнома и не можешь оценивать Роналду объективно!

Его нырки вчера были великолепны, а истерика после одного из них вообще войдет в учебники! И что самое лучшее, мастер щедро делится искусством с молодым Дибалой, который пока что робко, но всё более умело начинает подныривать, все изящнее падает. Только взгляни, как нетвердо стоят они ногах, подобно перебравшим школьницам после выпускного: задень их, и они упадут. Пообещай им пенальти - и они готовы на все.
Дон Диего
Дон Диего
сегодня в 10:49
    RamonCSKA
    RamonCSKA ответил ZjzoRe
    сегодня в 10:43
    я тоже в шоке от их игры, как сонные мухи в полузащите и защите
    Виссарионович
    Виссарионович
    сегодня в 10:42
    Роналду все таки очень опытный игрок, досадно что он никак не натренирует нырки до совершенства. Ведь пенальти это его хлеб, без пенальти роналду забил бы не больше Дзюбы.
    VIPded
    VIPded
    сегодня в 10:40
    Да уж, постарайтесь... Хотя о чем это я?... Нам теперь за портишами в еврорейтинге гоняться и гоняться, а французы вообще космос...(((
    ZjzoRe
    ZjzoRe
    сегодня в 10:40
    честно говоря, по матчу казалось что только Роналду и Дибале не безразличен результат, но у Роналду игра не шла вообще т.к. он форвард, зависимый от полузащиты, а у Дибалы кое-что получалось, но и он в одиночку просто увязал в обороне Лиона. Остальные вообще будто на поле забыли выйти.
    Коля Ретивый
    Коля Ретивый
    сегодня в 10:40
    Так и будет.
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