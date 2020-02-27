Роналду: «Уверены, что пройдём „Лион“»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду поделился впечатлениями после поражения от «Лиона» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Не тот результат, который мы хотели, но матчи в Лиге чемпионов всегда тяжелые. У нас есть 90 минут, чтобы отыграться в Турине. Мы уверены, что пройдем дальше.
Напомним, что ответный поединок состоится 17 марта.
только чрезмерная уверенность ( самоуверенность, самонадеянность ) помешать может
только чрезмерная уверенность ( самоуверенность, самонадеянность ) помешать может
У белоснежки же, то новые прически, то шмотки, то джакузи. На футбол времени там нет. А виноват Сарри.
У белоснежки же, то новые прически, то шмотки, то джакузи. На футбол времени там нет. А виноват Сарри.
Его нырки вчера были великолепны, а истерика после одного из них вообще войдет в учебники! И что самое лучшее, мастер щедро делится искусством с молодым Дибалой, который пока что робко, но всё более умело начинает подныривать, все изящнее падает. Только взгляни, как нетвердо стоят они ногах, подобно перебравшим школьницам после выпускного: задень их, и они упадут. Пообещай им пенальти - и они готовы на все.
Его нырки вчера были великолепны, а истерика после одного из них вообще войдет в учебники! И что самое лучшее, мастер щедро делится искусством с молодым Дибалой, который пока что робко, но всё более умело начинает подныривать, все изящнее падает. Только взгляни, как нетвердо стоят они ногах, подобно перебравшим школьницам после выпускного: задень их, и они упадут. Пообещай им пенальти - и они готовы на все.
Сегодня Интер покажет, как в Европе побеждать!
Сегодня Интер покажет, как в Европе побеждать!