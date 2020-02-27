Роналду: «Уверены, что пройдём „Лион“»

Нападающий «Ювентуса» поделился впечатлениями после поражения от «Лиона» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Не тот результат, который мы хотели, но матчи в Лиге чемпионов всегда тяжелые. У нас есть 90 минут, чтобы отыграться в Турине. Мы уверены, что пройдем дальше.