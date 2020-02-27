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Морьентес: «Расширять лигу нужно тогда, когда есть много хороших команд»

сегодня, 09:26

Бывший футболист «Реала» Фернандо Морьентес считает, что расширять лигу стоит только в случае наличия хороших команд.

Лига должна становиться более привлекательной, но не только для своего рынка, а и для других стран мира. Очень важно, чтобы права на показ чемпионата продавались за рубеж, это принесет существенный заработок.

Расширять лигу стоит только в том случае, если в стране много хороших команд, которые готовы играть на самом высоком уровне. Иначе просто будет очень много неинтересных матчей с разгромными счетами: 7:0, 5:1. Это никому не интересно.

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Igo0rek
Igo0rek ответил Игорь Томм
сегодня в 10:23
Чтобы сделать хорошие призовые, РПЛ должны зарабатывать хорошо. А продажа ТВ прав у РПЛ мизерная. Ну хоть Тинькофф пришли как частный спонсор, уже хоть какой-то прогресс.
Игорь Томм
Игорь Томм
сегодня в 09:49
У нас большая страна. И постепенно подтянутся клубы. Убирайте бюджетные вливания и делайте в вышке 18-19 клубов. Если сделать хорошие призовые за матч и место, как в Англии. То уровень чемпионата на много и на долго никак не упадет. А скажем в Нижнем Новгороде и Волгограде, Калининграде будут смотреть настоящий футбол на хороших, дорогих стадионах. И так же 2 вылетают 2-3 в переходных матчах играют.
Cергей Герасимов
Cергей Герасимов ответил VeniaminS
сегодня в 09:48
Игроки должны повышаться в цене - это правильно,а с лимитом надо продумать.
Игроки и так уже стоят дороже чем из себя представляют. А Лимит Испании 3 лега, не из России и ЕС. Почти у всех бразильцев в Ла Лиги есть испанский паспорт. Если говорить о Ла Лиги, то у большинства клубов просто нет денег. Фернандо прав на 100%.
VIPded
VIPded
сегодня в 09:37
Это он нам?)))
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 09:35
Игроки должны повышаться в цене - это правильно,а с лимитом надо продумать.
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