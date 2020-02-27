Морьентес: «Расширять лигу нужно тогда, когда есть много хороших команд»

Бывший футболист «Реала» считает, что расширять лигу стоит только в случае наличия хороших команд.

Лига должна становиться более привлекательной, но не только для своего рынка, а и для других стран мира. Очень важно, чтобы права на показ чемпионата продавались за рубеж, это принесет существенный заработок.

Расширять лигу стоит только в том случае, если в стране много хороших команд, которые готовы играть на самом высоком уровне. Иначе просто будет очень много неинтересных матчей с разгромными счетами: 7:0, 5:1. Это никому не интересно.