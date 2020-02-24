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В Великобритании введён запрет на игру головой для детей до 12 лет

сегодня, 16:28

По информации британских СМИ, в Англии, Шотландии и Северной Ирландии был введен запрет на игру головой на тренировках детей до 12 лет.

Сообщается, что после анализа исследований, в которых ученые подсчитали, что бывшие футболисты в три раза чаще умирают от нейродегенеративных заболеваний чем среднестатистический человек, в Великобритании решили ввести запрет на игру головой на тренировках для учащихся начальных классов. Помимо нейродегенеративных заболеваний, в исследованиях также говорится об увеличении риска развития болезни Альцгеймера, четырёхкратном увеличении заболевания мотонейронов и двукратном увеличении болезни Паркинсона.

Запрет не отразится на игру головой в матчах, однако будет введено ограничение и предупреждение на игру в командах до 12 и до 16 лет.

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Конфедерат
Конфедерат
сегодня в 18:20
Скоро платья ещё начнут носить, толерасты...
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 17:29
Тогда бокс вообще надо запретить.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 17:27
Скоро футбол совсем отменят ! Введут запрет на игру ногами ! Вон сколько" крестов " постоянно рвётся !!!! ....Вредно для здоровья ,однако !!!
Faustello
Faustello ответил -CaНиTaр_Лeсa-_5
сегодня в 17:26
Лучше пусть мячи легче сделают
Пусть воздушными шарами играют! ))
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
сегодня в 17:24
Странно, игра головой в Британии лучше всех получается.
12-й спартанец
12-й спартанец
сегодня в 17:23
Нужно такое и в спартаке ввести.
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
сегодня в 17:22
Лучше пусть мячи легче сделают
mihaluch
mihaluch
сегодня в 17:06
Запрет то введён давно, но как быть, как учиться играть головой так как любые навыки игры приобретаются в раннем детстве.
Да ладно вам
Да ладно вам
сегодня в 16:53
Читая здесь некоторых понимаю, что они с пелёнок только головой и играли.
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
сегодня в 16:47
Голова то не чугунная , все верно.
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