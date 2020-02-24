В Великобритании введён запрет на игру головой для детей до 12 лет

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сегодня, 16:28

По информации британских СМИ , в Англии, Шотландии и Северной Ирландии был введен запрет на игру головой на тренировках детей до 12 лет.

Сообщается, что после анализа исследований, в которых ученые подсчитали, что бывшие футболисты в три раза чаще умирают от нейродегенеративных заболеваний чем среднестатистический человек, в Великобритании решили ввести запрет на игру головой на тренировках для учащихся начальных классов. Помимо нейродегенеративных заболеваний, в исследованиях также говорится об увеличении риска развития болезни Альцгеймера, четырёхкратном увеличении заболевания мотонейронов и двукратном увеличении болезни Паркинсона.

Запрет не отразится на игру головой в матчах, однако будет введено ограничение и предупреждение на игру в командах до 12 и до 16 лет.