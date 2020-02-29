«Гранада» - «Сельта»: Смолов выйдет в стартовом составе гостей

Стали известны стартовые составы «Гранады» и «Сельты» на матч 26-го тура Примеры.
«Гранада»: Руй Силва, Фулкье, Вальехо, Домингуш Дуарте, Мартинес, Этеки, Эррера, Вадильо, Вико, Кейбаши, Сольдадо.
«Сельта»: Бланко, Мальо, Мурильо, Араухо, Оласа, Фран Бельтран, Йокушлу, Рафинья, Аспас, Смолов, Систо.
Напомним, что в прошлом туре «Сельта» обыграла «Леганес».
Систо - Асистировать..
Смолову - Забивать...
Удачи Фёдору !!!!!
Систо - Асистировать..
Смолову - Забивать...
Удачи Фёдору !!!!!
Покажи как играть нужно деревянному дзюбе и кокорину
Покажи как играть нужно деревянному дзюбе и кокорину