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«Гранада» - «Сельта»: Смолов выйдет в стартовом составе гостей

сегодня, 22:15
ГранадаЛоготип футбольный клуб Гранада0 : 0Логотип футбольный клуб Сельта (Виго)СельтаМатч идет

Стали известны стартовые составы «Гранады» и «Сельты» на матч 26-го тура Примеры.

«Гранада»: Руй Силва, Фулкье, Вальехо, Домингуш Дуарте, Мартинес, Этеки, Эррера, Вадильо, Вико, Кейбаши, Сольдадо.

«Сельта»: Бланко, Мальо, Мурильо, Араухо, Оласа, Фран Бельтран, Йокушлу, Рафинья, Аспас, Смолов, Систо.

Напомним, что в прошлом туре «Сельта» обыграла «Леганес».

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unoejk
unoejk ответил Red_team
сегодня в 22:29
Добрый день. Бан даётся не за фразу, а за весь комментарий. "Ужас какой бред пишешь" - это весь ваш комментарий. Единственный смысл который он несёт, это оскорбить человека. Было бы что то ещё и "Ужас какой бред пишешь" как вывод, полагаю бана бы не было.
Toreho
Toreho
сегодня в 22:22
давай Федя надо забивать
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 22:22
Аспасу - Пасовать..
Систо - Асистировать..
Смолову - Забивать...

Удачи Фёдору !!!!!
ВАЛУЙСКИЙ КОРЕШ
ВАЛУЙСКИЙ КОРЕШ
сегодня в 22:21
Феде удачи
Покажи как играть нужно деревянному дзюбе и кокорину
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