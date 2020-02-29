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«Зенит» - «Локомотив»: Малком и Сутормин выйдут в стартовом составе

сегодня, 18:04
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Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Локомотива» на матч 20-го тура чемпионата России. Нападающий петербургской команды Артем Дзюба пропустит встречу из-за травмы.

«Зенит»: Лунёв, Дуглас Сантос, Иванович, Караваев, Ракицкий, Вильмар Барриос, Дриусси, Ерохин, Оздоев, Малком, Сутормин.

«Локомотив»: Гильерме, Магкеев, Чорлука, Хеведес, Игнатьев, Кверквелия, Баринов, Мариу, Крыховяк, Ал. Миранчук, Эдер.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил oFANATo
сегодня в 19:57
Не будет Азмуна и Дзюбы? Так будут Газпромовско-Дюковские судьи.
Ну и как же они за полчаса из Москвы до Питера портануться..???
На МИГе..??
oFANATo
oFANATo
сегодня в 18:37
Не будет Азмуна и Дзюбы?

Так будут Газпромовско-Дюковские судьи.
kastites
kastites ответил Detroit_07
сегодня в 18:25
Лунёв? что? почему?
Лунев лучше Кержакова вратаря
kastites
kastites
сегодня в 18:25
Где нападающие ???? ЗЕНИТ пожинает плоды собственной глупости.
Бинго Младший
Бинго Младший
сегодня в 18:22
удачи локомотиву
Михалыч 75
Михалыч 75
сегодня в 18:16
сейчас бы Саню Кокорина выпустить , но в кабинетах решили иначе
Александр Светличный 1
Александр Светличный 1
сегодня в 18:11
ТОЛЬКО ЛОКО !
Detroit_07
Detroit_07
сегодня в 18:10
Лунёв? что? почему?
Иван Тасминский
Иван Тасминский ответил Wolf77785
сегодня в 18:09
Лунев... хммм
Локомотив тройку дальними ударами забьёт, скринь
G12ridul
G12ridul
сегодня в 18:08
Удачи Зениту!
unoejk
unoejk ответил Scuderia Ferrаri
сегодня в 18:07
Товарищи админы, уж коли вас "свинство" разочаровывает, то тогда и столь нетактичный вопрос (кстати, в ответ на симпатию к Спартаку) должен минимум настораживать
Добрый день. Вроде ничего криминального. Прикрыл тоже на всякий случай.
Wolf77785
Wolf77785
сегодня в 18:06
Лунев... хммм
mondial18
mondial18
сегодня в 18:05
это опасно
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