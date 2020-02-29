«Зенит» - «Локомотив»: Малком и Сутормин выйдут в стартовом составе

Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Локомотива» на матч 20-го тура чемпионата России. Нападающий петербургской команды Артем Дзюба пропустит встречу из-за травмы.
«Зенит»: Лунёв, Дуглас Сантос, Иванович, Караваев, Ракицкий, Вильмар Барриос, Дриусси, Ерохин, Оздоев, Малком, Сутормин.
«Локомотив»: Гильерме, Магкеев, Чорлука, Хеведес, Игнатьев, Кверквелия, Баринов, Мариу, Крыховяк, Ал. Миранчук, Эдер.
На МИГе..??
На МИГе..??
Так будут Газпромовско-Дюковские судьи.
Так будут Газпромовско-Дюковские судьи.