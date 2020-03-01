«Сочи» — «Арсенал»: Кокорин выйдет в стартовом составе

Стали известны стартовые составы «Сочи» и тульского «Арсенала» на матч 20-го тура чемпионата России.
«Сочи»: Джанаев, Заика, Новосельцев, Калугин, Мевля, Бурмистров, Цаллагов, Набиуллин, Мостовой, Нобоа, Кокорин.
«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Бауэр, Ткачев, Лесовой, Чаушич, Костадинов, Луценко.
Ранее «Тамбов» сыграл вничью с «Рубином».
Саня Кокорин впервые в РПЛ с 07.10.2018 года........
Если конечно за оставшиеся 40 минут до матча не последует звонков из Москвы.....
Саня Кокорин впервые в РПЛ с 07.10.2018 года........
Если конечно за оставшиеся 40 минут до матча не последует звонков из Москвы.....