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«Сочи» — «Арсенал»: Кокорин выйдет в стартовом составе

01 марта 2020, 18:13
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи1 : 2Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналМатч завершен

Стали известны стартовые составы «Сочи» и тульского «Арсенала» на матч 20-го тура чемпионата России.

«Сочи»: Джанаев, Заика, Новосельцев, Калугин, Мевля, Бурмистров, Цаллагов, Набиуллин, Мостовой, Нобоа, Кокорин.

«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Бауэр, Ткачев, Лесовой, Чаушич, Костадинов, Луценко.

Ранее «Тамбов» сыграл вничью с «Рубином».

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
01 марта в 19:00
Ожидаем первых потерпевших от сидельца...
112910415
112910415
01 марта в 18:56
при всём своём величии, Кокорин не волшебник !
cska1948
cska1948
01 марта в 18:34
Ещё бы в Сочи Кокорин на лавке сидел!
Трезвый повар
Трезвый повар
01 марта в 18:33, ред.
Кокорин ещё не набрал форму, но уже забивает
beefs
beefs
01 марта в 18:28
Сочинцы, как вам повезло, Вы увидите Кокорина, все на стадион!!!
Footbolista
Footbolista ответил Jeck Denielse
01 марта в 18:21, ред.
Или Сашка в кафе какое-нибудь не зайдет...чаю выпить...
Союзник противников
Союзник противников
01 марта в 18:20
Реаниматоры духа Кокорекина-в студию!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
01 марта в 18:20
Вот она...новостища....!!!!!!!!!!!!

Саня Кокорин впервые в РПЛ с 07.10.2018 года........

Если конечно за оставшиеся 40 минут до матча не последует звонков из Москвы.....
Свинодел
Свинодел
01 марта в 18:14
Сочи только победы!
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