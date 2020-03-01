«Тоттенхэм» — «Вулверхэмптон»: Бергвейн в стартовом составе хозяев

Стали известны стартовые составы «Тоттенхэма» и «Вулверхэмптона».на матч 28-го тура английской Премьер-Лиги.
«Тоттенхэм»: Газзанига, Танганга, Санчес, Орье, Дэвис, Дайер, Винкс, Ло Чельсо, Деле, Бергвейн, Лукас.
Запасные: Ворм, Алдервейрелд, Вертонген, Скипп, Гедсон, Ндомбеле, Пэротт
«Вулверхэмптон»: Патрисиу, Боли, Коади, Саисс, Догерти, Моутиньо, Невес, Винагре, Траоре, Хименес, Диого.
Запасные: Руди, Нето, Подденс, Гибс-Вайт, Дендонкер, Килман, Буур.
Ранее ожиданиями от матча поделился наставник «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо.