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«Тоттенхэм» — «Вулверхэмптон»: Бергвейн в стартовом составе хозяев

01 марта 2020, 16:10
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)2 : 3Логотип футбольный клуб ВулверхэмптонВулверхэмптонМатч завершен

Стали известны стартовые составы «Тоттенхэма» и «Вулверхэмптона».на матч 28-го тура английской Премьер-Лиги.

«Тоттенхэм»: Газзанига, Танганга, Санчес, Орье, Дэвис, Дайер, Винкс, Ло Чельсо, Деле, Бергвейн, Лукас.

Запасные: Ворм, Алдервейрелд, Вертонген, Скипп, Гедсон, Ндомбеле, Пэротт

«Вулверхэмптон»: Патрисиу, Боли, Коади, Саисс, Догерти, Моутиньо, Невес, Винагре, Траоре, Хименес, Диого.

Запасные: Руди, Нето, Подденс, Гибс-Вайт, Дендонкер, Килман, Буур.

Ранее ожиданиями от матча поделился наставник «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо.

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Glodor
Glodor
01 марта в 16:56
Вулверхэмптону победы!
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