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«Реал» впервые с 2014 года обыграл «Барселону» дома в чемпионате

02 марта 2020, 09:14
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 0Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

«Реал» в игре 26-го тура Примеры одолел «Барселону».

«Сливочные» впервые с 2014 года обыграли каталонцев в домашней встрече чемпионата Испании. Мадридцы впервые за 8 последних Эль Класико победили «сине-гранатовых». До этого было три ничейных исхода и четыре победы каталонцев.

Отметим, что до гола полузащитника Винисиуса «Реал» не мог забить «Барселоне» 424 минуты.

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Все комментарии
Dima salev
Dima salev
02 марта в 13:11
Даже с Роналду целый 6лет не смогли победить на своём поле Барселону, вот оно великий реал
Footbolista
Footbolista ответил Happyboy Barca
02 марта в 11:31
https://m.soccer.ru/news/1169536/real-barselona
Happyboy Barca
Happyboy Barca ответил Footbolista
02 марта в 11:29
Забудь...хавииньесты закончились...теперь так будет очень долго...
вот так тешили себя фаны реала когда был Роналдиньо. уйдет Роналдиньо барса потеряется, уйдет хави барса потеряется, уйдет Иньеста барса потеряется,
This is BarCa
This is BarCa
02 марта в 10:51
Барсе нужно присматривать за своим тренировочным поле, а то неловко получилось
Jantu
Jantu
02 марта в 09:30
Реал с победой!
Footbolista
Footbolista ответил Happyboy Barca
02 марта в 09:20
Забудь...хавииньесты закончились...теперь так будет очень долго...
Happyboy Barca
Happyboy Barca
02 марта в 09:16
так и в чемпе , каждые 5 лет одно чемпионство
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