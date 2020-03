«Реал» впервые с 2014 года обыграл «Барселону» дома в чемпионате

«Реал» в игре 26-го тура Примеры одолел «Барселону».

«Сливочные» впервые с 2014 года обыграли каталонцев в домашней встрече чемпионата Испании. Мадридцы впервые за 8 последних Эль Класико победили «сине-гранатовых». До этого было три ничейных исхода и четыре победы каталонцев.

Real Madrid defeat Barcelona at home in La Liga for the first time since 2014! 😤 pic.twitter.com/pO0Uk5Bl3T