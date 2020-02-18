Всё дело в цифрах. 1/8 финала Лиги чемпионов

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сегодня, 21:00

«Соккер.ру» препарирует стартующий сегодня первый раунд плей-офф Лиги чемпионов. Готовьтесь поглощать факты!

Три ключевых факта о стадии 1/8-й ЛЧ

1. Впервые 1/8 финала в существующем формате плей-офф была сыграна в сезоне 2003/04, до этого за первым групповым этапом следовал еще один, а на вылет команды начинали играть с четвертьфинала.

2. Первый гол в 1/8-й забил Эдуардо Сезар Гаспар или просто Эду, в первой половине «нулевых» выступавший за «Арсенал». 24-го февраля 2004 года бразилец на 18-й минуте открыл счет в матче с «Сельтой».

3. В нынешнем сезоне в плей-офф Лиги чемпионов дебютируют сразу два клуба - «РБ Лейпциг» и «Аталанта». Все остальные команды, кроме «Наполи», не только прежде играли в 1/8 финала, но и преодолевали эту стадию.

Клубы

Наибольшее число выступлений в 1/8 финала*

«Реал» - 17

«Бавария», «Барселона» - 16

«Арсенал», «Челси» - 14

«Манчестер Юнайтед», «Порту», «Ювентус», «Лион» - 11

«Милан» - 10

«Интер» - 9

С момента приобретения Лигой чемпионов современного формата «Реал» ни разу не промахнулся мимо плей-офф, сыграв в 1/8 финала в каждом розыгрыше, начиная с сезона 2003/04. У «Барселоны» и «Баварии» по одному такому промаху за 17 лет. Каталонцы, собственно, пропустили дебютный розыгрыш ЛЧ в новом формате, потому что в сезоне 2002/03 заняли шестое место в Ла Лиге и отправились в Кубок УЕФА , из розыгрыша которого вылетели как раз на стадии 1/8-й, уступив «Селтику». Сейчас это трудно представить, но в сезоне 2006/07 «Бавария» была четвертой в Бундеслиге и получила путевку только в Кубок УЕФА , где добралась до полуфинала, чтобы в прощальном матче Оливера Кана в еврокубках бесславно проиграть «Зениту» 0:4.

*здесь и далее учитывается сезон 2019/20.

Наибольшее представительство в 1/8 финала по странам

Англия — 59

Испания — 54

Италия — 41

Германия — 39

Франция — 27

Пусть англичане и серьезно уступают испанцам по числу титулов с момента введения в ЛЧ плей-офф в существующем формате (4:8), в плей-офф чаще других выходили именно представители АПЛ .

Наибольшее число разных клубов в 1/8 финала

Испания — 10

Германия — 8

Англия, Италия — 7

Франция — 6

10 разных испанских команд за 17 сезонов добирались до плей-офф Лиги чемпионов. Мощное достижение и мощный список. Сможете назвать всех? Подумайте пару минут, а потом проверьте себя: «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Валенсия», «Севилья», «Сельта», «Реал Сосьедад», «Депортиво», «Вильярреал», «Малага».

Больше всего проходов в четвертьфинал

«Барселона» - 13

«Бавария» - 11

«Реал» - 9

«Челси» - 8

«Ювентус», МЮ — 7

«Ливерпуль» - 6

«Арсенал», «Милан» - 5

«Атлетико», «Интер», ПСЖ , «Лион», «Порту» - 4

Самая успешная команда стадии - «Барселона», выигравшая 13 из 16 противостояний (81%). «Реал» одержал только 9 побед в 17 дуэлях (53%), для «Королевского клуба» 1/8 финала становилась камнем преткновения восемь раз. Но это не антирекорд, чаще всех вылетал после первого раунда плей-офф лондонский «Арсенал» - 9 раз.

Больше всего забитых мячей

«Бавария» - 74

«Барселона» - 69

«Реал» - 54

«Арсенал», «Челси» - 34

«Ювентус» - 32

«Шальке» - 31

«Лион», «Ман Сити», МЮ , ПСЖ — 26

Больше всего пропущенных мячей

«Арсенал» - 42

«Реал» - 39

«Бавария» - 36

«Барселона» - 32

«Челси», «Порту» - 30

«Байер» - 27

Самая крупная победа в отдельном матче — 7:0

Такой счет был зафиксирован трижды, две экзекуции из трех на счету «Баварии», которая в 2012-м уничтожила «Базель», а три года спустя - «Шахтер». Печальную судьбу этих команд в прошлом году повторил «Шальке» под руководством нынешнего тренера «Спартака» Доменико Тедеско. Избивал «кобальтовых» «Манчестер Сити».

Самая крупная победа по итогам двух матчей — 12:1

И снова отличилась «Бавария»! В сезоне 2008/09 мюнхенцы разбили лиссабонский «Спортинг» в каждом из матчей: 5:0 и 7:1. Это же противостояние удерживает рекорд по общей результативности для 1/8 финала — 13 голов.

Футболисты

Наибольшее количество матчей в 1/8 финала

Криштиану Роналду ( МЮ , «Реал», «Ювентус») - 30

Лионель Месси («Барселона») - 28

Икер Касильяс («Реал», «Порту») - 27

Андрес Иньеста («Барселона») - 25

Дани Алвес, Златан Ибрагимович, Арьен Роббен, Серхио Рамос - 23

Хаби Алонсо, Патрис Эвра, Сеск Фабрегас, Фрэнк Лэмпард - 21

Только 12 футболистов сыграли 20+ матчей в 1/8 финала Лиги чемпионов. Лидирует Криштиану Роналду, который на будущей неделе может разменять четвертый десяток.

Больше всего голов

Лионель Месси («Барселона») - 26

Криштиану Роналду ( МЮ , «Реал», «Ювентус») - 23

Томас Мюллер («Бавария») - 12

Роберт Левандовски, Карим Бензема — 9

Тьерри Анри, Серхио Агуэро, Арьен Роббен — 8

Эдинсон Кавани, Самуэль Это`О, Марио Гомес, Златан Ибрагимович, Робин ван Перси — 6

По голам впереди Лео Месси, но Криштиану отстает на расстояние хет-трика, а вот потом — пропасть. Первый среди людей — Томас Мюллер с 12-ю голами.

Больше всего голов в одном матче — 5

Лионель Месси оформил пента-трик в ворота «Байера» в 2012-м. Это рекорд. На счету Марио Гомеса есть покер, который он оформил в бытность игроком «Баварии» в матче с «Базелем», еще семь игроков делали хет-трики.

Больше всего голов в противостоянии из двух матчей — 6

И снова дуэль «Барселоны» и «Байера» с предсказуемым исходом. Лео забил гол в Леверкузене, а потом пять мячей на «Камп Ноу». Итого — 6 голов за два первых матча плей-офф. Больше никому не удавалось даже пятью точными ударами отметиться по ходу одной битвы в 1/8-й.