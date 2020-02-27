В этом Роналду намного круче Месси

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вчера, 15:30

Оба выступили в ЛЧ неудачно, но «Соккер.ру» обращает внимание на огромную разницу между двумя легендами.

После вялого выступления Месси в Неаполе его игру комментировал Марадона, а сам Лионель молчал. А после поражения «Ювентуса» в Лионе получили заявление Роналду, что его команда пройдет французов. Он верит в сказанное.

В прошлом году Эвра показал переписку с Криштиану после поражения туринцев в Мадриде со счетом 2:0. Португалец написал: «Мы пройдем дальше, бро. Дома мы размажем их». И сделал хет-трик. Ни один футболист не спасает всегда, Роналду не исключение.

Но если ищем человека, для которого плей-офф ЛЧ словно постель любящей жены, то выделяется CR7 и никто другой, а Месси далеко позади. Криштиану берет ответственность на себя и не сомневается, а вот у Лионеля такой грех есть. В Неаполе скорее Бускетс был капитаном «Барселоны».

Португалец в Лионе ни разу не попал в створ чужих ворот, как и весь «Ювентус» - такое бывает редко, но у Роналду 65 голов и 23 ассиста в плей-офф ЛЧ . Всего сыграл 80 таких поединков, получаем 0.81 гола за игру. Добавьте результативные передачи – получится, что 88 мячей в 80 играх.

Никто и близко не стоял, даже Месси, ведь у Лионеля 46 мячей и 14 голевых передач в решающих матчах ЛЧ , но сразу несколько оговорок. Во-первых, 26 мячей аргентинец забил самым слабым соперникам – в первом же раунде. За все годы Месси ни разу в жизни в первом же раунде с непобедимым соперником-фаворитом турнира не играл.

Во-вторых, из сложных соперников на стадиях от четвертьфинала и выше Лионель уничтожал только «Ливерпуль» - как знаете, без положительного результата в итоге, дубль в полуфинале не помог, и дважды «Баварию» - любит немецкого соперника громить. Но во многих поединках плей-офф ЛЧ был незаметен, не отличался голами или результативными передачами.

Не удивительно, что «Атлетико», «Ювентус», «Рома» и «Ливерпуль» нашли путь к воротам каталонцев, и Месси ничего не изменил. И на контрасте со статистикой Лионеля получаем показатели Роналду. По средней результативности португалец намного выше - 0.65 гола против 0.81. И распределение по стадиям не такое, как у капитана «Барселоны».

Разумеется, Роналду не раз зверствовал и в первом раунде плей-офф, иначе не набрать 128 голов в Лиге чемпионов. Но португалец забил в 1/8-х финала 23 мяча, то есть лишь 35 % от всех, а у Месси на первой стадии 56 % мячей. Эффективность Лионеля с продвижением вперед заметно падает, а показатели Роналду сохраняются на космическом уровне.

И самое время показать, насколько эта парочка оторвалась от других. У Криштиану 65 голов в матчах на выбывание, у Лионеля – 46, а дальше с огромным отрывом идут Мюллер – 21 точный удар, Левандовски – 20 голов, Рауль и Шевченко – по 18. Важна поправка, что только у немца Томаса хотя бы 50 матчей плей-офф ЛЧ , тогда как остальные отстают, особенно Роберт и Андрей.

Но даже если считать среднюю результативность, то Роналду остается в открытом космосе в одиночестве. У Мюллера 0.42 гола за матч, у Левандовски – 0.62, у Рауля – 0.39, у Шевченко – 0.56. Поляк из «Баварии» может тягаться с Месси, у них похожие показатели скорострельности в плей-офф ЛЧ , а вот у Роналду конкурентов попросту нет.

Причем учтите, что даже из тех 23-х мячей, что Криштиану наклепал в первом раунде плей-офф, есть голы в ворота чемпионских МЮ и ПСЖ , а также в хет-трик «Атлетико» в прошлом году. А если смотреть на раунды от четвертьфинала и выше, то можно вспомнить гол в финале в ворота «Челси» - решающий, без него не было бы серии пенальти и поражения Терри.

Криштиану огорчал в полуфинале «Баварию», причем дважды, забивал «Ювентусу» - хотя те голы не привели к финалу «Реала» против «Барселоны». Но Роналду всегда делает в плей-офф ЛЧ , что может. Иногда даже хет-трик в ворота «Вольфсбурга» бывает решающим действием – это был камбэк, а три года назад Криштиану буквально уничтожил троих сильных соперников «Реала» подряд – «Баварию», «Атлетико» и «Ювентус» в финале, ведь суммарно забил им 10 мячей.

Учтите, что португальцу сейчас 35 лет, но немало голов в плей-офф ЛЧ забил уже после тридцати. Если быть точным, то речь о 31 мяче. Получается, с 2007 по 2014 годы – за восемь лет, отличился в главных играх турнира 34 раза, а с 2015 по 2020 забил почти столько же. Серийные финалы «Реала» помогли - выборка стала больше, однако фактор возраста нужно учитывать.

Месси лет пять-семь назад легко мог уничтожить «Баварию», не говоря об «Арсенале» или «Байере», а сейчас не забил в ворота «Наполи» в гостях. Почему Лионель заметно хуже, чем Роналду, в решающих раундах Лиги чемпионов? Ответ нужно искать в природе Месси. Родился уникальным, а у Криштиану, если верить португальским и британским журналистам, даже нос не совсем тот, что был пятнадцать лет назад.

Человек трансформировал свое тело и стал машиной. А Лионель застрял в «Барселоне», которую пожирают изнутри скандалы – не впервой, ведь Гвардиола пошел, бурча под нос, что ноги его в клубе с таким руководством не будет, Луис Энрике был в центре скандалов, а Вальверде – заложником оных. Кике Сетьен тоже не показал команде, что готов к финалу Лиги чемпионов.

А Месси не демонстрирует коллективу, что может включать характер в решающий момент, а не только ставить на рандомную гениальность. В этом ключевая разница. Роналду – чемпион по духу, который всегда был немножко в стороне в командной иерархии, а Лионель – классический маленький диктатор. Почему-то так получается, что когда коротышки пробуют всем управлять, то в основном все завершается плохо…

Македонский, Карл Великий, Чингисхан, Тамерлан, Наполеон, Гитлер и прочие душегубы были ниже Лионеля ростом. Не то чтобы у богатырей получалось обязательно лучше, но психиатры не дадут соврать – комплексы влияют на поведение. Месси точно является капризным человеком с огромным перечнем странностей, не душа компании и не классический капитан-вожак по характеру. Не раз сдавался в ЛЧ .

А Бонуччи, от которого комплиментов обычно не дождешься, вот так отозвался о Роналду и его влиянии: «Криштиану – боевая машина. Им можно только восхищаться. Каждый игрок „Ювентуса“ чему-то у него научился за два года». У Месси можно научиться только попытке диктовать клубу трансферную политику и повышать себе зарплату до рекордной?

Пожалуй, в этом тоже разница. Нельзя играть, как Лионель, но можно наследовать профессионализм Роналду. Тут как с Ибрагимовичем в «Милане». Очевидно, что когда в составе человек, который в 38 лет в крутой форме, то игроки иначе относятся к делу. Криштиану влиял на МЮ , «Реал» и «Ювентус», причем часто именно в плей-офф Лиги чемпионов. В этом турнире король, единоличный монарх.

Роналду как личность, конечно же, пустоватый. Достаточно посмотреть документальный фильм о нем, чтобы понять, насколько далеко тот же безумный Марадона убежал по харизме и от Лионеля, и от Криштиану. А уж с Кройфом легендарную парочку можно не сравнивать – по уму небо и земля. Да, Криштиану – высокомерный и пафосный, это знают даже его вернейшие личные поклонники.

Но Роналду не так уж плох, как принято считать. Особенно с теми, кого начал любить или уважать. Тот факт, что человек может быть добр к персоналу отелей или ресторанов, где отдыхает, о богатом мужчине обычно многое говорит. И трудовая этика у португальца феноменальная, чего о Месси не сказать – пешеходит не только потому, что физически уступает коллеге, но просто потому, что Лионель – лентяй.

Как Роналду после ужина в зал не пойдет заниматься, а лучше поиграет с сыновьями на приставке. Они разные, поэтому у одного 65 голов в решающих матчах ЛЧ в составе трех разных клубов, а другой отличился 46 раз в идеальной некогда «Барселоне». Разница по голам в ключевых матчах формируется не за счет мастерства, не за счет соперников – трудные и легкие оппоненты были у обоих, а за счет характера.

Месси привык, чтобы его жалели с детства – представьте, как родители переживают, если ребенок не растет, или у него подозревают отклонения в традиционном развитии. Лионель стал успешным и привык жить с золотой ложкой во рту. «Камп Ноу» освистывал многих игроков «Барселоны», но не Месси. А «Сантьяго Бернабеу» устраивал прессинг Роналду не раз.

Именно аплодисменты туринского стадиона после бисиклеты в ворота «Ювентуса» и стали на контрасте важным аргументом для Криштиану накануне переезда в Италию. Португальца критиковали порой в МЮ , ему доставалось в «Реале» и теперь в Серии А. У Месси есть хейтеры, но живет в мыльном пузыре обожания много лет – в таких условиях сложно найти мотивацию, ведь все и давно доказал.

Роналду же существует на вершине ЛЧ в 35 лет, поскольку этому человеку всегда нужны новые и новые вызовы. Готов к жесткой критике и его больно ударило поражение в Лионе. Ни Лионель, ни Криштиану всех обыграть не могут – разумеется, не раз вылетали из ЛЧ , но португалец чаще влияет на судьбу главных матчей в турнире, а Месси выигрывал в финалах, когда получал полную поддержку сказочной команды и умных главных тренеров.

Роналду не был лишен тех же условий, но разница очевидная. Криштиану всегда немножко в стороне, когда говорим о слепом обожании наставников – Фергюсон, Зидан и Сарри его троллили, причем не без удовольствия, или команд – Роналду не был капитаном МЮ , «Реала» или «Ювентуса». А Месси нацепили на плечо повязку, и в результате получили гения, что может раствориться на поле и стать обузой.

Нет ничего хуже, если у тебя в основе сам Лионель, а приходится играть в меньшинстве, поскольку в очередной раз испугался ответственности в решающем матче. Криштиану на этой конкретной неделе был плох, как и Месси. Лионель собрал обводки и разок попал в створ ворот «Наполи», но это для него не крутой футбол. Но ведь будут ответные матчи.

Наперед знаем, что оба могут стать их героями – «Барселона» и «Ювентус» дома имеют джокеров на руках, но если суммировать выступления в плей-офф, то у Месси чем давление и ответственность выше – тем игра хуже, а у Роналду – наоборот. Аргентинец половину мячей весной в ЛЧ забил в первом же раунде, а португалец почти две трети – начиная с четвертьфиналов.