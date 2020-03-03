«Лейпциг» извинился перед фанатами из Японии из-за коронавируса

«РБ Лейпциг» выступил с официальным заявлением по поводу скандала с японскими болельщиками во время матча 24-го тура чемпионата Германии с «Байером». Служба безопасности клуба попросила группу японских болельщиков покинуть стадион спустя 10 минут после начала матча из-за риска заболевания коронавирусом.

В соответствии с рекомендациями, служба безопасности должна проверять людей из стран потенциального риска. К сожалению, в этом случае из-за большой неопределенности мы допустили ошибку. Мы хотели бы извиниться и исправить эту ситуацию. Мы уже пытаемся связаться с нашими японскими гостями, хотим пригласить их на следующую игру. Будем продолжать интенсивно и ежедневно контролировать свои действия с властями для решения проблем, которые связаны с коронавирусом.