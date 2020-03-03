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«Лейпциг» извинился перед фанатами из Японии из-за коронавируса

03 марта 2020, 09:13
РБ ЛейпцигЛоготип футбольный клуб РБ Лейпциг1 : 1Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)БайерМатч завершен

«РБ Лейпциг» выступил с официальным заявлением по поводу скандала с японскими болельщиками во время матча 24-го тура чемпионата Германии с «Байером». Служба безопасности клуба попросила группу японских болельщиков покинуть стадион спустя 10 минут после начала матча из-за риска заболевания коронавирусом.

В соответствии с рекомендациями, служба безопасности должна проверять людей из стран потенциального риска. К сожалению, в этом случае из-за большой неопределенности мы допустили ошибку. Мы хотели бы извиниться и исправить эту ситуацию. Мы уже пытаемся связаться с нашими японскими гостями, хотим пригласить их на следующую игру. Будем продолжать интенсивно и ежедневно контролировать свои действия с властями для решения проблем, которые связаны с коронавирусом.

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Project Pandora
Project Pandora ответил Звезда по имени Солнце
04 марта в 00:03
Те же яйца только в профиль. Их вывели только потому, что они азиаты. Это и есть одно из правлении расизма. Вот если бы им конкретно сказали, что японцам не место на нашем стадионе, вот только тогда бы это было чисто по национальному признаку, а так проскальзывает именно азиатская раса. Кстати в Японии число жертв коронавируса 12 человек, а к примеру в Италии уже свыше 50 человек. Почему тогда не ищут итальянцев? Их, что не могло быть на стадионе? Но наверно в Европе итальянцев сложнее определить, а вот азиатов в разы проще. Так, что подумайте.
Я подумал и добавить мне нечего. Вы на мой взгляд неверно интерпретируете определение.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответил Project Pandora
03 марта в 17:00
Вы путаете соленое с кислым. Расизм определяется несколько по другим понятиям, а не буквально от словообразования. Если бы так вычисляли например голландцев или русских (что сложнее), то это нельзя было бы называть расизмом. Расизм подразумевает под собой превосходство одной расы над другой (другими). А в данном случае инцидент произошел по национальному признаку, а это совсем другое кино.
Те же яйца только в профиль. Их вывели только потому, что они азиаты. Это и есть одно из правлении расизма.
Вот если бы им конкретно сказали, что японцам не место на нашем стадионе, вот только тогда бы это было чисто по национальному признаку, а так проскальзывает именно азиатская раса.
Кстати в Японии число жертв коронавируса 12 человек, а к примеру в Италии уже свыше 50 человек. Почему тогда не ищут итальянцев? Их, что не могло быть на стадионе? Но наверно в Европе итальянцев сложнее определить, а вот азиатов в разы проще.
Так, что подумайте.
Project Pandora
Project Pandora ответил Звезда по имени Солнце
03 марта в 16:29, ред.
Вы путаете соленое с кислым. Расизм определяется несколько по другим понятиям, а не буквально от словообразования. Если бы так вычисляли например голландцев или русских (что сложнее), то это нельзя было бы называть расизмом. Расизм подразумевает под собой превосходство одной расы над другой (другими). А в данном случае инцидент произошел по национальному признаку, а это совсем другое кино.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответил Project Pandora
03 марта в 15:32
А где тут расизм?
Ну как же они определили, что это японцы и скорее всего по внешнему виду, что азиаты вывели их со стадиона. Или хочешь сказать на них таблички были с сообщением, что они болеют короновирусом?
Расизм чистой воды, подозревать людей только по их расе.
Project Pandora
Project Pandora ответил Звезда по имени Солнце
03 марта в 14:34
А где тут расизм?
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
03 марта в 12:33
Расизм в Европе процветает, а они всё на нас тявкают...
cska vperiod
cska vperiod
03 марта в 10:30
Нормальные люди приветствуют действия службы безопасности.
Don trambon
Don trambon
03 марта в 09:40
Что-то Лейпциг поплыл. То Вернера с Ливерпулем *обидел*, то теперь японцев. 2 косяка на неделе.
beefs
beefs
03 марта в 09:26
Жизнь дороже, а вообще то молодцы...
Аpбитр
Аpбитр ответил Scuderia Ferrаri
03 марта в 09:20
Тео Джонс ответ пользователю Scuderia Ferrаri (раскрыть) Вчера 20:59 Кому то пора к окулисту похоже.. игроки ПСЖ, МС и Баварии рядом. Зашквар на зашкваре от глориков) ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ К окулисту - это практически оскорбление Зашквар - это 100% оскорбление
Добрый день.
Забанили.
Scuderia Ferrаri
Scuderia Ferrаri ответил Scuderia Ferrаri
03 марта в 09:15
Значение
сленг действие по значению гл. зашквариться; позорный, табуированный поступок, ставящий совершившего его человека вне закона ◆ Зашквар… Ах зашквар какой… А. Вишталюк, «Марш жестокой молодости» ◆ Зашквар в общем полнейший! А. Вишталюк, «NeoКриминал»

Ну и слово глорик тоже не вполне корректно
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