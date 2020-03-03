«Лейпциг» извинился перед фанатами из Японии из-за коронавируса

«РБ Лейпциг» выступил с официальным заявлением по поводу скандала с японскими болельщиками во время матча 24-го тура чемпионата Германии с «Байером». Служба безопасности клуба попросила группу японских болельщиков покинуть стадион спустя 10 минут после начала матча из-за риска заболевания коронавирусом.
В соответствии с рекомендациями, служба безопасности должна проверять людей из стран потенциального риска. К сожалению, в этом случае из-за большой неопределенности мы допустили ошибку. Мы хотели бы извиниться и исправить эту ситуацию. Мы уже пытаемся связаться с нашими японскими гостями, хотим пригласить их на следующую игру. Будем продолжать интенсивно и ежедневно контролировать свои действия с властями для решения проблем, которые связаны с коронавирусом.
Вот если бы им конкретно сказали, что японцам не место на нашем стадионе, вот только тогда бы это было чисто по национальному признаку, а так проскальзывает именно азиатская раса.
Кстати в Японии число жертв коронавируса 12 человек, а к примеру в Италии уже свыше 50 человек. Почему тогда не ищут итальянцев? Их, что не могло быть на стадионе? Но наверно в Европе итальянцев сложнее определить, а вот азиатов в разы проще.
Так, что подумайте.
Вот если бы им конкретно сказали, что японцам не место на нашем стадионе, вот только тогда бы это было чисто по национальному признаку, а так проскальзывает именно азиатская раса.
Кстати в Японии число жертв коронавируса 12 человек, а к примеру в Италии уже свыше 50 человек. Почему тогда не ищут итальянцев? Их, что не могло быть на стадионе? Но наверно в Европе итальянцев сложнее определить, а вот азиатов в разы проще.
Так, что подумайте.
Расизм чистой воды, подозревать людей только по их расе.
Расизм чистой воды, подозревать людей только по их расе.
Забанили.
Забанили.
сленг действие по значению гл. зашквариться; позорный, табуированный поступок, ставящий совершившего его человека вне закона ◆ Зашквар… Ах зашквар какой… А. Вишталюк, «Марш жестокой молодости» ◆ Зашквар в общем полнейший! А. Вишталюк, «NeoКриминал»
Ну и слово глорик тоже не вполне корректно
сленг действие по значению гл. зашквариться; позорный, табуированный поступок, ставящий совершившего его человека вне закона ◆ Зашквар… Ах зашквар какой… А. Вишталюк, «Марш жестокой молодости» ◆ Зашквар в общем полнейший! А. Вишталюк, «NeoКриминал»
Ну и слово глорик тоже не вполне корректно