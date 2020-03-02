Война в Бундеслиге. Народ против миллиардеров

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сегодня, 14:35

Фанаты Дортмунда, Мюнхена и других городов объединились. «Соккер.ру» ждет массовые протесты, старые богачи заврались.

Что произошло и как подают историю?

Футбольные немецкие чиновники видят историю так: завистливые «расисты и гомофобы» (странное определение, но именно так несколько раз обозначены) обозвали 79-летнего гетеросексуального белокожего деда – владельца «Хоффенхайма» Хоппа, сыном падшей женщины.

Из-за одного баннера небо упало на землю, возбудились все футбольные власти Германии. Учтите, что случай не единичный. Фанаты «Баварии», «Боруссии» М, «Кельна» и «Униона» посвятили похожие по смыслу баннеры владельцу «Хоффенхайма». Не на всех было ругательство, но пару матчей арбитры останавливали.

Апофеоз борьбы с «кучкой хулиганов», как их именуют, был в Зинсхайме. «Бавария» уничтожила «Хоффенхайм» 0:6, а потом судья остановил игру из-за баннера фанатов гостей. Румменигге почему-то был на выезде, сидел в ложе с Хоппом, услужливо извинялся. Салихамиджич и Кан кипятились и пытались убедить болельщиков отказаться от свободы слова.

По закону, если Хоппа оскорбляет баннер – ему нужно идти в суд. Ультрас даже убрали с плаката имя, оставили «ДХ», но команды в знак протеста ушли с поля. Позже, словно марионетки, футболисты двух команд вернулись и закончили матч, пасуя мяч друг другу. После Хоппа вывели на поле, Румменигге жал ему руку, футболисты аплодировали…

Какие все молодцы – заступились за милого дедушку, которого впервые в жизни обозвали с трибун (спойлер – в тысячный раз). А никого не интересует, почему фанаты разных клубов, в том числе сытой чемпионской «Баварии», именно сейчас пошли на крайние меры привлечения внимания? Тут начинается самое интересное.

Почему в Бундеслиге началась война?

Немецкие СМИ часто не обращают внимания на первую часть баннера: «Ничего не меняется: НФС нарушает свои обещания, Дитмар Хопп – сукин сын». НФС это Немецкий футбольный Союз, и тут есть связь, сразу несколько причин для протеста фанатов.

Во-первых, горячая фаза войны началась, поскольку НФС разрешил именно Хоппу нарушить принцип персонального наказания. Фанаты в 2012 году, а потом в 2017 получили от чиновников гарантии, что если группа ультрас нарушит законы, то не будет закрытия целых секторов.

Но Дитмар так обиделся на фанатов «Боруссии» Д, которые годами желают ему не дожить до следующего Рождества, что закрыл для всех «шмелей» пропуск на свой стадион на два года. Проще говоря, НФС из-за прихоти одного человека изменило мирный пакт, которому следовали фанаты.

Во-вторых, война ультрас «Боруссии» Д и Хоппа обострилась строго по вине Дитмара, ведь годами конфликт был вялым и незаметным. В 2012 году «Хоффенхайм» использовал незаконные высокочастотные глушилки, чтобы миллиардер не услышал кричалки фанатов. Был скандал, отдельные поклонники «Боруссии» Д оказались в больнице.

Чиновники защитили фанатов и наказали Хоппа? Нет, один работник «Хоффенхайма» взял всю вину на себя, заявив, что приобрел, установил и использовал глушилки, не уведомив клуб. Серьезно? Дитмар вчера заявил, что не понимает, почему фанаты к нему прицепились. Вряд ли миллиардер, чей клуб поставил непроверенные на безопасность для здоровья системы, настолько наивен.

Бан фанатов «Боруссии» Д стал последней каплей для многих поклонников разных клубов. Поняли, что их лишают свободы слова и мнение одного человека, влияющего на Бундеслигу, ДФЛ (Немецкая футбольная лига) и НФС , важнее их прав. Впрочем, власти нарушают не только обещание не наказывать фанатов коллективно. Есть еще правило «50+1».

«Хоффенхайм» обходил общие законы?

Хопп любит повторять, что он не Абрамович. Правду говорит, немец, в отличие от российского еврея – жадный. «Хоффенхайм» вывели на безубыточность, клуб получил ровно столько денег, чтобы подняться в Бундеслигу, а чиновники разрешили Дитмару выкупить контрольный пакет акций.

И вот еще одна причина, почему фанаты «Боруссии» Д изначально взялись именно за Хоппа. Логично, когда для всех в футболе одинаковые правила. Но клуб из Дортмунда пережил клиническую смерть, когда менеджеры наделали ошибок, а рядом «Лейпциг» и «Хоффенхайм», у которых есть конкретные владельцы.

Клуб из Лейпцига подтерся всеми правилами немецкого футбола очень технично – у корпорации сильные юристы, а вот Хопп действовал не так тонко. Правило «50+1» позволяет любому частному инвестору вкладывать деньги в футбольный клуб – даже владея 99 % акций, но запрещает иметь большинство в совете директоров.

В 1998 году этот закон протащил Беккенбауэр. По лозунгам – “за равенство”, и спасали клубы из бывшего ГДР , по факту – делали «Баварию» вечным чемпионом, ведь правило охраняло чемпиона от появления «Челси» и ПСЖ в Бундеслиге. Скромные немецкие команды вроде были защищены от безалаберных инвесторов-диктаторов, и местных, и иностранных.

А еще пытались обеспечить хотя бы приблизительно одинаковые правила для всех. «Вердер» и «Штутгарт» были чемпионами, когда хорошо играли в футбол и принимали правильные клубные решения. А вот если их руководство глупит, как боссы «Гамбурга» - платят. Нельзя уйти под крыло к шейху и выиграть Бундеслигу по принципу «Манчестер Сити» или ПСЖ .

Фанаты большинства клубов топят за традиционализм, поэтому всегда выступают против любых попыток подтереть одно место законами. Но почти десять лет назад владелец «Ганновера» смог протащить посредством шантажа – грозился судебным иском, поправку в правило «50+1». Причем не для себя старался, а скорее для Хоппа.

Теперь если человек двадцать лет вкладывает деньги в клуб, и эти вложения существенные, то ему разрешат выкупить контрольный пакет акций. Дитмар так и сделал в 2015 году, вот только по закону не имел права получить полный контроль, а он его имел и до покупки, и после. С конца 20 века обходил правило, поскольку приобрел клуб до введения закона в 1999 году, а затем нашли другую лазейку.

Первыми раскусили Дитера фанаты «Боруссии» Д, хотя нелюбовь демонстрировали многие. Фанаты видят, что стремительно сокращается количество клубов, защищающих правило «50+1», и Хопп за его отмену. Даже Румменигге переметнулся. В 2018 году крушил номер отеля - по сообщениям немецких СМИ , после провала голосования за отмену закона.

Карл-Хайнц ненавидит Вацке из «Боруссии» Д, ведь тот не позволил убрать правило. Но зачем клубу, который был у истоков правила «50+1», протестовать против него? Все просто – деньги и власть. «Бавария» лишила группировку ультрас, которые заступились за фанатов из Дортмунда, звания официального фан-клуба и может запретить им посещать стадион.

В чем лицемерность позиции чиновников?

Арбитров в Германии исторически называли «черными свиньями» из-за цвета формы. Как только судья ошибался – весь стадион, в том числе трибуны «Хоффенхайма» или «Баварии», скандировали: «Пора свежевать черную свинью». Каких только надписей на аренах не было, но матчи не останавливали.

Хенесса – осужденного и отсидевшего за махинации, фанаты 17 клубов из 18 жестко троллили. Ули ни разу не просил остановить поединок и все плакаты, посвященные ему, оставались. Наконец, лицемерие в том, что ради остановки игр судьи использовали трехступенчатый протокол УЕФА , который разработан… Для случаев проявления расизма.

Где тут был шовинизм? Почему руководство «Боруссии» М назвало своих фанатов, выступивших против Хоппа, «расистами и гомофобами»? Откуда столько намеков на «темные времена» - читай, фанатов связывают с гитлеровцами. Откуда официальное заявление «Шальке», что уведут футболистов с поля, если увидят баннер про Хоппа?

Почему за него так дружно заступились, хотя годами кричалки и плакаты спокойно игнорировали, матчи доигрывали? Это миллиардер, который спонсирует НФС . Не самая чистая организация мира. Бывший президент союза ушел в отставку, поскольку взял дорогой подарок от Григория Суркиса. А прокуратура Швейцарии проверяет на коррупцию Беккенбауэра – возможно, немцы купили право на ЧМ -2006.

Когда ругают фанатов, то забывают, что выступили не против белых и пушистых, а не доверяют людям с определенной репутацией. «Бавария» в 1998 году яростно топила за «50+1», а спустя 20 лет у них контракт с компанией Хоппа, и вдруг стали противниками правила, которое внедрил Беккенбауэр. Ищи, кому выгодно. Дитмар уже пригрозил НФС , что не продлит спонсорский контракт с союзом – явное давление.

Судьи – люди подневольные, реагируют на баннер, если им приказали. А Румменигге бегает за Дитером, поскольку тот давно играет в гольф с Беккенбауэром и поставляет нужное клубу программное обеспечение – помогает стричь евро из фанатов. Плюс «Баварии» правило «50+1» теперь не нужно, выгодно найти себе наивного шейха и получить еще больше денег и от немецких фанатов, и от инвесторов из-за рубежа для конкуренции в ЛЧ .

Никто не доказывает, что Хопп строго негативный персонаж, а показывают, что лицемерит. Да, Дитмар вложился в программное обеспечение раньше многих, когда в отрасль мало кто верил. Теперь его состояние оценивают в 10.2 млрд евро, 12-й самый богатый в Германии. Хопп когда-то играл за деревенский клуб «Хоффенхайм», а когда разбогател, то начал давать команде деньги, построил арену в соседнем Зинсхайме, научил клуб зарабатывать.

Никто не спорит, что Хопп сделал для своего региона много полезного – вложил сотни миллионов в различные проекты. Но и зарабатывает на немцах неплохо. Плюс благотворительность не является индульгенцией на все случаи жизни. В 2018 году стоимость активов тысячи богатейших немцев впервые перевалила за 1 триллион евро ( ВВП ФРГ – в районе 4 трлн). Молодцы, умеют зарабатывать, страна богатая, народ небедный.

И футбольный. Этот спорт в Германии очень любят, в том числе на деревенском уровне – «Хоффенхайм» ведь из деревни родом. И за него щедро платят фанаты, они и содержат клубы, ведь суммарный доход одной Бундеслиги 1 за год – 4 миллиарда евро. Немцы покупают свои автомобили и продукцию заводов «Байер» - деньги идут, в том числе, на футбол. Немцы платят за право смотреть матчи.

Фанаты прямо вкладывают деньги в клубы, приобретая абонементы. Посещаемость – зашкаливает. Вот только если в стране с населением в 83 млн человек целый триллион евро в руках у тысячи людей, то угадайте, у кого вся реальная власть? Большинству общества, в принципе, плевать, будут шейхи и миллиадеры из разных стран управлять клубами, или не будут. На баррикады никто не пойдет, если закон отменят.

Но есть принципиальные фанаты и парочка руководителей клубов, которые против отмены правила «50+1». Ведь есть «Хоффейнхайм» и «Лейпциг», что уже де-факто делают, что хотят. Также есть «Бавария», для которой деньги могут быть важнее собственных болельщиков. Поэтому Румменигге так защищает Хоппа и так жестко выступает против своих же фанатов. Мечтают отменить правило «50+1», а тут нищеброды создают негативный образ человеку, который этот закон уже обошел благодаря поправке.

Фанаты четко объяснили, почему пошли на крайние меры. Специально назвали Дитера так грубо, хотя раньше это слово на баннерах «Боруссии» Д было закрыто словом «цензура», поскольку НФС их обманул – нарушил клятву, когда Хопп попросил. Народ увидел, что Румменигге и его соратник хотят полностью захватить немецкий футбол. Карл-Хайнц мечтает отменить правило «50+1» - раздавить DFL, а Дитмар давно подбивал клинья к НФС .

Например, селил сборную Германии в свои отели и заключал спонсорские соглашения. Теперь просит отработать деньги? Похоже, ведь добился репрессий для фанатов «Боруссии» Д. Знаете, что еще лицемерно в позиции богатых немцев в этой войне с трибунами? Фанаты «Шальке» в начале февраля оскорбляли темнокожего немца Торунаригу. Парень вспылил, толкнул тренера соперника после того, что слышал с трибун, и получил красную карточку.

Какое наказание? Штраф 50 тысяч евро. И руководство «Шальке» не делало заявлений, что если их фанаты еще раз позволят себе подобное – уведет футболистов с поля. Игроки «Баварии» ни разу не остановили матч, хотя Боатенга и Алабу десятки раз оскорбляли. Но как только обозвали миллиардера – вся чиновничья рать Германии и многие клубы бросились на его защиту, причем применили как раз протокол против расизма и дискриминации.

Как думаете, связана ли истерика чиновников с тем, что программное обеспечение Хоппа нужно многим компаниям по всей Германии? С тем, что у корпорации есть персональный контракт с «Баварией» с 2014 года? Или с тем, что НФС нужны спонсорские деньги Дитмара? Нет, конечно, это все совпадения. Румменигге просто всегда против ненависти и дискриминации выступает. Дискриминации миллиардера…

Фанаты начали активный протест, поскольку чиновники разрешили Хоппу применить коллективные репрессии, нарушено обещание. К сожалению, ультрас проиграют эту войну, да и правило «50+1» чуть позже отменят или изуродуют. Нужна поддержка центральных трибун, а ее не будет, поскольку за антирекламу фанатов щедро заплатят, немцев убедят, что ультрас - плохие, а дедушка – хороший, молоко всем раздает. Реальная политика, у кого 10.2 миллиарда евро и поддержка спонсоров «Баварии» – тот и прав.