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«Уфа» пожаловалась на судейство в матче с «Краснодаром»

03 марта 2020, 09:49
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 0Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

«Уфа» направила в РФС официальный протест против судейства в матче 20-го тура РПЛ с «Краснодаром» (2:0).

На протяжении всей игры игрок команды «Краснодар» Кайо № 31 систематически нарушал правила игры, а в некоторых случаях играл откровенно грубо. На 69-й и 90+4 минутах главный судья матча имел все основания показать вторую желтую карточку Кайо. В первом случае счет в матче был 1-0 в пользу «Краснодара» и удаление игрока могло бы изменить ход матча и результат игры в целом.
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Али Самаркандский
Али Самаркандский
03 марта в 15:36
Может к хирургу всей Уфой?
Faustello
Faustello
03 марта в 13:15, ред.
Не было там ничего, Кайо играл чисто, судья молодец и проффи! )))
Спасибо Кашшаи за отличную подготовку судьи!
Faustello
Faustello ответил mat73
03 марта в 13:13
У меня еще такой наболевший вопрос. Не только по этому матчу, а вообще, просто сейчас напомнило. Вот про перебитый пенальти - Заставили его перебить, и с повторного Ари уже забил, помните. Хотя в первый раз Беленов взял мяч с отметки. Причина отмены этого первого результата - якобы в том что вратарь прыгнул раньше чем бьющий. Так вот, почему по Правилам это считается нарушением и виноват вратарь? Я считаю это неправильным подходом. Вратарь наоборот молодец выходит! - раз догадался о намерениях игрока по его привычкам, намереньям, разбегу итд.. Это наоборот же значит, что игрой тупой и недальновидный, раз бьет уже в тот угол, куда уже прыгнул (падает) вратарь. Разве не так? Это бьющего надо материть и наказывать, а не вратаря)))
В момент удара между мячом и вратарем должно быть 11 метров, как то так )))
Faustello
Faustello ответил LOpp
03 марта в 13:11
квалификация наших судей очень низкая, давно пора привлекать иностранных арбитров из Белоруссии, Украины, Эстонии.
Катарские вроде норм ещё ))
Остапчук 67
Остапчук 67
03 марта в 11:48
Проехали.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
03 марта в 11:44
Я думаю учтут жалобу Уфы
Alean
Alean ответил mat73
03 марта в 11:35
У меня еще такой наболевший вопрос. Не только по этому матчу, а вообще, просто сейчас напомнило. Вот про перебитый пенальти - Заставили его перебить, и с повторного Ари уже забил, помните. Хотя в первый раз Беленов взял мяч с отметки. Причина отмены этого первого результата - якобы в том что вратарь прыгнул раньше чем бьющий. Так вот, почему по Правилам это считается нарушением и виноват вратарь? Я считаю это неправильным подходом. Вратарь наоборот молодец выходит! - раз догадался о намерениях игрока по его привычкам, намереньям, разбегу итд.. Это наоборот же значит, что игрой тупой и недальновидный, раз бьет уже в тот угол, куда уже прыгнул (падает) вратарь. Разве не так? Это бьющего надо материть и наказывать, а не вратаря)))
Перебивают пенальти не потому что вратарь раньше прыгнул а потому что вратарь вышел из ворот, до удара по мячу хотя бы одно нога голкипера должна находится на ленточке ворот. В матче с краснодаром Беленов до удара вышел на два шага из ворот
mat73
mat73
03 марта в 11:21
У меня еще такой наболевший вопрос.
Не только по этому матчу, а вообще, просто сейчас напомнило.
Вот про перебитый пенальти - Заставили его перебить, и с повторного Ари уже забил, помните. Хотя в первый раз Беленов взял мяч с отметки.
Причина отмены этого первого результата - якобы в том что вратарь прыгнул раньше чем бьющий. Так вот, почему по Правилам это считается нарушением и виноват вратарь? Я считаю это неправильным подходом. Вратарь наоборот молодец выходит! - раз догадался о намерениях игрока по его привычкам, намереньям, разбегу итд.. Это наоборот же значит, что игрой тупой и недальновидный, раз бьет уже в тот угол, куда уже прыгнул (падает) вратарь.
Разве не так? Это бьющего надо материть и наказывать, а не вратаря)))
LOpp
LOpp
03 марта в 11:07
квалификация наших судей очень низкая, давно пора привлекать иностранных арбитров из Белоруссии, Украины, Эстонии.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
03 марта в 11:06, ред.
А для чего тогда тратили деньги на VAR? Как показывает практика, VAR в российских реалиях зачастую не выполняет своих функций, то есть фактически не работает по своему прямому назначению. Если судья захочет, он может просто игнорировать VAR и принимать решения на своей усмотрение, не прибегая к помощи видео-ассистентов. Им так проще, они так привыкли, им так удобнее делать свои делишки.
cska minus
cska minus
03 марта в 10:41
Лишь бы поныть...
Alean
Alean ответил Jeck Denielse
03 марта в 10:39
Удалить Кайо на 90+4-й минуте.. ??...)) Ну тогда бы Уфа несомненно выиграла бы....3:2....))
Тут вопрос в том, что если на 69 минуте простил и не показал вторую жёлтую (хотя она там должна была быть), то уж на 90+4 минуте за откровенно грубый фол наказывать игрока нужно было. Вы правы, на результат игры это бы уже не повлияло, но покрайне мере, мы бы говорили об условной честности/профессиональности судьи. А теперь говорим о продажности/некомпетентности...
Serg3.12
Serg3.12
03 марта в 10:38
Реакция клуба обоснованная
На 70-й минуте краснодарец должен был удалиться, ну а в конце игры просто эйфория от безнаказанности
Судье потренироваться в ФНЛ
VABANK
VABANK
03 марта в 10:37
А сколько свободных нужно было назначить, когда Беленов, выбивая мяч, каждый раз заступал за линию штрафной..?? Штук 5 как минимум. Так что молчали бы. И желтые не все по делу игрокам Краснодара.
cska vperiod
cska vperiod
03 марта в 10:26
В принципе по негру это факт но ход игры перевернул выход Берга.
ДСА
ДСА
03 марта в 10:19
Засудили-и-и!
VIPded
VIPded
03 марта в 10:17
А толку-то теперь(((
Jeck Denielse
Jeck Denielse
03 марта в 10:01, ред.
Удалить Кайо на 90+4-й минуте.. ??...))

Ну тогда бы Уфа несомненно выиграла бы....3:2....))
holms918
holms918
03 марта в 09:54
Может и мог бы, а может и нет.
Leha-ha50
Leha-ha50
03 марта в 09:54
По поводу Кайо соглашусь. На две Ж/К парень наиграл определенно.
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