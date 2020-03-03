«Уфа» пожаловалась на судейство в матче с «Краснодаром»

«Уфа» направила в РФС официальный протест против судейства в матче 20-го тура РПЛ с «Краснодаром» (2:0).
На протяжении всей игры игрок команды «Краснодар» Кайо № 31 систематически нарушал правила игры, а в некоторых случаях играл откровенно грубо. На 69-й и 90+4 минутах главный судья матча имел все основания показать вторую желтую карточку Кайо. В первом случае счет в матче был 1-0 в пользу «Краснодара» и удаление игрока могло бы изменить ход матча и результат игры в целом.
Спасибо Кашшаи за отличную подготовку судьи!
Спасибо Кашшаи за отличную подготовку судьи!
Не только по этому матчу, а вообще, просто сейчас напомнило.
Вот про перебитый пенальти - Заставили его перебить, и с повторного Ари уже забил, помните. Хотя в первый раз Беленов взял мяч с отметки.
Причина отмены этого первого результата - якобы в том что вратарь прыгнул раньше чем бьющий. Так вот, почему по Правилам это считается нарушением и виноват вратарь? Я считаю это неправильным подходом. Вратарь наоборот молодец выходит! - раз догадался о намерениях игрока по его привычкам, намереньям, разбегу итд.. Это наоборот же значит, что игрой тупой и недальновидный, раз бьет уже в тот угол, куда уже прыгнул (падает) вратарь.
Разве не так? Это бьющего надо материть и наказывать, а не вратаря)))
Не только по этому матчу, а вообще, просто сейчас напомнило.
Вот про перебитый пенальти - Заставили его перебить, и с повторного Ари уже забил, помните. Хотя в первый раз Беленов взял мяч с отметки.
Причина отмены этого первого результата - якобы в том что вратарь прыгнул раньше чем бьющий. Так вот, почему по Правилам это считается нарушением и виноват вратарь? Я считаю это неправильным подходом. Вратарь наоборот молодец выходит! - раз догадался о намерениях игрока по его привычкам, намереньям, разбегу итд.. Это наоборот же значит, что игрой тупой и недальновидный, раз бьет уже в тот угол, куда уже прыгнул (падает) вратарь.
Разве не так? Это бьющего надо материть и наказывать, а не вратаря)))
На 70-й минуте краснодарец должен был удалиться, ну а в конце игры просто эйфория от безнаказанности
Судье потренироваться в ФНЛ
На 70-й минуте краснодарец должен был удалиться, ну а в конце игры просто эйфория от безнаказанности
Судье потренироваться в ФНЛ
Ну тогда бы Уфа несомненно выиграла бы....3:2....))
Ну тогда бы Уфа несомненно выиграла бы....3:2....))