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VAR в матчах РПЛ будет следить за положением вратарей при пенальти

сегодня, 21:39

Глава проекта по внедрению VAR в России Леонид Калошин рассказал о нововведениях в работе системы на матчах РПЛ.

Одно из трех больших изменений по сравнению с первой частью чемпионата – поведение вратаря в момент выполнения пенальти. В тех случаях, когда вратарь выходит с линии ворот до удара, должен быть большой просвет между ним и линией. ВАР должен быть полностью уверен в том, что вратарь находится не на линии, не должно быть никаких сомнений.

Важно, что решение [перебить пенальти] принимается, если вратарь парировал мяч; если мяч попадает в штангу или пролетел мимо ворот, то ВАР не вмешивается. Второе изменение заключается в том, что если судья вынес нарушителю желтую карточку, а после просмотра выяснилось, что это красная, ему не нужно показывать жест об отмене решения, игроку сразу предъявляется новая карточка.

Третье изменение касается ухода удаленного игрока, когда решение меняется со второй желтой карточки на прямую красную – в таком случае игрока не нужно возвращать на поле, судья должен подозвать капитана команды и сказать ему, что в протоколе будет указана прямая красная карточка, а не вторая желтая; резервный арбитр сообщает это решение командам на скамейках.

Недавно стало известно, что матчи 1/4 финала Кубка России могут пройти с VAR.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил severnyj84
сегодня в 22:41
Вам хоть какого судью ни дай, всё одно его обвините.
Вам то бояться нечего, кто ж супротив " хозяина" попрет???
FESCO
FESCO
сегодня в 22:17
Нужно за стельмахом и фердуном следить, вернее за их чемоданчиками, опять чемпионство покупать прибегут.
severnyj84
severnyj84 ответил Leha-ha50
сегодня в 22:10
Лучше за Вилковым следите , а то опять накуролесит !!!
Вам хоть какого судью ни дай, всё одно его обвините.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 22:05
Лучше за Вилковым следите , а то опять накуролесит !!!
Энцо Феррари
Энцо Феррари
сегодня в 22:02
https://m.soccer.ru/users/dzhinn-dizlayk-bottle
Ух, много у вас работы в этот вечер, снимаю шляпу перед вами!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 22:01
И это всё ???
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