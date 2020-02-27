VAR в матчах РПЛ будет следить за положением вратарей при пенальти

Глава проекта по внедрению VAR в России Леонид Калошин рассказал о нововведениях в работе системы на матчах РПЛ .

Одно из трех больших изменений по сравнению с первой частью чемпионата – поведение вратаря в момент выполнения пенальти. В тех случаях, когда вратарь выходит с линии ворот до удара, должен быть большой просвет между ним и линией. ВАР должен быть полностью уверен в том, что вратарь находится не на линии, не должно быть никаких сомнений.

Важно, что решение [перебить пенальти] принимается, если вратарь парировал мяч; если мяч попадает в штангу или пролетел мимо ворот, то ВАР не вмешивается. Второе изменение заключается в том, что если судья вынес нарушителю желтую карточку, а после просмотра выяснилось, что это красная, ему не нужно показывать жест об отмене решения, игроку сразу предъявляется новая карточка.

Третье изменение касается ухода удаленного игрока, когда решение меняется со второй желтой карточки на прямую красную – в таком случае игрока не нужно возвращать на поле, судья должен подозвать капитана команды и сказать ему, что в протоколе будет указана прямая красная карточка, а не вторая желтая; резервный арбитр сообщает это решение командам на скамейках.