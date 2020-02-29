«Спартак» обострился

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вчера, 20:00

«Динамо» и «Спартак» возобновили для себя чемпионат мощным историческим столкновением. «Соккер.ру» - об успехе команды .

Встреча между «Динамо» и «Спартаком» - это особое для российского футбола противостояние. Которое впервые за долгое время вернулось на историческое место, пусть и измененное до неузнаваемости. Конечно, возвращение на стадион «Динамо» такого дерби имело особое значение для динамовцев. Для «Спартака» же любая встреча имеет особый статус, поскольку над командой всегда висят тучи разной степени концентрации. Перца болельщики добавили еще до игры, устроив массовую драку в метро «Маяковская», а также на Ленинградском проспекте у отеля «Советский». Очевидцы рассказывают, что в драке приняли участие от 15 до 50 человек, причем началась она в троллейбусе, а потом перекатилась на улицу. Непосредственно около стадиона полиции удалось пресечь намечавшееся столкновение.

Но все же самое интересное происходило на стадионе, где «Динамо» и «Спартак» устроили достойное сражение, включив с первых минут хорошую скорость и высокий прессинг. Тедеско обещал, что «Спартак» будет играть высоко и жестко, в физически мощный футбол. Но такая игра требует хорошей подготовки, поэтому важно было понять, насколько качественно штаб во время паузы поработал над продлением свежести игроков. У «Динамо» запросы и проблемы несколько иного характера – этой команде не хватало определенности с тактикой, с манерой игры, с подходом. В плане настроя на ключевые матчи у динамовцев проблем не возникало. Так что попытки взаимного уничтожения высоким прессингом предугадывались и делали игру динамичной и боевой.

Отдельный интерес представляли дебюты двух российских форвардов-новичков команд. «Динамо» пополнилось Николаем Комличенко, а «Спартак» - Александром Соболевым. И, надо отметить, оба проявили себя отлично, запомнились. Соболев вышел с первых минут, составив компанию Эсекелю Понсе и смотрелся куда острее партнера, поучаствовав в первой голевой комбинации. Она началась, к слову, как раз с агрессивного прессинга в центре поля, после чего Зелимхан Бакаев разогнал прорыв по центру, обыгрался с Соболевым и поразил цель. Причем Соболев принял пас от Бакаева поясницей, но сумел сориентироваться и вернуть мяч партнеру.

В целом Соболев поучаствовал во многих интересных комбинациях, нанес три удара – больше остальных в своей команде, создал ощущение, что «Спартак» с ним стал более заточенной, заостренной командой, которая знает, где есть ударный форвард и как надо до него доставлять мяч. Порой ранее складывалось ощущение, что команда играет без нападающего и пытается колоть дрова обухом топора. Либо нынешнее впечатление – лишь эпизод, обусловленный тем, как играло само «Динамо», оставляя пространство.

Что касается новичка «Динамо», то Комличенко на поле появился только во втором тайме, когда «Динамо» горело со счетом 0:1. И сразу вписался эффектно в борьбу, поучаствовал в самых опасных эпизодах у ворот Александра Максименко, дважды попадал в каркас его ворот, так что может сетовать на невезение, но точно не на неспособность обострить и организовать момент. А самым бьющим у «Динамо» стал Клинтон Н'Жи, который исполнил четыре удара и тоже упустил несколько великолепных моментов. По остроте команды совершенно не уступали друг другу, но у «Спартака» ходы оказались более завершенными. Поэтому во втором тайме уже с паса Бакаева Роман Зобнин увеличил отрыв. Спартаковцы индивидуально и командно все же в более раскрученной форме подошли к дерби, пусть и не без ошибок в обороне, которые позволяли «Динамо» создавать моменты и сохранять веру в светлое будущее.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 9 (1) – 11 (4)

Не так много ударов исполнили команды, хотя игра смотрелась достаточно напряженно и динамично. «Спартак» кажется чуть острее со своими более точными и многочисленными попытками, но зато у «Динамо» при одном ударе в створ сразу два попадания в каркас ворот «красно-белых».

Владение мячом (точность передач): 51,5% (77%) – 48,5% (74%)

Точность передач по меркам топовых матчей не самая высокая. Чуть лучше она оказалась у «Динамо», но разница не слишком большая – каждый четвертый пас оказывался неточным. По владению мячом динамовцы оказались чуть впереди благодаря переключению на контроль его в конце встречи, когда «Спартак» при счете 2:0 стал действовать более осмотрительно и аккуратно.

Слова

(главный тренер «Динамо»):

Мы разочарованы результатом, хотелось победить на родном стадионе, но не смогли это сделать. Но я не могу предъявить претензии своим игрокам, они выложились на 200 процентов и сделали всё возможное, чтобы выиграть. Но «Спартак» реализовал свои моменты, а мы – нет. Поэтому и такой результат.

Доменико Тедеско (главный тренер «Спартака»):

Мы заслужили победу и счастливы, что выиграли. Нам немного повезло, что Комличенко дважды нас простил. Такие ситуации не допустимы, забей он первый момент – счёт был бы 1:1, да и если бы счёт стал 2:1 в нашу пользу, то ситуация бы для нас осложнилась. Очень сложно оценивать игру одного Зобнина, все сыграли хорошо, это победа — общая заслуга. Сегодня он сыграл на топ-уровне, смотрелся очень хорошо, но и на правом фланге он играл отлично. У нас было время, чтобы подтянуть ещё игроков на позицию на правом фланге – тот же Рассказов. Это позволило Роману вернуться на более привычную позицию, но, при необходимости, он может вернуться на фланг.

Да, действительно, можно утверждать, что в каких-то эпизодах «Динамо» не повезло, а удача улыбнулась «Спартаку». Но к этому так или иначе можно свести почти любой футбольный матч. Потому что все они, по сути, состоят из деталей, эпизодов и нюансов.