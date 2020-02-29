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Эмоции без голов

вчера, 23:05

Встреча «Зенита» с «Локомотивом» носила статус центральной в 20-м туре, но голами не порадовала. «Соккер.ру» - о главных событиях игры в Санкт-Петербурге.

Возобновление чемпионата России в Санкт-Петербурге встретили с воодушевлением, да еще и в гости приехал один из главных преследователей, если верить турнирной таблице, а не количеству набранных очков, конечно. Осознание этого придает дополнительной расслабленности и возможности получить удовольствие от процесса, не слишком боясь за то, что в случае неудачи произойдет что-то катастрофическое – слишком уж большой запас у «Зенита» перед плотной группой преследователей. Да и Юрий Сёмин прямо перед игрой сказал, что не стоит матч рассматривать как нечто слишком значимое. Дескать, нужно пресечь мысли о борьбе за чемпионство и думать о ЦСКА, «Ростове», «Краснодаре». 

Одной из загадок стала схема, которую мог предложить «Зенит» «Локомотиву» с учетом потерь. А это травмированный Артем Дзюба и приболевший Сердар Азмун, который оказался в запасе, но, по словам Сергея Семака, был совершенно готов играть, несмотря на «небольшие проблемы». Азмун в итоге на поле появился, но в середине второго тайма. А со старта в атаке Семак выставил Себастьяна Дриусси и Александра Ерохина при поддержке Малкома и Алексея Сутормина. 

Игра же с первых минут приобрела очень быстро эмоциональный подтекст, который не подкреплялся чем-то очень острым на поле. Командам катастрофически не хватало точных ударов и вообще опасных моментов. Вроде подскоки были к штрафным, причем у «Локомотива» получались хорошие отрезки агрессивного давления, но доводить их до ума не получалось совершенно. Зато единоборств и жестких стычек хватало. Постепенно это привело к тому, что судья стал главным действующим лицом первого тайма как минимум. 

Первую желтую карточку он вручил защитнику «Локомотива» Бенедикту Хеведесу за подкат против Малкома. Немец попал в мяч, но сбил попутно и Малкома. За жесткий прием Хеведес и получил предупреждение, что возмутило Сёмина, который был уверен, что за подкат в мяч такое давать нельзя. За подобные возмущения уже и сам Сёмин получил предупреждение, но так завелся, что его пришлось буквально выталкивать на тренерскую скамейку Гжегожу Крыховяку. Впрочем, настрой уже был задан, и спустя 11 минут Сёмин схватил вторую желтую и был удален. Тоже за слишком эмоциональную реакцию. 

Еще семь минут потребовалось до следующего всплеска эмоций. «Зенит» очень быстро ввел мяч из аута, разыграл комбинацию, которая завершилась обводящим ударом Ерохина в штангу. Причем Гильерме как-то неуклюже среагировал, а потом стало ясно – почему. Вратарь уже был готов помчаться к судье, чтобы наорать на него за то, что аут должен был достаться его команде, а не «Зениту». Гильерме за это тоже получил желтую карточку, а «Зенит» - один из опаснейших моментов в матче. Их и не было-то почти. Разве что у «Локомотива» после первого тайма остался еще один осадочек – по поводу попадания мяча в руку Ярославу Ракицкому в штрафной «Зенита» после удара Владислава Игнатьева. Турбин не увидел повода для назначения пенальти.

Второй тайм получился более ровным с точки зрения эмоций. Зато полностью обозначилось превосходство «Зенита», который тотально набивал статистику преимущества, начали получаться удары в створ наконец-то. А «Локомотив» нанес очень мало ударов, хотя имел самый реальный момент в компенсированное время – когда Андрей Лунев спас после удара Алексея Миранчука. 

Цифры

Удары по воротам (в створ): 18 (4) – 11 (1)

В первом тайме ударов в створ вроде как и не было. А весь перевес «Зенита» был наработан во втором тайме. Чаще других по воротам бил Миранчук – почти половина всех ударов «Локомотива» была нанесена им.

Владение мячом (точность передач): 58,4% (80%) – 41,6% (71%)

Показатели «Зенита» и тут в основном набивались во втором тайме. «Локомотив» почти не владел мячом после перерыва, поэтому при попытках контратаковать и точность передач страдала. «Зенит» же при большом владении мячом мог себе позволить делать передачи на короткие дистанции, что повышало точность.

Слова

Сергей Семак (главный тренер «Зенита»):

Напряжение было большое. Футбол для зрителей получился не такой интересный. Голевых моментов было мало, мячей не было. У нас не получилось создать достаточное количество моментов, чтобы забить. Незначительными шансами не смогли воспользоваться. Где-то не хватило мастерства или других качеств. Ничья - закономерный результат. У нас были моменты, у «Локомотива» тоже, особенно - в концовке у Алексея Миранчука. Поэтому результат по игре. Хотели победить, старались, но соперник в обороне действовал хорошо и компактно. Победить не получилось.

Юрий Сёмин (главный тренер «Локомотива»):

Матч напряженный, игровые кондиции у игроков не на 100 процентов. Мне очень понравилась наша команда в обороне. Один раз ошиблись, но и у нас был шанс - Миранчук должен был его использовать. «Локомотив» не потерял сегодня очки. «Локомотив» сегодня взял хорошее полноценное очко.

Можно сказать, что в целом оба тренера должны быть довольны исходом. У «Зенита» есть проблемы с атакой, и он на этом фоне все равно смотрелся уверенно, без особого желания рисковать. «Локомотив» в Санкт-Петербурге априори был бы рад ничьей, выглядел сдержанно и рассудительно, старался использовать свои ресурсы.

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