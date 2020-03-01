Водитель автобуса «Рубина» перепутал стадионы в Нижнем Новгороде

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01 марта 2020, 13:33

По информации журналиста Максима Алланазарова, казанский «Рубин» не прибыл на стадион в Нижнем Новгороде за час до матча с «Тамбовом».

Сообщается, что водитель клубного автобуса казанской команды доставил «Рубин» на старый стадион вместо нового, где пройдет игра.

Матч между «Тамбовом» и «Рубином» начнется на стадионе «Нижний Новгород» сегодня в 14:00 по мск. Известны стартовые составы команд.