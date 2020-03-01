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Водитель автобуса «Рубина» перепутал стадионы в Нижнем Новгороде

01 марта 2020, 13:33
ТамбовЛоготип футбольный клуб Тамбов0 : 0Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

По информации журналиста Максима Алланазарова, казанский «Рубин» не прибыл на стадион в Нижнем Новгороде за час до матча с «Тамбовом».

Сообщается, что водитель клубного автобуса казанской команды доставил «Рубин» на старый стадион вместо нового, где пройдет игра.

Матч между «Тамбовом» и «Рубином» начнется на стадионе «Нижний Новгород» сегодня в 14:00 по мск. Известны стартовые составы команд.

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Все комментарии
Принц тарасовский
Принц тарасовский
01 марта в 16:41
Нижний Новгород достоин, чтобы его посмотрели.
матос
матос
01 марта в 15:47
бывает
Ablom
Ablom
01 марта в 15:20
Опять Зенит виноват и Газпром тоже.
112910415
112910415
01 марта в 15:01
слишком много в городе стадионов ...
ermak6848
ermak6848
01 марта в 13:59
Сегодня Прощенное Воскресенье - " Понять и Простить "
цитат из " Наша Раша ' - сатирическо-юмористическая телепередача.
cska vperiod
cska vperiod
01 марта в 13:43
Бывает.
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