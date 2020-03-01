Водитель автобуса «Рубина» перепутал стадионы в Нижнем Новгороде

По информации журналиста Максима Алланазарова, казанский «Рубин» не прибыл на стадион в Нижнем Новгороде за час до матча с «Тамбовом».
Сообщается, что водитель клубного автобуса казанской команды доставил «Рубин» на старый стадион вместо нового, где пройдет игра.
Матч между «Тамбовом» и «Рубином» начнется на стадионе «Нижний Новгород» сегодня в 14:00 по мск. Известны стартовые составы команд.
цитат из " Наша Раша ' - сатирическо-юмористическая телепередача.
цитат из " Наша Раша ' - сатирическо-юмористическая телепередача.