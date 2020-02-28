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Тарасов рассказал, что после перелома ноги решил обратиться к парапсихологу

сегодня, 22:33

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов рассказал, что после полученной травмы обращался к парапсихологу.

Сегодня второй день после операции. Все прошло хорошо, поговорил с хирургом. Всем огромное спасибо за поддержку. К сожалению, всем не могу ответить. Хочу с вами поделиться одной историей и узнать ваше мнение. После того, что произошло на тренировке, мне было очень непросто психологически.

Я получил от близкого окружения сообщение: «Дима, тебе нужен профессионал, который бы помог разобраться со всеми проблемами». Друзья порекомендовали мне психолога, который делает натальную карту. Честно скажу, что раньше специфически относился к парапсихологам, но, пообщавшись, изменил свое мнение. Мне стало интересно разобраться в себе, посмотреть на себя, понаблюдать со стороны.

И у меня к вам вопрос. Верите ли вы во все это? Если да, то присылайте мне свои истории, я их обязательно прочитаю. Ну а я пока буду наблюдать со стороны.

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Авербуx
Авербуx
сегодня в 22:55
совсем поехал
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 22:51
Их нужно срочно свести с Тыгдеской, у того тоже психические проблемы и навязчивые идеи.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 22:48
Вот и пара психологов нарисовалась.
А окружение насмотрелось Триггера по первому каналу...
Свидетели картофельного позора
Свидетели картофельного позора
сегодня в 22:45
Картошка помогает
Parma1972
Parma1972
сегодня в 22:41
Крыша потекла у Тарасова походу
волгодон 2
волгодон 2
сегодня в 22:40
часто про бузова печатать стали,да еще и источник такой)
новое поколение редакторов-поклонники тнт и битв парапсихологов)
Бинго Младший
Бинго Младший
сегодня в 22:35
правильно делает пара психологов лучше чем один вдвоем проблему решат на ИЗИ!
karnager
karnager
сегодня в 22:33
Дима, посто позвони Ольге
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