Тарасов рассказал, что после перелома ноги решил обратиться к парапсихологу

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов рассказал, что после полученной травмы обращался к парапсихологу.
Сегодня второй день после операции. Все прошло хорошо, поговорил с хирургом. Всем огромное спасибо за поддержку. К сожалению, всем не могу ответить. Хочу с вами поделиться одной историей и узнать ваше мнение. После того, что произошло на тренировке, мне было очень непросто психологически.
Я получил от близкого окружения сообщение: «Дима, тебе нужен профессионал, который бы помог разобраться со всеми проблемами». Друзья порекомендовали мне психолога, который делает натальную карту. Честно скажу, что раньше специфически относился к парапсихологам, но, пообщавшись, изменил свое мнение. Мне стало интересно разобраться в себе, посмотреть на себя, понаблюдать со стороны.
И у меня к вам вопрос. Верите ли вы во все это? Если да, то присылайте мне свои истории, я их обязательно прочитаю. Ну а я пока буду наблюдать со стороны.
Спасибо друзьям за рекомендацию и самой @zasima_official за профессионализм. Никогда не думал, как много ответов можно найти в себе Ребят, жду ваши мнения. Пока есть время почитать директ, может кому-то помог психолог, а кому-то экстрасенс( наверное бывает и такое) Реально очень интересно 🙌🏻
А окружение насмотрелось Триггера по первому каналу...
А окружение насмотрелось Триггера по первому каналу...
новое поколение редакторов-поклонники тнт и битв парапсихологов)
новое поколение редакторов-поклонники тнт и битв парапсихологов)