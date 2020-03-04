Семак – о победе над «Ахматом»: «Настоящая кубковая игра»

Главный тренер «Зенита» поделился мнением о победе своей команды в матче 1/4 финала Кубка России с «Ахматом» (2:1).

Настоящая кубковая игра. Владели инициативой по ходу матча, но допустили ошибку в обороне, которая привела к пенальти. Поставили себя в сложную ситуацию. После забитого мяча был отрезок, где «Ахмат» смотрелся хорошо. Хорошо, что отыгрались.

В конце у нас было большое количество моментов, которые мы должны были доводить до забитого мяча. Считаю, что мы заслужили победу.

Стычка фанатов в конце второго тайма? Нужно уважать и чтить традиции. Что касается наших болельщиков, то это их привычное состояние. Надо искать компромисс. Здесь это воспринимается так. В других городах — иначе. Думаю, что не все знали. Любой конфликт нужно решать, нужно уважать друг друга. Это событие не нравится ни мне, ни вам, ни болельщикам.