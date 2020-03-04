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Семак – о победе над «Ахматом»: «Настоящая кубковая игра»

04 марта 2020, 21:17
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)1 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитЗакончился в доп. время

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о победе своей команды в матче 1/4 финала Кубка России с «Ахматом» (2:1).

Настоящая кубковая игра. Владели инициативой по ходу матча, но допустили ошибку в обороне, которая привела к пенальти. Поставили себя в сложную ситуацию. После забитого мяча был отрезок, где «Ахмат» смотрелся хорошо. Хорошо, что отыгрались.

В конце у нас было большое количество моментов, которые мы должны были доводить до забитого мяча. Считаю, что мы заслужили победу.

Стычка фанатов в конце второго тайма? Нужно уважать и чтить традиции. Что касается наших болельщиков, то это их привычное состояние. Надо искать компромисс. Здесь это воспринимается так. В других городах — иначе. Думаю, что не все знали. Любой конфликт нужно решать, нужно уважать друг друга. Это событие не нравится ни мне, ни вам, ни болельщикам.

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Все комментарии
112910415
112910415
05 марта в 06:50
настоящая кубковая игра была в Москве
Принц тарасовский
Принц тарасовский
04 марта в 22:19
Теперь свиней также.
protest58us
protest58us ответил ZjzoRe
04 марта в 21:39
Тренер без яиц
ZjzoRe
ZjzoRe
04 марта в 21:31
уважение к Семаку пропало после этой ерунды типа "нужно уважать традиции"
Jantu
Jantu
04 марта в 21:17
Зенит с победой!
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