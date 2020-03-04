Алаев: «Вчера состоянию поля „Шинника“ дали оценку „пять с минусом“»

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев прокомментировал перенос матча 1/4 финала Кубка России «Шинник» — «Урал» из-за плохого состояния газона.
Ответственность за подготовку и проведение матчей лежит на принимающей стороне, на клубе. Стадион имеет соответствующий сертификат, матч проходит в ФНЛ, нам непонятно, почему поле оказалось не готово.
Вчера на стадионе был делегат, главный судья, по их оценке, поле было на пять с минусом. Также непонятно, почему там провела тренировку команда «Шинник» и усугубила состояние поля.
Сегодня туда приехала комиссия ФНЛ, которая, по моей информации, выпустит пресс-релиз, что переносится матч с «Ротором».
-А мы тут причем? Это они, мы сами в шоке!
-А мы тут причем? Это они, мы сами в шоке!
но не получается почему-то ...
а делегат и главный судья не рекомендовали хозяевам воздержаться от тренировки на этом газоне ? почему ? и т.д
но не получается почему-то ...
а делегат и главный судья не рекомендовали хозяевам воздержаться от тренировки на этом газоне ? почему ? и т.д