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Алаев: «Вчера состоянию поля „Шинника“ дали оценку „пять с минусом“»

04 марта 2020, 16:32

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев прокомментировал перенос матча 1/4 финала Кубка России «Шинник» — «Урал» из-за плохого состояния газона.

Ответственность за подготовку и проведение матчей лежит на принимающей стороне, на клубе. Стадион имеет соответствующий сертификат, матч проходит в ФНЛ, нам непонятно, почему поле оказалось не готово.

Вчера на стадионе был делегат, главный судья, по их оценке, поле было на пять с минусом. Также непонятно, почему там провела тренировку команда «Шинник» и усугубила состояние поля.

Сегодня туда приехала комиссия ФНЛ, которая, по моей информации, выпустит пресс-релиз, что переносится матч с «Ротором».

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pomor 445
pomor 445
04 марта в 19:05, ред.
Стало быть пять с минусом - это состояние поля, при котором оно после одной тренировки на нём.приходит в полную негодность.
wingback
wingback
04 марта в 18:56
С утра протрезвели и матч перенесли...
Faustello
Faustello ответил За адекватность
04 марта в 17:36
"нам непонятно, почему поле оказалось не готово." Генсек РФС говорит. Вспомнился Жванецкий : " необходимость мышления впервые была признана еще до нашей эры, сегодня она наконец-то отвергнута. Когда ты без мозгов, куда бы ты не шел, получается вперед."
Суть:
-А мы тут причем? Это они, мы сами в шоке!
ДСА
ДСА
04 марта в 17:31
Это оценка по стобальной стстеме
112910415
112910415
04 марта в 17:22
хотелось бы сказать, что всё понятно
но не получается почему-то ...
а делегат и главный судья не рекомендовали хозяевам воздержаться от тренировки на этом газоне ? почему ? и т.д
cska vperiod
cska vperiod
04 марта в 16:56
Наверное за ночь враги перекопали.
За адекватность
За адекватность
04 марта в 16:43
"нам непонятно, почему поле оказалось не готово." Генсек РФС говорит. Вспомнился Жванецкий : " необходимость мышления впервые была признана еще до нашей эры, сегодня она наконец-то отвергнута. Когда ты без мозгов, куда бы ты не шел, получается вперед."
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