Алаев: «Вчера состоянию поля „Шинника“ дали оценку „пять с минусом“»

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев прокомментировал перенос матча 1/4 финала Кубка России «Шинник» — «Урал» из-за плохого состояния газона.

Ответственность за подготовку и проведение матчей лежит на принимающей стороне, на клубе. Стадион имеет соответствующий сертификат, матч проходит в ФНЛ , нам непонятно, почему поле оказалось не готово.

Вчера на стадионе был делегат, главный судья, по их оценке, поле было на пять с минусом. Также непонятно, почему там провела тренировку команда «Шинник» и усугубила состояние поля.