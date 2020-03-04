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Кечинов: «Не знаю как, но „Спартак“ победит ЦСКА»

04 марта 2020, 16:35
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАЗакончился в доп. время

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал предстоящий матч красно-белых против ЦСКА в 1/4 финала Кубка России.

В последнем туре «Спартак» уверенно обыграл «Динамо», так что в психологическом плане все в порядке. Проглядывается командная игра. Я жду удачной игры и удачного результата.

Думаю, Тедеско выпустит Соболева в основном составе. Он наигрывает его. Я думаю, Соболев поможет. Видно, что парень старался, цеплялся за все мячи, напрягал оборону «Динамо».

Самое главное в таких матчах — характер. Именно он помогает одерживать победы. Будет тяжелая игра, такая же, как и с «Динамо». Тяжело будет в любом случае. Я думаю, «Спартак» выиграет. Не знаю как, но выиграет.

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Все комментарии
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
04 марта в 19:51
Я думаю Кечинов ошибается такое бывает
Байкал-38
Байкал-38
04 марта в 19:33
Даже ветераны не верят в нынешний Спартак. Если верили то тогда точно говорили бы за счёт чего победят, а так обычно говорят когда команда ниже классом и за счёт каких то случайных стечении обстоятельств могут победить!!!
Санчо Панса
Санчо Панса
04 марта в 19:28
Раз не знаешь, то нефиг давать необоснованные прогнозы! Просто так Спартак выиграть без помощи судей явно не в состоянии)
Sunny.
Sunny.
04 марта в 18:30
все возможно.
oFANATo
oFANATo
04 марта в 18:05
Удачи красно-синим!
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
04 марта в 18:01
Проще Глобу спросить.
bankirr
bankirr
04 марта в 18:01
ЦСКА до того деградировал, что его даже спартак сегодня обует.
stavr74
stavr74
04 марта в 18:00
ВПЕРЁД СПАРТАК , ТОЛЬКО ВПЕРЁД К ПОБЕДЕ
VIPded
VIPded
04 марта в 17:54
Удачи ЦСКА!!!
VAN ARM
VAN ARM
04 марта в 17:51, ред.
ну прям хоть матч не смотри)))))прям олни гуру-предсказатели)))))))))))буду хоккей смотреть))))
Союзник противников
Союзник противников
04 марта в 17:46
Комментарий "футбольного специалиста и прогнозиста".Милок,это ВЕРА,а не ЗНАНИЕ!!!
Caniggia
Caniggia
04 марта в 17:43
Достойное обоснование!
cska1948
cska1948
04 марта в 17:38
Кечинов: «Не знаю как, но „Спартак“ победит ЦСКА»
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Брехня!
ДАША Д
ДАША Д
04 марта в 17:32
Хотелось бы.
EAGinLE
EAGinLE
04 марта в 17:23
Удачи Спартаку.
Leha-ha50
Leha-ha50
04 марта в 17:21
Он чего то знает , но не признается?!?
mortid
mortid
04 марта в 17:09
«Не знаю как, но ЦСКА победит „Спартак“. Так более складно звучит :D а там посмотрим, ху из ху :D
leopit
leopit
04 марта в 17:03
Враньё....
Garrincha58
Garrincha58
04 марта в 16:55
что значит не знаю как, бывший футболист не знает как играют и забивают или можно ещё как то?
cska vperiod
cska vperiod
04 марта в 16:54
Осталось выслушать мнение судьи Иванова словами федуна и всё будет ясно.
SHMEL
SHMEL
04 марта в 16:45
Свежо приданьице...
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