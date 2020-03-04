Кечинов: «Не знаю как, но „Спартак“ победит ЦСКА»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал предстоящий матч красно-белых против ЦСКА в 1/4 финала Кубка России.

В последнем туре «Спартак» уверенно обыграл «Динамо», так что в психологическом плане все в порядке. Проглядывается командная игра. Я жду удачной игры и удачного результата.

Думаю, Тедеско выпустит Соболева в основном составе. Он наигрывает его. Я думаю, Соболев поможет. Видно, что парень старался, цеплялся за все мячи, напрягал оборону «Динамо».

Самое главное в таких матчах — характер. Именно он помогает одерживать победы. Будет тяжелая игра, такая же, как и с «Динамо». Тяжело будет в любом случае. Я думаю, «Спартак» выиграет. Не знаю как, но выиграет.