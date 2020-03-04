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Боков: «Я думаю, ЦСКА победит „Спартак“ 2:0»

04 марта 2020, 15:42
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАЗакончился в доп. время

Бывший футболист ЦСКА Максим Боков прокомментировал предстоящий матч «армейцев» со «Спартаком» в 1/4 финала Кубка России.

К дерби ЦСКА подходит в хорошей форме. Матч с «Уралом» не дает поводов говорить, что в команде все плохо. Все нормально, все идет своим чередом. Отсутствие Ганчаренко может и сказалось в матче с «Уралом», но мы должны понимать, что он там сидит, следит, дает указания. В дерби он будет на своем месте, будет руководить. Что до результата матча, я думаю, ЦСКА победит 2:0.

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Все комментарии
GrimlocK
GrimlocK
04 марта в 19:28
я хоть и буду верить в победу ЦСКА, но вот чутье подсказывает, что с такой игрой пролетим...
oFANATo
oFANATo ответил Сергей Саныч
04 марта в 18:09, ред.
Ваши молчат? Иди почитай Кечинова, Мостового, Ковтуна....
oFANATo
oFANATo ответил makkie
04 марта в 18:07
Сегодня целый день только и болтают бывшие мясные.
itujan
itujan
04 марта в 18:03
ЦСКА уже Урал победил, ха-ха-ха.
112910415
112910415
04 марта в 17:25
спарринг с Кечиновым внесёт ясность !
Бог солнца
Бог солнца
04 марта в 17:02
В ЦСКА нынче кроме Фернандеса забивать особо некому...
Сергей Вершинин
Сергей Вершинин ответил makkie
04 марта в 17:02
Ваши свиньи тоже базарят не меньше
Санчо Панса
Санчо Панса
04 марта в 16:43
Достаточно будет и 1-0, хотя бы) Хотя есть ощущение, что будет ничья. Поживем и увидим!
SHMEL
SHMEL ответил makkie
04 марта в 16:42, ред.
Чёт разболтались бывшие кони...
Фердун, Ковтун, Мостовой,Павлюченко, Кечинов....тоже уже дали свои прогнозы,так что болтунов среди вашей бывшей свиной братвы поболее будет.
makkie
makkie
04 марта в 16:20
Чёт разболтались бывшие кони...
Сергей Саныч
Сергей Саныч
04 марта в 16:14
Боков толк в Кубках знает.
В 2003-2004 выигрывал трофей.
Правда не с конями,а с Тереком.
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
04 марта в 16:10
Вот и посмотрим!
SHMEL
SHMEL
04 марта в 15:58
Так и будет.
ДСА
ДСА
04 марта в 15:52
Самый слабенький прогноз из прогнозистов.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
04 марта в 15:46
2:0...это если Иванов опять Влашича удалит....
А так армейцы могут и 3 и 4 штуки вкатить....чай не слабей Ростова.....))
cska vperiod
cska vperiod
04 марта в 15:46
Устами Максима да мёд пить.
stavr74
stavr74
04 марта в 15:46
Наивный старичок
Сергей Саныч
Сергей Саныч
04 марта в 15:45
Кони в очередь встали с прогнозами.
Наши молчат,готовятся.
И правильно делают.
Ruslik1982
Ruslik1982
04 марта в 15:44
делать прогнозы на матчи команд уровня ФНЛ - не благодарное дело
VIPded
VIPded
04 марта в 15:44
Хороший прогноз!
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