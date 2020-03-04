Боков: «Я думаю, ЦСКА победит „Спартак“ 2:0»

Бывший футболист ЦСКА прокомментировал предстоящий матч «армейцев» со «Спартаком» в 1/4 финала Кубка России.

К дерби ЦСКА подходит в хорошей форме. Матч с «Уралом» не дает поводов говорить, что в команде все плохо. Все нормально, все идет своим чередом. Отсутствие Ганчаренко может и сказалось в матче с «Уралом», но мы должны понимать, что он там сидит, следит, дает указания. В дерби он будет на своем месте, будет руководить. Что до результата матча, я думаю, ЦСКА победит 2:0.