Руни об МЮ: «Команду не купишь. Её надо выстроить, как сделал „Ливерпуль“»

Нападающий «Дерби Каунти» Уэйн Руни в преддверии матча с «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала Кубка Англии поделился мнением о том, когда его бывшая команда сможет вернуться на былые позиции в АПЛ.
На это уйдёт какое-то время. Полагаю, это займёт ещё два-три года. Каких-то игроков нужно пригласить, от каких-то избавиться. Быстро этого не исправить. Они уже пытались сделать это с ван Галом и Моуриньо.
Взгляните на «Ливерпуль» и «Ман Сити». Вы не можете просто купить команду, чтобы бросить им вызов. В «Ливерпуле» такую команду выстроили. Что касается «Сити», Гвардиола постепенно обновлял команду и прививал ей свой стиль футбола.
Так что МЮ надо проявить немного терпения и постараться выстроить команду, которая сможет конкурировать с этими двумя клубами. Болельщикам «Манчестер Юнайтед» тоже нужно быть терпеливее к происходящему.
Напомним, по итогам жеребьёвки Кубка Англии, победитель встречи «Дерби» — «Манчестер Юнайтед» в четвертьфинале сыграет с «Норвичем», который прошёл «Тоттенхэм».