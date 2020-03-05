ГлавнаяНовости

Руни об МЮ: «Команду не купишь. Её надо выстроить, как сделал „Ливерпуль“»

05 марта 2020, 07:05
Дерби КаунтиЛоготип футбольный клуб Дерби Каунти0 : 3Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Нападающий «Дерби Каунти» Уэйн Руни в преддверии матча с «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала Кубка Англии поделился мнением о том, когда его бывшая команда сможет вернуться на былые позиции в АПЛ.

На это уйдёт какое-то время. Полагаю, это займёт ещё два-три года. Каких-то игроков нужно пригласить, от каких-то избавиться. Быстро этого не исправить. Они уже пытались сделать это с ван Галом и Моуриньо.

Взгляните на «Ливерпуль» и «Ман Сити». Вы не можете просто купить команду, чтобы бросить им вызов. В «Ливерпуле» такую команду выстроили. Что касается «Сити», Гвардиола постепенно обновлял команду и прививал ей свой стиль футбола.

Так что МЮ надо проявить немного терпения и постараться выстроить команду, которая сможет конкурировать с этими двумя клубами. Болельщикам «Манчестер Юнайтед» тоже нужно быть терпеливее к происходящему.

Напомним, по итогам жеребьёвки Кубка Англии, победитель встречи «Дерби» — «Манчестер Юнайтед» в четвертьфинале сыграет с «Норвичем», который прошёл «Тоттенхэм».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Серехидо: «У Смолова есть всё, чтобы закрепиться в Ла Лиге»
Сегодня, 04:23 Комментарии1
Хавбек «Гэлакси»: «Было очень неприятно играть с Ибрагимовичем»
Сегодня, 03:27 Комментарии0
Гатти: «Месси должен играть лучше. Он ходит пешком по полю»
Сегодня, 02:07 Комментарии3
Ауар: «Горжусь, что слухи связывают меня с „Ювентусом“»
Вчера, 23:01 Комментарии1
Минамино: «До сих пор учусь понимать команду, но ненавижу ждать»
Вчера, 22:03 Комментарии3
Лэмпард: «Есть вещи важнее коронавируса, он не влияет на нашу подготовку»
Вчера, 21:27 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
05 марта в 12:04
Выстроить конечно выстроили, но сначала всё-таки купили.
ДАША Д
ДАША Д
05 марта в 08:04
Здравая мысль.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100