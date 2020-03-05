Руни об МЮ: «Команду не купишь. Её надо выстроить, как сделал „Ливерпуль“»

Нападающий «Дерби Каунти» в преддверии матча с «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала Кубка Англии поделился мнением о том, когда его бывшая команда сможет вернуться на былые позиции в АПЛ .

На это уйдёт какое-то время. Полагаю, это займёт ещё два-три года. Каких-то игроков нужно пригласить, от каких-то избавиться. Быстро этого не исправить. Они уже пытались сделать это с ван Галом и Моуриньо.

Взгляните на «Ливерпуль» и «Ман Сити». Вы не можете просто купить команду, чтобы бросить им вызов. В «Ливерпуле» такую команду выстроили. Что касается «Сити», Гвардиола постепенно обновлял команду и прививал ей свой стиль футбола.