Моуриньо о вылете из Кубка: «Считаю, мы не заслуживали этого результата»

Главный тренер «Тоттенхэма» прокомментировал поражение от «Норвича» (1:1, 2:3 — пен.) в матче 1/8 финала Кубка Англии.

Я считаю, что мы не заслуживали этого результата, но это футбол.

В этот раз я не собираюсь говорить то, что все и так прекрасно знают, но я должен сказать, что играть так много и в таком темпе – это чересчур для Бергвейна. Я бы хотел назвать Лукаса героем, в каждой минуте каждого матча на любой позиции он помогает команде своей игрой, но сегодня он сказал мне, что его нужно заменить во избежание травмы. Харри Уинкс был совершенно убитым. Он начинал игру в старте 11-12 матчей подряд. В общем, очень многие из наших игроков испытывали проблемы.

Мы были единственной командой на поле, которая могла победить в основное время, а также единственной командой, которая пыталась сделать это в последние 10 минут, как и в овертайме. Пенальти есть пенальти, по ним мы уступили, так что поздравления «Норвичу» – это всё, что я могу сказать.

У меня нет ни капли негатива к своим игрокам. Наоборот, они пытались сделать нечто особенное. Мне очень, очень грустно за парней. Я могу смириться с плохим результатом и отрицательными моментами, у меня их было очень много, но мне очень жаль ребят.