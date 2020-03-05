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Моуриньо о вылете из Кубка: «Считаю, мы не заслуживали этого результата»

05 марта 2020, 02:31
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)1 : 1Логотип футбольный клуб Норвич СитиНорвич СитиЗакончился после серии пенальти

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо прокомментировал поражение от «Норвича» (1:1, 2:3 — пен.) в матче 1/8 финала Кубка Англии.

Я считаю, что мы не заслуживали этого результата, но это футбол. 

В этот раз я не собираюсь говорить то, что все и так прекрасно знают, но я должен сказать, что играть так много и в таком темпе – это чересчур для Бергвейна. Я бы хотел назвать Лукаса героем, в каждой минуте каждого матча на любой позиции он помогает команде своей игрой, но сегодня он сказал мне, что его нужно заменить во избежание травмы. Харри Уинкс был совершенно убитым. Он начинал игру в старте 11-12 матчей подряд. В общем, очень многие из наших игроков испытывали проблемы.

Мы были единственной командой на поле, которая могла победить в основное время, а также единственной командой, которая пыталась сделать это в последние 10 минут, как и в овертайме. Пенальти есть пенальти, по ним мы уступили, так что поздравления «Норвичу» – это всё, что я могу сказать.

У меня нет ни капли негатива к своим игрокам. Наоборот, они пытались сделать нечто особенное. Мне очень, очень грустно за парней. Я могу смириться с плохим результатом и отрицательными моментами, у меня их было очень много, но мне очень жаль ребят.

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Все комментарии
Columb
Columb
05 марта в 10:38
Смешно ноет.
Incredulous
Incredulous
05 марта в 09:45
Интересно, в карьере Особенного есть хоть одно ЗАСЛУЖЕННОЕ поражение
Leha-ha50
Leha-ha50
05 марта в 08:56
Проиграли, значит заслужили.
DXTK
DXTK
05 марта в 08:11
Тоттенхэмом руководит обыкновенный переводчик и физрук.
VIPded
VIPded
05 марта в 07:53
Асопливый вновь расплакался...)))
112910415
112910415
05 марта в 06:40
жизнь сурова
ЮЗИК
ЮЗИК
05 марта в 06:40
Такой комментарий становится для Маура привычным
ДАША Д
ДАША Д
05 марта в 06:06
Неудачник
mihaluch
mihaluch
05 марта в 04:32
Никто не виноват а проиграли.
Авербуx
Авербуx
05 марта в 02:49
физрук!
Serega Eremeev
Serega Eremeev
05 марта в 02:49
Это ещё не предел...
Wolverhampton
Wolverhampton
05 марта в 02:35
хахахахахаха
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