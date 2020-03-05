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Ван Дейк: «Мы выиграем „только“ АПЛ? Ну да, это ведь такая мелочь»

05 марта 2020, 06:40
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)2 : 0Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк после поражения от «Челси» (0:2) и вылета из Кубка Англии подчеркнул, что несправедливо принижать значимость вероятной победы мерсисайдцев в Премьер-Лиге.

Закончим сезон, выиграв только Премьер-Лигу? Ну да, «только»? Это ведь такая мелочь, правда?

Мы также выиграли Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В жизни есть люди, которые всегда чем-то недовольны. Они постоянно ищут негатив.

Я хочу сосредоточиться на положительных вещах. Мы в очень хорошей ситуации и близки к тому, чего мы все хотели достичь. Так давайте сделаем это и насладимся успехом. Этот результат [с «Челси»] – большой удар для нас, но мы играли против очень хорошей команды. Так давайте сконцентрируемся на «всего лишь» Премьер-Лиге, ведь она такая незначительная, да?

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Все комментарии
Иоанн Рюрикович
Иоанн Рюрикович
вчера в 18:15
    IKER-RAUL
    IKER-RAUL
    вчера в 00:55
    сколько завистников у красных появилось))))) Ливерпуль молодцы! Идти в АПЛ с таким огромным отрывом, Выиграть ЛЧ, Суперкубок УЕФА, клубный чемп мира это достойно!!!
    Lewa2708
    Lewa2708 ответил Шишанутый
    05 марта в 14:43
    Возможно да, возможно и нет)
    Скоро узнаем
    Шишанутый
    Шишанутый ответил Lewa2708
    05 марта в 14:19
    Никто и ЛЧ не отменял
    Симеоне отменит и даст Ливеру сосредоточится только на Апл.
    Kirill Erokhin
    Kirill Erokhin
    05 марта в 13:23
    Для Ливерпуля АПЛ сейчас самый важный трофей, как для МС в 2012 или для Челси в 2005 потому что давно не выигрывали чемпионат Англии.
    h8you
    h8you
    05 марта в 12:53
    ну после 30 лет на безрыбье и рак рыба
    Альфамен
    Альфамен
    05 марта в 10:54
    Ну тут двойственная ситуация,в начале сезона,при равенстве очков,победы только в АПЛ было бы достаточно.А сейчас,при +20 в АПЛ,вылетать из КА и ЛЧ.... при том,что и травм особо нет,кроме Хендерсона...аппетит приходит во время еды и это совершенно нормально
    Steven Gerrard 008
    Steven Gerrard 008 ответил DXTK
    05 марта в 10:10
    Это ты про кубок Ауди?)
    milanetto10
    milanetto10
    05 марта в 09:47
    вот для кого для кого а для Ливерпуля и его болельщиков победа в АПЛ желаннее чем ЛЧ и другие турниры
    Gelious
    Gelious
    05 марта в 09:04
    А смысл Ливерпуль пинать. Кроме Реал Мадрид никто так и не смог защитить титул. Так что уж провалом такое точно не назвать.
    Lewa2708
    Lewa2708
    05 марта в 08:27
    Никто и ЛЧ не отменял
    вячеслав остапенко
    вячеслав остапенко
    05 марта в 08:16
    Согласен с Ван Дейком
    DXTK
    DXTK
    05 марта в 08:13
    купленным титулом никого не удивишь)))))
    Бакланский рубеж
    Бакланский рубеж
    05 марта в 06:47
    Бомбит потихоньку аххах
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