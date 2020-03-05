Ван Дейк: «Мы выиграем „только“ АПЛ? Ну да, это ведь такая мелочь»

Защитник «Ливерпуля» после поражения от «Челси» (0:2) и вылета из Кубка Англии подчеркнул, что несправедливо принижать значимость вероятной победы мерсисайдцев в Премьер-Лиге.

Закончим сезон, выиграв только Премьер-Лигу? Ну да, «только»? Это ведь такая мелочь, правда?

Мы также выиграли Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В жизни есть люди, которые всегда чем-то недовольны. Они постоянно ищут негатив.

Я хочу сосредоточиться на положительных вещах. Мы в очень хорошей ситуации и близки к тому, чего мы все хотели достичь. Так давайте сделаем это и насладимся успехом. Этот результат [с «Челси»] – большой удар для нас, но мы играли против очень хорошей команды. Так давайте сконцентрируемся на «всего лишь» Премьер-Лиге, ведь она такая незначительная, да?