Марез: «Мы знали, что матч с „Шеффилдом“ будет тяжёлым»

Вингер «Манчестер Сити» прокомментировал победу над «Шеффилд Уэнсдей» (1:0) в матче 1/8 финала Кубка Англии.

Это было непросто. Мы знали, что будет тяжело, но сделали свою работу. Иногда нужно просто принять победу такой, какая она есть. Мы рады пройти в следующий раунд.

Мы знали, что соперник будет сидеть в защите, и должны были делать проникающие передачи и много двигаться. Мы знаем, что у нас есть игроки, которые умеют работать с мячом, и нам удавалось создавать моменты.

Впереди ещё долгий путь, но мы стараемся побеждать в каждой игре. Такова наша команда. Мы всегда стараемся играть хорошо и побеждать.

Мои голевые моменты? Иногда мяч просто не хочет идти в ворота, но я буду стараться до тех пор, пока он туда не зайдёт!