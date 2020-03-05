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Марез: «Мы знали, что матч с „Шеффилдом“ будет тяжёлым»

05 марта 2020, 01:47
Шеффилд УэнсдейЛоготип футбольный клуб Шеффилд Уэнсдей0 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Вингер «Манчестер Сити» Рияд Марез прокомментировал победу над «Шеффилд Уэнсдей» (1:0) в матче 1/8 финала Кубка Англии.

Это было непросто. Мы знали, что будет тяжело, но сделали свою работу. Иногда нужно просто принять победу такой, какая она есть. Мы рады пройти в следующий раунд.

Мы знали, что соперник будет сидеть в защите, и должны были делать проникающие передачи и много двигаться. Мы знаем, что у нас есть игроки, которые умеют работать с мячом, и нам удавалось создавать моменты.

Впереди ещё долгий путь, но мы стараемся побеждать в каждой игре. Такова наша команда. Мы всегда стараемся играть хорошо и побеждать.

Мои голевые моменты? Иногда мяч просто не хочет идти в ворота, но я буду стараться до тех пор, пока он туда не зайдёт!

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ДСА
ДСА
05 марта в 05:58
Недоыенивали соперника.
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