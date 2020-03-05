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Крул: «Все говорят, я хорош в пенальти, так что надо было отбить парочку»

05 марта 2020, 04:57
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)1 : 1Логотип футбольный клуб Норвич СитиНорвич СитиЗакончился после серии пенальти

Голкипер «Норвича» Тим Крул прокомментировал победу над «Тоттенхэмом» в матче 1/8 финала Кубка Англии (1:1, 3:2 — пенальти).

Вот зачем всё это нужно. Вот почему мы делаем свою работу. Именно об этом вы думаете в трудные времена. В детстве все мечтали отбить пенальти и помочь клубу пройти в следующий раунд. Огромные эмоции.

Все говорят, что я хорош во взятии пенальти, так что я понимал – лучше бы мне отбить парочку. Мы с тренером сделали свою домашнюю работу, и соперник был у меня на мушке, всё случилось в этой перестрелке.

Невероятно. Возможно, это переломный момент для нас. Мы верим, что можем остаться в Премьер-Лиге.

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STVA 1
STVA 1
05 марта в 05:03
Молодец!
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