Черчесов: «На наши матчи билеты всегда проданы, у нас аншлаги»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в рамках конференции «Профессия – футбол» заявил, что национальная команда может провести домашние матчи Лиги Наций в Волгограде и Екатеринбурге.
Вы сами видите, что на наши матчи билеты всегда проданы, у нас аншлаги. Мы постарались проехаться по всей стране. Не посетили только два города – Волгоград и Екатеринбург. Постараемся наверстать в Лиге Наций. Мы – сборная России. Стараемся быть максимально доступными. Когда в Саранске думали, что туда приедет играть сборная России? А мы там были.
Отметим, что в рамках конференции Черчесов также прокомментировал предстоящее выступление сборной России на Евро-2020.
2019-й...
Стадио Олимпико ди Серравалле Сан-Марино - 1604 зрителя....вмещает 7000.
Стадион Калининград ...31818 зрителей....вмещает 35000.
Газпром Арена ....53317 зрителей.....вмещает 62 315.
Лужники....65703 зрителей....вместимость 81000....
ГСП Стэдиум Кипр....9439 зрителей...вместимость 22859 зрителей...
2019-й...
Стадио Олимпико ди Серравалле Сан-Марино - 1604 зрителя....вмещает 7000.
Стадион Калининград ...31818 зрителей....вмещает 35000.
Газпром Арена ....53317 зрителей.....вмещает 62 315.
Лужники....65703 зрителей....вместимость 81000....
ГСП Стэдиум Кипр....9439 зрителей...вместимость 22859 зрителей...