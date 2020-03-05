Черчесов: «На наши матчи билеты всегда проданы, у нас аншлаги»

Главный тренер сборной России в рамках конференции «Профессия – футбол» заявил, что национальная команда может провести домашние матчи Лиги Наций в Волгограде и Екатеринбурге.

Вы сами видите, что на наши матчи билеты всегда проданы, у нас аншлаги. Мы постарались проехаться по всей стране. Не посетили только два города – Волгоград и Екатеринбург. Постараемся наверстать в Лиге Наций. Мы – сборная России. Стараемся быть максимально доступными. Когда в Саранске думали, что туда приедет играть сборная России? А мы там были.