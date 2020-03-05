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Черчесов: «На наши матчи билеты всегда проданы, у нас аншлаги»

05 марта 2020, 12:02

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в рамках конференции «Профессия – футбол» заявил, что национальная команда может провести домашние матчи Лиги Наций в Волгограде и Екатеринбурге.

Вы сами видите, что на наши матчи билеты всегда проданы, у нас аншлаги. Мы постарались проехаться по всей стране. Не посетили только два города – Волгоград и Екатеринбург. Постараемся наверстать в Лиге Наций. Мы – сборная России. Стараемся быть максимально доступными. Когда в Саранске думали, что туда приедет играть сборная России? А мы там были.  

Отметим, что в рамках конференции Черчесов также прокомментировал предстоящее выступление сборной России на Евро-2020.

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Jeck Denielse
Jeck Denielse
05 марта в 12:43
Враки.....
2019-й...
Стадио Олимпико ди Серравалле Сан-Марино - 1604 зрителя....вмещает 7000.
Стадион Калининград ...31818 зрителей....вмещает 35000.
Газпром Арена ....53317 зрителей.....вмещает 62 315.
Лужники....65703 зрителей....вместимость 81000....
ГСП Стэдиум Кипр....9439 зрителей...вместимость 22859 зрителей...
cska minus
cska minus
05 марта в 12:12
Плохо что страна заканчивается этими городами...
beefs
beefs
05 марта в 12:06
Правильно, а для чего строили стадионы...
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