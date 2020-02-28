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Тедеско: «Я хочу выиграть все матчи весной»

сегодня, 13:50

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о главной цели команды на весеннюю часть сезона.

Что касается возможной борьбы за выживание и нынешнего положения команды, то ситуация непростая. Но когда мы пришли сюда, она уже была непростой, и мало что изменилось. Нашей целью было стабилизировать ситуацию, а весной моя задача – выиграть все матчи. Скорее всего, ни одна команда такое сделать не сможет. Но на сборах мы работали как звери, надеюсь, сможем выполнить поставленную задачу.

Да, я хочу выиграть все матчи. А что, есть тренер, который скажет, что не хочет выигрывать всё? И я не говорю, что выиграю все матчи, но это наша цель – если бы у меня ее не было, то и меня бы не было здесь. Каждый футболист хочет выигрывать всё. И мы можем побеждать. Мы могли выиграть и у «Зенита», хотя и проиграли им.

Отметим, что ранее Тедеско сообщил о состоянии травмированных игроков «Спартака».

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Все комментарии
Сергей Вершинин
Сергей Вершинин ответил LOpp
сегодня в 15:24
Спасибо,я поржал
Kosmos58
Kosmos58
сегодня в 15:22
И Остапа понесло!.. Хотеть не вредно, вредно не хотеть!
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 15:20
Вот и немца уже борщем тарасовским накормили.
Footbolista
Footbolista ответил LOpp
сегодня в 15:19
LOpp
LOpp
сегодня в 15:17
Президент РФС (Дюков) - Генеральный директор ПАО «Газпром нефть».

Бывший президент РФС (Мутко) - бывший президент Зенита.

Бывший президент РФС (Фурсенко) - бывший президент Зенита, вице-президента АО «Газпромбанк»

Президент Зенита (Медведев) - генеральный директор ООО «Газпром экспорт»
спойлер: Следующий президент РФС

а теперь хоккей.
Бывший президент КХЛ (Медведев) - действующий президент Зенита, бывший президент СКА, генеральный директор ООО «Газпром экспорт»

бывший Президент КХЛ (Чернышенко) - Генеральный директор «Газпром-медиа Холдинга».

Председатель совета Директоров (Тимченко) - президент СКА.


связанные одной цепью.....
рже
рже
сегодня в 15:12
В Спартак приходят физруки,а становяться клоунами,а когда уходят в другой клуб,вроде норм тренеры
Prichal
Prichal ответил LOpp
сегодня в 15:12
в нашем продажном и грязном чемпионате никто не даст Спартаку выиграть все матчи. газпром в РФС делегировал своего эффективного менеджера Дюкова, чтобы Спартак все матчи выигрывал? смешно.
Ваш чемпионат с Мариуполем и Александрией.
Союзник противников
Союзник противников ответил Свидетели картофельного позора
сегодня в 15:07
не получится , все выиграет Гончаренко!
Бригадир машинно-тракторной картофелеводческой бригады могёт!
Sunny.
Sunny.
сегодня в 15:05
Во клоун

Sana Sotyy
Sana Sotyy
сегодня в 15:05
Не получится.
Scuderia Ferrаri
Scuderia Ferrаri ответил LOpp
сегодня в 15:04
    Scuderia Ferrаri
    Scuderia Ferrаri ответил Союзник противников
    сегодня в 15:03
    Это пять.
    LOpp
    LOpp
    сегодня в 15:02
    в нашем продажном и грязном чемпионате никто не даст Спартаку выиграть все матчи.
    газпром в РФС делегировал своего эффективного менеджера Дюкова, чтобы Спартак все матчи выигрывал?
    смешно.
    alexando1974
    alexando1974
    сегодня в 15:01
    хотеть навредно)))
    STVA 1
    STVA 1 ответил Тень Аналитика
    сегодня в 15:00
    Лол, это не просто смешно, а жесточайше смешно. Учитывая, что в прошлом году это же самое обещал Олежа "Пиджак" Кононов))) Оказывается, "Спартак" еще может повеселить, есть еще порох в пороховницах))
    Не болею за Спартак , но а что он должен был сказать? Что сольёт всё?
    leopit
    leopit ответил Тень Аналитика
    сегодня в 14:57
    Лол, это не просто смешно, а жесточайше смешно. Учитывая, что в прошлом году это же самое обещал Олежа "Пиджак" Кононов))) Оказывается, "Спартак" еще может повеселить, есть еще порох в пороховницах))
    А уж ягод сколько....ууууу....
    Номер 1 на этом проэкте
    Номер 1 на этом проэкте
    сегодня в 14:57
    Рано материал Тедеско выложили , это он про следующий сезон в пердиве...
    Nekit92
    Nekit92
    сегодня в 14:54
    Хоти. В фифе может и выиграешь))
    max74
    max74
    сегодня в 14:53
    Да никто ж не запрещает-то
    VV V
    VV V
    сегодня в 14:52
    По-моему, я где-то это уже слышал....:осталось 11 матчей=33 очка......
    Союзник противников
    Союзник противников ответил За адекватность
    сегодня в 14:52
    Один поразит футболом атакующим, другой задачи поставил ( что правильно), ох и круто будет, ждать недолго, но что-то подсказывает, что будут окопы и хождение пешком по полю. Как всегда личное мнение. Пошел пиво открывать, а то не дотяну после именин племянника до великих баталий.
    Пить вредно...но неизбежно.
    ДАША Д
    ДАША Д
    сегодня в 14:51
    Хоть бы Динамо для начала обыграл.
    За адекватность
    За адекватность
    сегодня в 14:51
    Один поразит футболом атакующим, другой задачи поставил ( что правильно), ох и круто будет, ждать недолго, но что-то подсказывает, что будут окопы и хождение пешком по полю. Как всегда личное мнение. Пошел пиво открывать, а то не дотяну после именин племянника до великих баталий.
    Тень Аналитика
    Тень Аналитика
    сегодня в 14:51
    Лол, это не просто смешно, а жесточайше смешно.

    Учитывая, что в прошлом году это же самое обещал Олежа "Пиджак" Кононов)))

    Оказывается, "Спартак" еще может повеселить, есть еще порох в пороховницах))
    Союзник противников
    Союзник противников ответил Faustello
    сегодня в 14:50
    Немцам не судьба в России побеждать.
      Faustello
      Faustello
      сегодня в 14:49
        Aртем Зюзькин
        Aртем Зюзькин
        сегодня в 14:48
        Весеннее обострение от наплыва денег.
        Ангел неБесГрешен
        Ангел неБесГрешен
        сегодня в 14:46
        Карпин тоже хотел, только осенью.
        Но те же 11 матчей. Спартаковский дух не выветрить...
        cska vperiod
        cska vperiod
        сегодня в 14:45
        Ахахах! Тедеско хочет за 11 матчей заработать 36 очков.
        Союзник противников
        Союзник противников
        сегодня в 14:44
        У немецкого торчка
        бизнес "33 очка".

        Мы работали,как звери,
        только ждут и нас потери.

        Нам Федун поставил цэл:
        Найн добраться ФНЛ.
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