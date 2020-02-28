Тедеско: «Я хочу выиграть все матчи весной»

Главный тренер «Спартака» рассказал о главной цели команды на весеннюю часть сезона.

Что касается возможной борьбы за выживание и нынешнего положения команды, то ситуация непростая. Но когда мы пришли сюда, она уже была непростой, и мало что изменилось. Нашей целью было стабилизировать ситуацию, а весной моя задача – выиграть все матчи. Скорее всего, ни одна команда такое сделать не сможет. Но на сборах мы работали как звери, надеюсь, сможем выполнить поставленную задачу.

Да, я хочу выиграть все матчи. А что, есть тренер, который скажет, что не хочет выигрывать всё? И я не говорю, что выиграю все матчи, но это наша цель – если бы у меня ее не было, то и меня бы не было здесь. Каждый футболист хочет выигрывать всё. И мы можем побеждать. Мы могли выиграть и у «Зенита», хотя и проиграли им.