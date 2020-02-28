Тедеско: «Я хочу выиграть все матчи весной»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о главной цели команды на весеннюю часть сезона.
Что касается возможной борьбы за выживание и нынешнего положения команды, то ситуация непростая. Но когда мы пришли сюда, она уже была непростой, и мало что изменилось. Нашей целью было стабилизировать ситуацию, а весной моя задача – выиграть все матчи. Скорее всего, ни одна команда такое сделать не сможет. Но на сборах мы работали как звери, надеюсь, сможем выполнить поставленную задачу.
Да, я хочу выиграть все матчи. А что, есть тренер, который скажет, что не хочет выигрывать всё? И я не говорю, что выиграю все матчи, но это наша цель – если бы у меня ее не было, то и меня бы не было здесь. Каждый футболист хочет выигрывать всё. И мы можем побеждать. Мы могли выиграть и у «Зенита», хотя и проиграли им.
Отметим, что ранее Тедеско сообщил о состоянии травмированных игроков «Спартака».
Бывший президент РФС (Мутко) - бывший президент Зенита.
Бывший президент РФС (Фурсенко) - бывший президент Зенита, вице-президента АО «Газпромбанк»
Президент Зенита (Медведев) - генеральный директор ООО «Газпром экспорт»
спойлер: Следующий президент РФС
а теперь хоккей.
Бывший президент КХЛ (Медведев) - действующий президент Зенита, бывший президент СКА, генеральный директор ООО «Газпром экспорт»
бывший Президент КХЛ (Чернышенко) - Генеральный директор «Газпром-медиа Холдинга».
Председатель совета Директоров (Тимченко) - президент СКА.
связанные одной цепью.....
Бывший президент РФС (Мутко) - бывший президент Зенита.
Бывший президент РФС (Фурсенко) - бывший президент Зенита, вице-президента АО «Газпромбанк»
Президент Зенита (Медведев) - генеральный директор ООО «Газпром экспорт»
спойлер: Следующий президент РФС
а теперь хоккей.
Бывший президент КХЛ (Медведев) - действующий президент Зенита, бывший президент СКА, генеральный директор ООО «Газпром экспорт»
бывший Президент КХЛ (Чернышенко) - Генеральный директор «Газпром-медиа Холдинга».
Председатель совета Директоров (Тимченко) - президент СКА.
связанные одной цепью.....
газпром в РФС делегировал своего эффективного менеджера Дюкова, чтобы Спартак все матчи выигрывал?
смешно.
газпром в РФС делегировал своего эффективного менеджера Дюкова, чтобы Спартак все матчи выигрывал?
смешно.
Учитывая, что в прошлом году это же самое обещал Олежа "Пиджак" Кононов)))
Оказывается, "Спартак" еще может повеселить, есть еще порох в пороховницах))
Учитывая, что в прошлом году это же самое обещал Олежа "Пиджак" Кононов)))
Оказывается, "Спартак" еще может повеселить, есть еще порох в пороховницах))
Но те же 11 матчей. Спартаковский дух не выветрить...
Но те же 11 матчей. Спартаковский дух не выветрить...
бизнес "33 очка".
Мы работали,как звери,
только ждут и нас потери.
Нам Федун поставил цэл:
Найн добраться ФНЛ.
бизнес "33 очка".
Мы работали,как звери,
только ждут и нас потери.
Нам Федун поставил цэл:
Найн добраться ФНЛ.