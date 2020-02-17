Тедеско нельзя отпускать даже после неудачи

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сегодня, 15:30

«Соккер.ру» верит, что Доменико найдет работу в Германии или Италии, но молодой наставник нужен «Спартаку».

Доменико вне теорий заговора

В краю чудес под названием РПЛ психику фанатов «Спартака» испытывают десятилетиями, поэтому им так же просто продать теорию заговора, как людям с ментальными проблемами – о плоской Земле. Хорошо, допустим, Федун – мазохист, ему нравятся провалы клуба. Допустим, Алекперов – тайный фанат «Зенита». Допустим, Цорн – сын Прядкина, и внедрен, чтобы развалить развалины. Во все могут поверить. Были адепты теории, что Глушаков – прекрасный человек, ее поклонники с кулаками бросались на несогласных.

В условиях общего заговора против «Спартака» – еще ведь арбитры, Дюков из «Зенита» в РФС , нужен нейтральный человек. Тедеско – именно такой. Замените на Черчесова – сразу получите обвинение, что тренер работает не на «Спартак», а на агентов, ведь Станислав Саламович связан с представителями футболистов, его в теорию заговора встроить проще. Тедеско попросил об одном трансфере – аренде Соболева. А после Доменико пригласят человека из системы – Карпина, Шалимова, Парфенова, Черчесова, или вообще Пилипчука. И в чем выгода для «Спартака»?

Тедеско уважает свою работу

Доменико изучает кириллицу, общается с переводчиком, как минимум понимает часть из сказанного. Вряд ли немец заговорит на русском сразу, но назвал изучение языка проявлением уважения к стране, где ему платят деньги. Кроме того, Тедеско знает английский – общается на нем с легионерами, и достаточно смышленый, чтобы осилить азы русского. Настраивается серьезно, поэтому слухи о «Герте» отмели сразу.

У Тедеско может быть корпоративная этика – человек работал инженером на немецком автомобильном заводе, где организация труда даже во времена бракованных машин на более высоком уровне, чем работа в ФК «Спартак». Также понятна мотивация. Конечная цель пребывания в России – успехи и возвращение в топ-5, где немецкие тренеры могут работать не только дома, но во Франции – Тухель, или Англии – Клопп. Плюс итальянские корни учтите, в Серии А Тедеско будет своим. Поставили на адекватного парня.

Новый тренер – новому коллективу

У Тедеско есть багаж из поражений с «Шальке» в Бундеслиге перед увольнением, но грязи меньше, чем у любого кандидата на пост главного тренера «Спартака», кроме разве что Парфенова. Доменико не начал с интриг, скорее руководство пошло на повторение истории Рианчо, вернув Пилипчука. Но это в стиле «Спартака». На прощальный ужин с Каррерой пришли почти все, а поддержал тренера в трудный момент фактически один Самедов.

Коллектив был гнилым, о чем тут спорить? Луис Адриано – не фанат дисциплины. Фернандо – не фанат грамотного питания. Комбаров и Глушаков никогда не были надежной опорой для главных тренеров, Черчесов их не просто так на дух не переносит. А сейчас же из людей с плохой репутацией только Гулиев. Солобев, признававший, что после первых успехов в футболе расслабился, шанс заиграть на ночную жизнь Москвы не должен променять. 34-летний Тедеско должен понимать 22-летних.

Весной добиться успехов сложно

Тедеско вручили чужую команду, как Каррере. Состав набрал Цорн под Кононова – говорили, что доверяют главному тренеру. Причем оставить Олега Георгиевича – решение Федуна и Алекперова, а Томасу приписывали желание заменить наставника летом. Часть ответственности точно на руководстве клуба. Плюс Тедеско не может положиться на футболистов – осеннюю часть сезона сильно провели Жиго, Бакаев и Максименко.

А футбольная весна – коварная пора, ведь «Спартаку» сразу нужно стартовать с победы, 29 февраля сыграют против отражения – у «Динамо» тоже молодой тренер и много новичков. Дальше еще один матч против молодого коллектива опытного, но не старого тренера, решающий – ЦСКА в Кубке России. Победа ничего не гарантирует – в полуфинале, скорее всего, ждет «Зенит», а поражение сразу ставит крест на трофейном сезоне.

Понятно, что при неудаче первым сольют Тедеско – обвинят во всех поражениях. А позже, если проколы повторятся уже при новом тренере, скорее всего, российском, уволят Цорна, попутно вытащив на свет все теории заговора, что пришел в «Спартак» ради уничтожения того, что до него разорено. Но увольнять тех, кто не успел поработать – глупая тактика в условиях, когда появился новый состав и есть основания ждать прогресса.

«Спартаку» пора выбрать стратегию

Тедеско представил нетипичную для «Спартака» тактику – в три центральных и с Бакаевым в роли плеймейкера. Ему только-только привезли тяжелого форварда Соболева. Московская команда, являясь самой настырной в атаке во всей РПЛ , остается невезучей – недобрали много голов, претендуя на победы по игре, поэтому перспективность оспаривать глупо. Прибавить могут почти все, даже Джикия и Жиго.

Тренеру такого коллектива нужно дать время, а не увольнять. Хотя бы потому, что нет очереди из наставников, что готовы стать Романцевым 2.0, да и «Спартак» давным-давно не единоличный лидер российского футбола. Не стоит требовать от Цорна и Тедеско невозможного. Хотя бы потому, что тактика смены тренеров в стиле «Терека» уже не сработала много раз. Что «Спартак» выиграл, уволив Карреру, но оставив Комбарова и Глушакова?

Если бы Федун вовремя зачистил управляющий состав, то могли бы плавно пройти смену поколений. Стоило позволить Каррере сразу убрать ряд футболистов, ведь бывший защитник «Спартака» Маурисио на днях открытым текстом заявил, что ряд россиян заручились поддержкой сидевших на лавке легионеров и решили слить Массимо, ведь «были недовольны решениями тренера».

Развалить команду им удалось не сразу, но ведь удалось. И если бы в «Спартаке» умели мыслить стратегически, то не шли бы на десятом месте. Тедеско – уже жертва обстоятельств, хотя ничего плохого новому клубу не сделал. Зато его наперед готовят на роль крайнего. Но «Спартаку», раз уж назначили молодого Цорна набирать состав и сделали ставку на тех, кто может вырасти в цене – вот что похоже на стратегию, важно доверять выбранному тренеру, дав ему время.

Наивность, смешанная со злостью, выделяет реакции злых фанатов «Спартака», как и апатия той части поклонников, что ни во что уже не верят. Но Тедеско – молодой, команда – молодая, судить их до того, как сыграются – сюрприз-сюрприз, на это нужно время, просто глупо. Отдельные фанаты «Спартака» считают, что можно наплевать на организацию клуба, на все важные мелочи, нагрузить казну миллиардами рублей и поставить во главу угла футбольный результат?

Да не будет никаких результатов, если не навести общий порядок, не заключать контракты с частными спонсорами и не научиться отпускать всех Промесов. «Зенит» – живой пример, и не только он. Сначала идет поиск выгодной стратегии, терпение и работа, а потом – результат. Чемпионство было случайной сатисфакцией судьбы фанатам, не игрокам даже, стечением обстоятельств, а не наградой за последовательность.

Поэтому увольнение Тедеско – самое тупое, что можно сделать со «Спартаком» ближайшим летом. Кубок России или место в Лиге Европы не так важны, как игра в футбол и раскрытие потенциала новичков. Понятно, что в неудачах поклонники всегда увидят тени прошлого, когда с перекошенными лицами переживали сотни футбольных смертей «Спартака» снова и снова, но важно найти смысл в беге по кругу и устремиться вверх.

Отставка Тедеско стратегически ничего не дает, разве что порадует завистников и завлечет в клуб тренера, который начнет вмешиваться во все и навредит. Если Доменико полностью провалится – нет вопросов, выхода не будет, нужно искать нового тренера. Но если появится понятный футбол, а не хватит какого-то сказочного результата – трофея и путевки в ЛЕ , то нет смысла устраивать очередную истерику.

Ни одному крутому опытному тренеру «Спартак» не нужен – ни один сильный агент клиенту такой клуб не порекомендует, а юный тренер Доменико хотя бы представляет школу, что выпустила Лева, Клоппа и Тухеля. И Тедеско в этой академии был не худшим. У «красно-белых» появился современный тренер, а вот решение по нему покажет, насколько современен сам московский клуб.