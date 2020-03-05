Черчесов: «Планка поднята высоко, не хотим опускаться ниже на Евро-2020»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в рамках конференции «Профессия – футбол» высказался о предстоящем выступлении национальной команды на Евро-2020.
Планка поднята достаточно высоко, не хотим опускаться ниже. Мы достаточно качественно провели отборочный цикл, постараемся действовать в таком же ключе.
На последнем сборе у нас были представители 14 клубов. Мы стараемся быть максимально открытыми и объективными, давать максимум на поле. Хотим, чтобы отношение, которое есть в сборной в последнее время, стало стабильным.
Отметим, что ранее Черчесов прокомментировал результаты жеребьевки группового раунда Лиги Наций.