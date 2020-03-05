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Черчесов: «Планка поднята высоко, не хотим опускаться ниже на Евро-2020»

05 марта 2020, 11:39

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в рамках конференции «Профессия – футбол» высказался о предстоящем выступлении национальной команды на Евро-2020.

Планка поднята достаточно высоко, не хотим опускаться ниже. Мы достаточно качественно провели отборочный цикл, постараемся действовать в таком же ключе.

На последнем сборе у нас были представители 14 клубов. Мы стараемся быть максимально открытыми и объективными, давать максимум на поле. Хотим, чтобы отношение, которое есть в сборной в последнее время, стало стабильным.

Отметим, что ранее Черчесов прокомментировал результаты жеребьевки группового раунда Лиги Наций.

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Все комментарии
Vredinka_online
Vredinka_online
05 марта в 20:37
Если будет сложная группа то не выйдем, и планируй не планируй.
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
05 марта в 17:39
Усы надежды2.Верим.
Василий 50
Василий 50
05 марта в 15:03
Выйти бы из группы...
Caniggia
Caniggia
05 марта в 14:02
Группа на будущем Евро тяжелее, чем на ЧМ, к тому же Бельгии 90% сольём, а с Данией играем на выезде, где и будет решаться вопрос выхода из группы. Так что здесь будет всё сложнее, чем на ЧМ.
Project Pandora
Project Pandora ответил Александр Рябов
05 марта в 13:54
Разве что дойти посмотреть с трибуны.
mihaluch
mihaluch
05 марта в 13:44
Планка задрана и так слишком высоко второй раз навряд ли такое получится.
Брулин
Брулин
05 марта в 13:39
Выше Сан-Марино с Кипром..хм-так себе планочка..)
Да уж..опускать не стоит..))
Sadjon
Sadjon
05 марта в 13:34
Конечно же желаем удачи команде........
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
05 марта в 13:26
Своего рода автотренинг...
Сп62
Сп62
05 марта в 13:12
Иногда планка падает, и иногда по башке.
beefs
beefs
05 марта в 13:07
О чем он говорит, планка на 38...
борька
борька
05 марта в 13:04
Наша планка 50, плюс минус два пункта
NEADEKVAT
NEADEKVAT
05 марта в 12:53
С РФС не сработаться без золотых обещаний лол
Александр Рябов
Александр Рябов
05 марта в 12:51
Я думаю эта сборная может реально дойти до полуфинала, или даже финала. Лучшее наше поколение на данный момент, и оно в самом соку.
lobsterdam
lobsterdam
05 марта в 12:50
весьма осторожное высказывание, и нашим и вашим...если что вдруг...
nikoladolgov
nikoladolgov
05 марта в 12:46
Какая такая планка ?
Ну купили пару игр, больше денег вам не дадут, в стане голод и нищета !
cska vperiod
cska vperiod
05 марта в 12:44
Удачи сборной!
particular
particular
05 марта в 12:35, ред.
Постоянное желание достичь какой-то планки, взять какие-то рубежи и барьеры, в целом, похвально... Но некоторые особенности Саламыча и скудность сырьевой базы для отбора кандидатов, пожалуй, сделают наши успехи, скорее, эпизодическими, чем постоянными и прогрессирующими...
Columb
Columb
05 марта в 11:50
Планку можно задирать сколько угодно высоко, перепрыгнуть ее вряд ли удастся.
MaxRnD
MaxRnD
05 марта в 11:45
Мы тоже
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