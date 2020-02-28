Слуцкий: «Сейчас „Рубин“ – команда, заточенная на атаку»

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сегодня, 12:20

Главный тренер «Рубина» ответил на вопрос журналистов о том, что сейчас представляет собой казанская команда.

То, что мы видели на сборах и чего я хотел. Это команда, заточенная на атаку, очень универсальная в своих атакующих действиях. Команда, которая может использовать разные игровые модели в зависимости от соперника. Футболисты должны мыслить в четырех измерениях: они должны видеть мяч, соперника, партнера и зоны. Это как разница в просмотре футбола болельщиками и специалистами: первые смотрят на мяч, потому что там самое интересное, а вторые видят общую картину, замечают проблему где-нибудь в диагональной противоположной зоне.

Затем Слуцкий ответил на вопрос, есть ли у «Рубина» возможности для такой игры.

Потенциал команды позволяет это реализовать. Понятно, что кому-то из футболистов я говорю только выбивать мяч левой ногой в конкретную зону и больше ничего не делать, а кому-то даю полное право принятия решения.

Отметим, что ранее Слуцкий рассказал об адаптации новичков в «Рубине».