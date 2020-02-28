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Слуцкий: «Сейчас „Рубин“ – команда, заточенная на атаку»

сегодня, 12:20

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий ответил на вопрос журналистов о том, что сейчас представляет собой казанская команда.

То, что мы видели на сборах и чего я хотел. Это команда, заточенная на атаку, очень универсальная в своих атакующих действиях. Команда, которая может использовать разные игровые модели в зависимости от соперника.

Футболисты должны мыслить в четырех измерениях: они должны видеть мяч, соперника, партнера и зоны. Это как разница в просмотре футбола болельщиками и специалистами: первые смотрят на мяч, потому что там самое интересное, а вторые видят общую картину, замечают проблему где-нибудь в диагональной противоположной зоне.

Затем Слуцкий ответил на вопрос, есть ли у «Рубина» возможности для такой игры.

Потенциал команды позволяет это реализовать. Понятно, что кому-то из футболистов я говорю только выбивать мяч левой ногой в конкретную зону и больше ничего не делать, а кому-то даю полное право принятия решения.

Отметим, что ранее Слуцкий рассказал об адаптации новичков в «Рубине».

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Все комментарии
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 13:52
Сам себя похвалил...
Знаю где трофей
Знаю где трофей
сегодня в 13:20
Рубин хоть с улыбкой в пердив отправится.
ildar_3871
ildar_3871 ответил Absinthe3
сегодня в 13:15
Руководство Рубина издевается над болельщиками клуба: после двух чемпионств увольнение сильнейшего тренера КББ, затем бездари Биля и Грасия с фарс-покупками на 40 лямов, далее возвращение Бердыева с запретом на усиление и продажей сильнейших игроков, ну и бенефисом этого шоу стало приглашение Слуцкого, с треском провалившегося без Гинера)
Все правильно делает руководство Рубина , после того как КББ разворовал Рубин на миллиарды , нельзя было ему давать приближаться к финансам !)
Footbolista
Footbolista
сегодня в 13:11
Слуцкий точилка картонная...
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 13:05
Быстро заточил, как бы в скором времени перетачивать не пришлось на глухую оборону после двух-трёх поражений.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 13:02
Очередная Лёнькина беспонтовая демагогия, а результат неизбежно будет один - пердив!
Absinthe3
Absinthe3
сегодня в 13:01
Руководство Рубина издевается над болельщиками клуба: после двух чемпионств увольнение сильнейшего тренера КББ, затем бездари Биля и Грасия с фарс-покупками на 40 лямов, далее возвращение Бердыева с запретом на усиление и продажей сильнейших игроков, ну и бенефисом этого шоу стало приглашение Слуцкого, с треском провалившегося без Гинера)
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 12:59
Веселее сейчас в Рубине , не то что было при туркмене !
Aniva
Aniva
сегодня в 12:37
Еврей в последнее время нигде не преуспел.
Виссарионович
Виссарионович
сегодня в 12:36
Имеет 4-х нападающих из них два грузина. Команда заточена на атаку...главное чтобы тактика в Рубине у Слуцкого была не Гончаренковская-ультраатакующая, Чалов и защитники.
Faustello
Faustello
сегодня в 12:35
Может хоть с этими Лёня выиграет Тур де Франс )))
Scuderia Ferrаri
Scuderia Ferrаri
сегодня в 12:34
Удачи вам! Главное заточку грамотно использовать💪💪
holms918
holms918
сегодня в 12:30
Вот и посмотрим.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 12:25
ЛВС верю но проверим на деле.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 12:22
Посмотрим на крепость материала)) главное что бы заточка долго держалась))
Kэrroll
Kэrroll
сегодня в 12:22
На пердив рубин заточен.
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