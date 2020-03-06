«Манчестер Сити» претендует на полузащитника «Челси» Гилмора

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вчера, 10:28

«Манчестер Сити» интересуется полузащитником «Челси» . Главный тренер «горожан» хочет, чтобы клуб подписал игрока как можно скорее. Вероятно, «Сити» попытается оформить трансфер ближайшим летом, сообщает источник со ссылкой на El Desmarque.