«Манчестер Сити» претендует на полузащитника «Челси» Гилмора

«Манчестер Сити» интересуется полузащитником «Челси» Билли Гилмором. Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола хочет, чтобы клуб подписал игрока как можно скорее. Вероятно, «Сити» попытается оформить трансфер ближайшим летом, сообщает источник со ссылкой на El Desmarque.
Стоит отметить, что «горожане» также намерены приобрести защитника «Интера» Милана Шкриньяра. По данным СМИ, «Ман Сити» постарается подписать игрока летом.
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Монитор аж пожелтел от такой новости.