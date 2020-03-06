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«Манчестер Сити» претендует на полузащитника «Челси» Гилмора

вчера, 10:28

«Манчестер Сити» интересуется полузащитником «Челси» Билли Гилмором. Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола хочет, чтобы клуб подписал игрока как можно скорее. Вероятно, «Сити» попытается оформить трансфер ближайшим летом, сообщает источник со ссылкой на El Desmarque.

Стоит отметить, что «горожане» также намерены приобрести защитника «Интера» Милана Шкриньяра. По данным СМИ, «Ман Сити» постарается подписать игрока летом.  

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Все комментарии
311
311
вчера в 14:14
Лысый будет послан как всегда!)
abramjan
abramjan
вчера в 14:13
манчестер не купит игрока Челси..
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
вчера в 12:36
Манчестер купит игрока Челси
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 11:28
Утка!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:13
«Счастливчик гилмор»
Nifan
Nifan
вчера в 10:42
El Desmarque это что за инсайд вобще? Да и express.co.uk не лучше.
Монитор аж пожелтел от такой новости.
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