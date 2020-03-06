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Самедов: «Я горжусь своей карьерой»

вчера, 19:42

Бывший футболист «Спартака» Александр Самедов вспомнил свой уход футбола.

Это бизнес. Расторжение контракта было для меня удивительно. Я хотел закончить карьеру в «Спартаке», но у меня не было такой возможности. Я полгода отыграл в Самаре и в итоге завершил карьеру. Как бы прекрасно ты себя не чувствовал, мышцы же изнашиваются. В любой момент они могут тебя подвести. Со мной так и получилось. С восстановлением поторопился, и в первой же игре случился рецидив. Мне сказали месяц вообще не рыпаться. А там уже продолжать не было смысла. Я горжусь своей карьерой. И благодарен футболу. Я очень люблю эту игру, особенно это начинаешь осознавать, когда он уходит из твоей жизни.

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Все комментарии
beefs
beefs
вчера в 21:54
Нормальная карьера...
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 20:18
А какая у него карьера ?
Фуру с арбузами украл на рынке ?
ДСА
ДСА
вчера в 20:02
    VAN ARM
    VAN ARM
    вчера в 19:46, ред.
    достойная карьера! о свинство оно и есть свинство)
    VAN ARM
    VAN ARM
    вчера в 19:45
    достойная карьера! о свинство оно и есть свинство)
    Gruznoff
    Gruznoff
    вчера в 19:43
    Каждому своё.
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