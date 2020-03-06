Самедов: «Я горжусь своей карьерой»

Бывший футболист «Спартака» вспомнил свой уход футбола.

Это бизнес. Расторжение контракта было для меня удивительно. Я хотел закончить карьеру в «Спартаке», но у меня не было такой возможности. Я полгода отыграл в Самаре и в итоге завершил карьеру. Как бы прекрасно ты себя не чувствовал, мышцы же изнашиваются. В любой момент они могут тебя подвести. Со мной так и получилось. С восстановлением поторопился, и в первой же игре случился рецидив. Мне сказали месяц вообще не рыпаться. А там уже продолжать не было смысла. Я горжусь своей карьерой. И благодарен футболу. Я очень люблю эту игру, особенно это начинаешь осознавать, когда он уходит из твоей жизни.