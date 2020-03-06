«Кристал Пэлас» продлил контракт с Ходжсоном на следующий сезон

Главный тренер «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон продлил контракт с клубом на следующий сезон.
72-летний наставник, который возглавил «орлов» в 2017 году, прокомментировал это событие:
Я рад, что договорились о продлении контракта. Горжусь тем, чего мы достигли за последние два с половиной года. Надеюсь, что и в будущем продолжим сотрудничество.
Все знают, как я отношусь к этому клубу, который поддерживал в детстве. Чувствую связь с болельщиками. Все мы работаем для достижения цели.
Ранее СМИ сообщили, что «Кристал Пэлас» хочет для Ходжсона подписать форварда ЦСКА Федора Чалова.