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«Кристал Пэлас» продлил контракт с Ходжсоном на следующий сезон

вчера, 17:56

Главный тренер «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон продлил контракт с клубом на следующий сезон.

72-летний наставник, который возглавил «орлов» в 2017 году, прокомментировал это событие:

Я рад, что договорились о продлении контракта. Горжусь тем, чего мы достигли за последние два с половиной года. Надеюсь, что и в будущем продолжим сотрудничество.

Все знают, как я отношусь к этому клубу, который поддерживал в детстве. Чувствую связь с болельщиками. Все мы работаем для достижения цели.

Ранее СМИ сообщили, что «Кристал Пэлас» хочет для Ходжсона подписать форварда ЦСКА Федора Чалова

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Jantu
Jantu
вчера в 19:31
Удачи!
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
вчера в 18:33
Поздравляю с новым контрактом Ходжсона
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