«Кристал Пэлас» продлил контракт с Ходжсоном на следующий сезон

Главный тренер «Кристал Пэлас» продлил контракт с клубом на следующий сезон.

72-летний наставник, который возглавил «орлов» в 2017 году, прокомментировал это событие:

Я рад, что договорились о продлении контракта. Горжусь тем, чего мы достигли за последние два с половиной года. Надеюсь, что и в будущем продолжим сотрудничество.

Все знают, как я отношусь к этому клубу, который поддерживал в детстве. Чувствую связь с болельщиками. Все мы работаем для достижения цели.