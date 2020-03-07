Дибала требует от «Ювентуса» зарплату в 12 млн евро в год

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вчера, 08:43

По информации итальянских СМИ , «Ювентус» в ближайшее время приступит к обсуждению вопроса продления контракта с полузащитником .

Сообщается, что руководство туринского клуба готово повысить Пауло зарплату до 10 млн евро в год, сам же игрок рассчитывает на 12 млн.

Нынешний контракт Дибалы с «Юве» рассчитан до 30 июня 2022 года. Если переговоры пройдут успешно, соглашение будет продлено до 2025 года.

Тем временем стало известно, что Руководство «Ювентуса» хочет усилить состав команды форвардом «Сантоса» Кайо Жорже.