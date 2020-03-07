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Дибала требует от «Ювентуса» зарплату в 12 млн евро в год

вчера, 08:43

По информации итальянских СМИ, «Ювентус» в ближайшее время приступит к обсуждению вопроса продления контракта с полузащитником Пауло Дибалой.

Сообщается, что руководство туринского клуба готово повысить Пауло зарплату до 10 млн евро в год, сам же игрок рассчитывает на 12 млн.

Нынешний контракт Дибалы с «Юве» рассчитан до 30 июня 2022 года. Если переговоры пройдут успешно, соглашение будет продлено до 2025 года.

Тем временем стало известно, что Руководство «Ювентуса» хочет усилить состав команды форвардом «Сантоса» Кайо Жорже.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 14:01
Пусть раскошеливаются
juvenale
juvenale
вчера в 12:24
не играет на 12 млн...пора бы уже в важных матчах включаться
ДСА
ДСА
вчера в 12:02
Ненасытный.
Иоанн Рюрикович
Иоанн Рюрикович
вчера в 10:44
Не вопрос, пусть забьёт столько же в ЛЧ. Аха-ха)
Jimmy Jimmy
Jimmy Jimmy
вчера в 09:26
Правильно требует.
STVA 1
STVA 1
вчера в 09:09
Зашкаливает у него самомнение.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:08
С учётом того, что дайвер скоро уйдёт на пенсию - всё возможно...
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
вчера в 08:58
Требует? Аххах. Кто такой, чтобы требовать? Сам то в основу не всегда попадает.
Василий 50
Василий 50
вчера в 08:54
Все хотят много денег.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 08:52
Нехило.
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