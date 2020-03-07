Черевченко: «Футбол без ошибок не бывает»

Наставник «Арсенала» прокомментировал поражение от «Оренбурга» в матче 21-го тура РПЛ .

Что произошло в эпизоде с первым голом? Ненужная ошибка, я и не понял, что там случилось. От чужой половины мяч дошел до вратаря. Грубая ошибка. Но футбол без ошибок не бывает. В первом тайме был контроль у нас, но мы пока хорошо не научились вскрывать такую насыщенную оборону, когда команда садится в штрафной. Есть над чем работать.