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Черевченко: «Футбол без ошибок не бывает»

вчера, 17:45
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург2 : 0Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналМатч завершен

Наставник «Арсенала» Игорь Черевченко прокомментировал поражение от «Оренбурга» в матче 21-го тура РПЛ.

Что произошло в эпизоде с первым голом? Ненужная ошибка, я и не понял, что там случилось. От чужой половины мяч дошел до вратаря. Грубая ошибка. Но футбол без ошибок не бывает. В первом тайме был контроль у нас, но мы пока хорошо не научились вскрывать такую насыщенную оборону, когда команда садится в штрафной. Есть над чем работать.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 18:16
тяжелое поражение
похоже, Арсенал до высоких мест не дотянется
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 18:16
согласен! но сегодня ошибался в основно только арсенал))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 17:57
Не надо лукавить. Оренбург полностью переиграл Тулу, без вариантов
beefs
beefs
вчера в 17:51
Всякое бывает...
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