Широков: «Пусть „Спартак“ и „Зенит“ сыграют полуфинал Кубка в „Лужниках“»

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков поделился мнением о ситуации с местом проведения матча 1/2 финала Кубка России «Зенит» — «Спартак». До сих пор неизвестно место проведения матча.
У нас простаивают «Лужники», пусть «Спартак» и «Зенит» сыграют полуфинал там. Будет как в Англии, когда играют на «Уэмбли». И тогда споров не будет. «Спартак» и «Зенит» — большой матч, только поставьте его на нормальный день, договоритесь с РПЛ. В нормальных странах таких проблем в принципе нет, там всё заранее понятно.
Кстати, Мутко тоже предлагал такой вариант, но тогда испугались, что в кубке играют много команд из ФНЛ. А сейчас есть топовый матч, пусть сыграют в «Лужниках». Понятно, что во второй полуфинал вышли «Химки», им бы логичнее сыграть дома. Но когда к них ещё в «Лужниках» получится сыграть? Так что пускай полуфиналы у нас играют там.
Спорное самоутверждение...
Спорное самоутверждение...
Конечно справедливо если на Уэмбли Ливерпуль - МС как 04.08.2019.....
Все приезжие...ни стадион ни город никому не "свой"....
Конечно справедливо если на Уэмбли Ливерпуль - МС как 04.08.2019.....
Все приезжие...ни стадион ни город никому не "свой"....
У меня 1 аккаунт...
Но думаю имея "десяток+" аккаунтов не трудно накрутить лайков ну если не до 500 ....то до несколько десятков точно....
У меня 1 аккаунт...
Но думаю имея "десяток+" аккаунтов не трудно накрутить лайков ну если не до 500 ....то до несколько десятков точно....
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Скандальный клуб, да да. Да любой проплаченный журналюга знает, что словит хайп ежели напишет что-то про Спартак, не про вас же ему писать, в самом деле.Иначе он без трусов останется, ибо вашу команду можно сравнить с насекомым - мал клоп, да вонюч. вся истерия раздутая постоянно вокруг Спартака, это раздутый вашими же журналистами сумбур. По поводу судейства, у вас как минимум +6, это и игра с Тамбовом, и игра с Краснодаром, где Безбородов в лучших традициях отработал деньги Гинера.
пс. а ещё Ваня Лучший за неимением аргументов не находит ничего лучшего, как ставить в игнор, арр-рр-рмейская закалка.
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Скандальный клуб, да да. Да любой проплаченный журналюга знает, что словит хайп ежели напишет что-то про Спартак, не про вас же ему писать, в самом деле.Иначе он без трусов останется, ибо вашу команду можно сравнить с насекомым - мал клоп, да вонюч. вся истерия раздутая постоянно вокруг Спартака, это раздутый вашими же журналистами сумбур. По поводу судейства, у вас как минимум +6, это и игра с Тамбовом, и игра с Краснодаром, где Безбородов в лучших традициях отработал деньги Гинера.
пс. а ещё Ваня Лучший за неимением аргументов не находит ничего лучшего, как ставить в игнор, арр-рр-рмейская закалка.
Какая разница Лужники или Открытие Арена...Москва она и в Африке Москва....
Ну перенесут игру с нового стадиона Спартака на старый стадион Спартака...и смысл...
Тут явно вопрос - Питер или Москва.......а не Лужники или Открытие.....
Глупей только можно было сделать Суперкубок 2019.......)))))
Зенит - Локомотив (Москва)
Хозяин Зенит...БТБ Арена г.Москва....))))
Локо в Москве в гостях у Зенита играл...))))
Какая разница Лужники или Открытие Арена...Москва она и в Африке Москва....
Ну перенесут игру с нового стадиона Спартака на старый стадион Спартака...и смысл...
Тут явно вопрос - Питер или Москва.......а не Лужники или Открытие.....
Глупей только можно было сделать Суперкубок 2019.......)))))
Зенит - Локомотив (Москва)
Хозяин Зенит...БТБ Арена г.Москва....))))
Локо в Москве в гостях у Зенита играл...))))
В Питере народу придёт даже больше, чем в Лужу...
В Питере народу придёт даже больше, чем в Лужу...
а с регламентом как ?
а с регламентом как ?