Широков: «Пусть „Спартак“ и „Зенит“ сыграют полуфинал Кубка в „Лужниках“»

Бывший полузащитник сборной России поделился мнением о ситуации с местом проведения матча 1/2 финала Кубка России «Зенит» — «Спартак». До сих пор неизвестно место проведения матча.

У нас простаивают «Лужники», пусть «Спартак» и «Зенит» сыграют полуфинал там. Будет как в Англии, когда играют на «Уэмбли». И тогда споров не будет. «Спартак» и «Зенит» — большой матч, только поставьте его на нормальный день, договоритесь с РПЛ . В нормальных странах таких проблем в принципе нет, там всё заранее понятно.