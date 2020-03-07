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Широков: «Пусть „Спартак“ и „Зенит“ сыграют полуфинал Кубка в „Лужниках“»

вчера, 16:29

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков поделился мнением о ситуации с местом проведения матча 1/2 финала Кубка России «Зенит» — «Спартак». До сих пор неизвестно место проведения матча.

У нас простаивают «Лужники», пусть «Спартак» и «Зенит» сыграют полуфинал там. Будет как в Англии, когда играют на «Уэмбли». И тогда споров не будет. «Спартак» и «Зенит» — большой матч, только поставьте его на нормальный день, договоритесь с РПЛ. В нормальных странах таких проблем в принципе нет, там всё заранее понятно.

Кстати, Мутко тоже предлагал такой вариант, но тогда испугались, что в кубке играют много команд из ФНЛ. А сейчас есть топовый матч, пусть сыграют в «Лужниках». Понятно, что во второй полуфинал вышли «Химки», им бы логичнее сыграть дома. Но когда к них ещё в «Лужниках» получится сыграть? Так что пускай полуфиналы у нас играют там.

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Leningrad 84
Leningrad 84
вчера в 21:25
Рома, Лужники - это Москва!
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил ANATOLY KANDAUROV
вчера в 21:09
У меня тоже один уже 13 лет, но мне непонятно , а зачем иметь 500 лайков, что это дает? Самоутверждение ?. Несколько аккаунтов, допустим, теоретически для имитации дискуссии, либо для дискредитации оппонента? А лайки себе?
Согласен...
Спорное самоутверждение...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответил Jeck Denielse
вчера в 20:57
Я если честно не вдавался в тему.... У меня 1 аккаунт... Но думаю имея "десяток+" аккаунтов не трудно накрутить лайков ну если не до 500 ....то до несколько десятков точно....
У меня тоже один уже 13 лет, но мне непонятно , а зачем иметь 500 лайков, что это дает? Самоутверждение ?. Несколько аккаунтов, допустим, теоретически для имитации дискуссии, либо для дискредитации оппонента? А лайки себе?
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Бутсы
вчера в 20:51, ред.
То то англичане такие глупые, совсем тупые, что такие встречи проводят на Уэмбли в Лондоне, и неважно, откуда команда, из Ньюкасла ли, или из Лестера, и такой традиции лет сто минимум. Но сбг фан везде видит подвох, руку Москвы, подкол. А на лакмусе это обычный провинциальный комплекс. Проводите хоть в Тосно, нас больше приедет. Если газпром по старой стратегии не погонит бюджетников с бесплатными тикетами.
Так и я не против если в Лужниках будут играть Ньюкасл с Лейстером...))))

Конечно справедливо если на Уэмбли Ливерпуль - МС как 04.08.2019.....
Все приезжие...ни стадион ни город никому не "свой"....
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил ANATOLY KANDAUROV
вчера в 20:37
Ответь мне, please, на отвлеченный вопрос, по которому я не в теме. Каким образом некоторые граждане на этом сайте имеют по 500 лайков.? Какова технология, мне просто интересно. Спасибо
Я если честно не вдавался в тему....
У меня 1 аккаунт...
Но думаю имея "десяток+" аккаунтов не трудно накрутить лайков ну если не до 500 ....то до несколько десятков точно....
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответил Jeck Denielse
вчера в 20:22
Широков вообще не понимает или делает вид что не понимает..... Какая разница Лужники или Открытие Арена...Москва она и в Африке Москва.... Ну перенесут игру с нового стадиона Спартака на старый стадион Спартака...и смысл... Тут явно вопрос - Питер или Москва.......а не Лужники или Открытие..... Глупей только можно было сделать Суперкубок 2019.......))))) Зенит - Локомотив (Москва) Хозяин Зенит...БТБ Арена г.Москва....)))) Локо в Москве в гостях у Зенита играл...))))
Ответь мне, please, на отвлеченный вопрос, по которому я не в теме. Каким образом некоторые граждане на этом сайте имеют по 500 лайков.? Какова технология, мне просто интересно. Спасибо
Бутсы
Бутсы
вчера в 19:48
Гражданин, Вы со своим скандальным до предела клубом, по недоразумению называющим себя народным, вообще должны знать свое место в конце первой десятки РПЛ и не пытаться закулисными приемами любой ценой прикоснуться к кубку РФ. Если бы не 5 очков, подаренный в начале сезона Москалевым и Левниковым то занимали бы свое привычное место в зоне стыков. Впрочем все у вас еще впереди. Так что успокойся и жди.
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Скандальный клуб, да да. Да любой проплаченный журналюга знает, что словит хайп ежели напишет что-то про Спартак, не про вас же ему писать, в самом деле.Иначе он без трусов останется, ибо вашу команду можно сравнить с насекомым - мал клоп, да вонюч. вся истерия раздутая постоянно вокруг Спартака, это раздутый вашими же журналистами сумбур. По поводу судейства, у вас как минимум +6, это и игра с Тамбовом, и игра с Краснодаром, где Безбородов в лучших традициях отработал деньги Гинера.

пс. а ещё Ваня Лучший за неимением аргументов не находит ничего лучшего, как ставить в игнор, арр-рр-рмейская закалка.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответил Евгений Перфильев
вчера в 19:38
А КОНИ КУДА ЛЕЗУТ, ВЫ УЖЕ ОТРАБОТАННЫЙ МАТЕРИАЛ.
Гражданин, Вы со своим скандальным до предела клубом, по недоразумению называющим себя народным, вообще должны знать свое место в конце первой десятки РПЛ и не пытаться закулисными приемами любой ценой прикоснуться к кубку РФ. Если бы не 5 очков, подаренный в начале сезона Москалевым и Левниковым то занимали бы свое привычное место в зоне стыков. Впрочем все у вас еще впереди. Так что успокойся и жди.
Бутсы
Бутсы ответил Jeck Denielse
вчера в 19:33
Широков вообще не понимает или делает вид что не понимает..... Какая разница Лужники или Открытие Арена...Москва она и в Африке Москва.... Ну перенесут игру с нового стадиона Спартака на старый стадион Спартака...и смысл... Тут явно вопрос - Питер или Москва.......а не Лужники или Открытие..... Глупей только можно было сделать Суперкубок 2019.......))))) Зенит - Локомотив (Москва) Хозяин Зенит...БТБ Арена г.Москва....)))) Локо в Москве в гостях у Зенита играл...))))
То то англичане такие глупые, совсем тупые, что такие встречи проводят на Уэмбли в Лондоне, и неважно, откуда команда, из Ньюкасла ли, или из Лестера, и такой традиции лет сто минимум. Но сбг фан везде видит подвох, руку Москвы, подкол. А на лакмусе это обычный провинциальный комплекс. Проводите хоть в Тосно, нас больше приедет. Если газпром по старой стратегии не погонит бюджетников с бесплатными тикетами.
Евгений Перфильев
Евгений Перфильев ответил ANATOLY KANDAUROV
вчера в 19:11
А хряков это не волнует, им давай три игры подряд дома и всё
А КОНИ КУДА ЛЕЗУТ, ВЫ УЖЕ ОТРАБОТАННЫЙ МАТЕРИАЛ.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:08, ред.
Широков вообще не понимает или делает вид что не понимает.....
Какая разница Лужники или Открытие Арена...Москва она и в Африке Москва....
Ну перенесут игру с нового стадиона Спартака на старый стадион Спартака...и смысл...
Тут явно вопрос - Питер или Москва.......а не Лужники или Открытие.....

Глупей только можно было сделать Суперкубок 2019.......)))))
Зенит - Локомотив (Москва)
Хозяин Зенит...БТБ Арена г.Москва....))))
Локо в Москве в гостях у Зенита играл...))))
oFANATo
oFANATo
вчера в 19:04
Правильное предложение, пускай провинциальная команда приедет в гости в столицу.
kolpankolpan
kolpankolpan
вчера в 18:33
Два шара и член-вот и весь розыгрыш.В прямом эфире.Кто будет шар кто будет член решат команды.
ABir
ABir ответил Ablom
вчера в 18:33
А почему не в Сочи или Оренбурге?
В Сочи на Олимпийском стадионе - классно бы было!
nik9373
nik9373
вчера в 18:25
Вопрос так не стоит.В Москве или Питере,вот в чём дело.Нейтральный город явно не рассматривают.
Ярославъ Ивановъ
Ярославъ Ивановъ
вчера в 18:01
Реально не понятно,мы играли в гостях а Спартак дома и опять почему то льготы Спартаку...и судейка скорее всего масквачевский будет...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:34
А почему нужно делать исключения под одну конкретную команду?
В Питере народу придёт даже больше, чем в Лужу...
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 17:26
А почему не в Саранске??? Там тоже новый стадион простаивает, и поле - нейтральное.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответил 112910415
вчера в 17:23
А хряков это не волнует, им давай три игры подряд дома и всё
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
вчера в 17:22
да хоть на луне!
LOpp
LOpp
вчера в 17:10
В Лужниках было бы круто
Чингачгук
Чингачгук
вчера в 17:03
Еще у панова с быстровым спросите.
112910415
112910415
вчера в 17:01
не самый худший вариант
а с регламентом как ?
Columb
Columb
вчера в 16:50
С чего это Широков решил, что спартак топовая команда?
Nikola45
Nikola45
вчера в 16:45
Ну да в Москве! )) Широков и так умом не блистал! А тут такое выдал ))
Ablom
Ablom
вчера в 16:39
А почему не в Сочи или Оренбурге?
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