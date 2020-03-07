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Столыпин: «Не припомню особо крутых моментов у „Арсенала“»

вчера, 17:37
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург2 : 0Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналМатч завершен

Член попечительского совета «Оренбурга» Василий Столыпин прокомментировал победу команды над «Арсеналом» в 21-м туре РПЛ.

Победа есть победа. Здесь двух мнений быть не может, все довольны — и болельщики, и руководство. Порадовала команда и в плане результата, и в плане качества игры. Старались, стремились победить, это было видно с первой до последней минуты. Не ослабляли натиск, постоянно напрягали соперника. У «Арсенала» я и не припомню особо крутых моментов, всего пара опасных было. Главное, что мы свои моменты реализовали.

Эта победа психологически для нас очень кстати. После Самары нужно было отойти, набраться сил, сконцентрироваться. Это все было заметно, по движению «Оренбург» хорошо себя проявил, никто не выпадал. Замены тоже позволили усилить игру. Все, что мы хотели увидеть от команды, все увидели. Очень довольны, что выиграли дома. Будем двигаться дальше.

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valeron4321
valeron4321
вчера в 18:30
Походу Василий Столыпин матч не смотрел. Не стоит принижать соперника, который играл по крайней мере не хуже, в т.ч. по остроте моментов. А в футболе побеждает тот, кто реализовывает свои моменты.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 18:19
Заслуженно победили.
drug01
drug01
вчера в 17:47
Важная победа !
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